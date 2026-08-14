Bombă! Marius Șumudică a semnat cu CFR Cluj: ”Gata, ne-am înțeles!”. Exclusiv

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Surpriză de proporții. După ce inițial negocierile dintre CFR Cluj și Marius Șumudică au fost oprite din cauza faptului că , acum cele două părți au bătut palma.

Marius Șumudică, noul antrenor al lui CFR Cluj

A doua zi după ce a fost , în turul 3 preliminar al Conference League, CFR Cluj și-a găsit antrenor. Deși s-a vehiculat varianta venirii lui Adrian Mutu, ardelenii s-au înțeles în cele din urmă cu Marius Șumudică: „E gata, m-am înţeles, am semnat până în vară!”

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Marius Șumudică revine astfel pe banca „feroviarilor”, pe care a mai stat timp de 15 meciuri în sezonul 2021-2022. „M-au sunat, am vorbit cu Marian Copilu. Mi-au expus proiectul. Probabil o să apară și în presă detaliat că eu nu pot să vorbesc. Sunt un angajat al clubului. Și am căzut de acord că e momentul să reîncep treaba. Am semnat până la anul în vară. (n.r. – Același salariu, 20.000 euro pe lună?) Nu pot spune eu salariul. Ești pe aproape, Horia. Contractul e până la vară. La vară discutăm. Vedem ce se întâmplă în acest an. Îmi era dor să revin în iarbă, îmi place. Mă duc la treabă!

Dimineață m-au sunat, am stat de vorbă, am ajuns la un numitor comun și speră să ajung cât mai repede. Azi nu am timp să ajung la antrenament. Mâine ne deplasăm la Arad pentru meciul cu Corvinul. E foarte greu. Nu cunosc jucătorii, dar m-au convins și s-au purtat ok, iar din punctul ăsta de vedere contează enorm. În momentul de față, CFR are nevoie de Șumudică, cum și Șumudică are nevoie de CFR. Anul ăsta sper să o scoatem la capăt și să ne clasăm cât mai sus în clasament”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce salariu va avea Marius Șumudică la CFR Cluj

FANATIK a aflat în exclusivitate salariul pe care Marius Șumudică îl va câștiga la formația din Gruia. Antrenorul în vârstă de 55 de ani va fi plătit de clubul lui Neluțu Varga cu 17.000 de euro pe lună. „(n.r. – Cu cine ai discutat? Cu Marian Copilul sau te-a sunat și Neluțu?) Nu, nu. Doar cu Marian am vorbit. Cu Neluțu am vorbit când am fost la Cluj. Acum Marian Copilu m-a convins.

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Cred că CFR are nevoie de Șumudică și invers. Îmi place să lucrez. E unul dintre cele mai titrate cluburi de la noi din țară în ultimii 10-20 de ani și nu îmi place să fug de responsabilitate. Oamenii ăștia au nevoie de un antrenor care să pună umărul. Sper să fi făcut alegerea corectă atât ei, cât și eu și să avem rezultatele scontate. Știu că e greu”, a adăugat Șumudică.

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