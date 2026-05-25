Bombă! Patronul FCSB face plângere penală împotriva CSA Steaua: „Cum să coste Matei de la Craiova 70.000 de euro și Băsceanu un milion?”. Exclusiv

Gigi Becali (61 de ani) a făcut o dezvăluire bombă. Patronul FCSB a făcut plângere penală împotriva Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Motivul este transferul lui David Matei la Universitatea Craiova.

În vara lui 2025, Universitatea Craiova l-a transferat de la CSA Steaua pe David Matei (19 ani) în schimbul sumei de 75.000 de euro. Mutarea s-a dovedit una inspirată pentru olteni. Cu 5 goluri și 2 assist-uri, mijlocașul central a pus umărul la

„L-am pus pe Dan Idita să facă plângere penală împotriva CSA Steaua. Nu am eu treabă cu Craiova. Craiova, săracii, au luat. Ce au făcut, ce nu au făcut. E treaba lor cum au luat. Plângere penală! Cum adică, Băsceanu costă 1 milion, Matei costă 70 de mii și Rădulescu, ăla, costă 400 de mii. Aceași vârstă, mai valoros ca ăia, și ăla costă 70 de mii. Să vedem cum e asta!

Au dat pe Băsceanu 1 milion? Au dat 400 de mii pe ăla de la Petrolul? Mihnea Rădulescu? Pe Matei cât au dat? 70 de mii? Cum vine asta? (n.r. – a făcut CSA șmecherii?) Nu știu. Dacă e adevărată suma, eu zic că e suspiciune că au luat ei, comandanții. Nu știu cine. Trebuie văzut. Cine, ce, cum. Eu zic că acolo au fost de cinci ori mai mulți bani.

Eu nu am treabă cu Craiova. Eu am treabă cu CSA, care e instituție publică, de stat, și care trebuia să facă licitație. Trebuia să zică Uite, îl vindem pe Matei, e în patrimoniu, conform ANAF e activ necorporal. Trebuia scos la licitație. Ei așa trebuie să vândă, prin licitație. Au făcut evaluare să îl dea cu 70 de mii? Ei sunt unitate militară. Cum vinzi din patrimoniul unității pe unul cu 70 de mii și alții cu 1 milion. (n.r. – Dacă se acceptă plângerea se poate anula transferul?) Nu, nu. Acolo e prejudiciu, abuz în serviciu, neglijență în serviciu. Nu poți să demonstrezi. Dacă s-a dat, nu s-a dat e problema lor. Nu poți demonstra. Dar faptul că Băsceanu e 1 milion și Matei e 70 de mii, e abuz în serviciu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

U Craiova l-a „suflat” de la Dinamo pe David Matei

Performanțele lui David Matei din acest sezon l-au propulsat în echipa națională a României. Mijlocașul Craiovei se numără printre fotbaliștii selecționați de Hagi pentru amicalele din luna iunie cu Georgia și Țara Galilor. Până să fie vândut de CSA Steaua la Universitatea Craiova, „El trebuia să ajungă la Dinamo. Dinamo pregătise tot mezanplasul pentru el. Ei au făcut aranjamentul să aibă clauză mică la Steaua București, pentru că el a jucat la Steaua București. Clauza era de 75.000 de euro. Bine, ne-a costat mai mult, am plătit și la agent, nu au fost ăia toți banii.

Au fost bani mai mulți. Am lăsat și procente la Steaua București. Și pregătise Dinamo. După care colegii mei au insistat pentru el. Și Mirel (n.r. Rădoi) a insistat pentru el, și Silviu Bogdan. Unul dintre acționari s-a ocupat de toată nebunia și l-am adus la noi pe David Matei”,