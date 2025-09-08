Sport

Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv

Rapid a detonat bomba chiar în ultima zi de mercato. Leo Bolgado, fundașul lui CFR Cluj, va ajunge în Giulești. Fanatik a aflat toate detaliile.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
08.09.2025 | 12:55
Bomba pe final de mercato Leo Bolgado de la CFR Cluj la Rapid Detalii de ultima ora Exclusiv
breaking news
Leo Bolgado va pleca de la CFR Cluj și va semna cu Rapid, Bombă în ultima zi de mercato. Foto: colaj Fanatik.

Rapid s-a mișcat pe piața transferurilor chiar în ultima zi de mercato în SuperLiga României. FANATIK a aflat că giuleștenii au ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul lui Leo Bolgado, fundașul central curtat și de Gigi Becali. Alături de Bolgado, la Rapid va merge și Alin Fică.

Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Neluțu Varga și Dan Șucu, negocieri directe și pentru Alin Fică

Din informațiile FANATIK, Leo Bolgado și Alin Fică vor merge împreună la Rapid. Giuleștenii îi vor plăti lui CFR Cluj pentru cei doi jucători suma de 1 milion de euro. Mai mult decât atât, clubul din Gruia a păstrat 20% dintr-un viitor transfer fie că este vorba despre Bolgado, fie că este vorba de Alin Fică.

Gigi Becali a țintit în ultimele zile transferul lui Leo Bolgado la FCSB, însă pentru că patronul campioanei României a întârziat cu oferta, Neluțu Varga s-a hotărât și l-a cedat pe Bolgado la Rapid. FANATIK a aflat că negocierile s-au purtat direct între patronii Neluțu Varga și Dan Șucu.

În ceea ce privește durata contractelor, Alin Fică, care este un fotbalist mult mai tânăr, va semna pentru următorii 5 ani, în timp ce Leo Bolgado, ajuns la 27 de ani, vârstă ce semnifică maturitatea fotbalistică, va fi alături de giuleșteni pentru 3 ani.

Leo Bolgado vine să întărească apărarea lui Costel Gâlcă

Leo Bolgado vine ca o salvare la Rapid pentru a întări postul de fundaș central al giuleștenilor, care este destul de șubred. Cotel Gâlcă s-a bazat doar pe Denis Ciobotariu și Lars Kramer în acea zonă, deoarece Cristi Ignat s-a accidentat și va reveni abia în luna ianuarie.

Alex Pașcanu, la rândul lui, venit la Rapid ca un transfer de răsunet, nu a mai prins foarte multe minute sub comanda noului antrenor, iar transferul lui Leo Bolgado este o gură mare de oxigen pentru echipa giuleșteană.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Bolgado, conform Transfermarkt.com
  • 1,4 milioane de euro este suma la care este evaluat Alin Fică, potrivit Transfermarkt.com
