Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv

Rapid s-a mișcat pe piața transferurilor chiar în ultima zi de mercato în SuperLiga României. FANATIK a aflat că giuleștenii au ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul lui Leo Bolgado, . Alături de Bolgado, .

Din informațiile FANATIK, Leo Bolgado și Alin Fică vor merge împreună la Rapid. Giuleștenii îi vor plăti lui CFR Cluj pentru cei doi jucători suma de 1 milion de euro. Mai mult decât atât, clubul din Gruia a păstrat 20% dintr-un viitor transfer fie că este vorba despre Bolgado, fie că este vorba de Alin Fică.

Gigi Becali a țintit în ultimele zile transferul lui Leo Bolgado la FCSB, însă pentru că patronul campioanei României a întârziat cu oferta, Neluțu Varga s-a hotărât și l-a cedat pe Bolgado la Rapid. FANATIK a aflat că negocierile s-au purtat direct între patronii Neluțu Varga și Dan Șucu.

În ceea ce privește durata contractelor, Alin Fică, care este un fotbalist mult mai tânăr, va semna pentru următorii 5 ani, în timp ce Leo Bolgado, ajuns la 27 de ani, vârstă ce semnifică maturitatea fotbalistică, va fi alături de giuleșteni pentru 3 ani.

Leo Bolgado vine să întărească apărarea lui Costel Gâlcă

Leo Bolgado vine ca o salvare la Rapid pentru a întări postul de fundaș central al giuleștenilor, care este destul de șubred. Cotel Gâlcă s-a bazat doar pe Denis Ciobotariu și Lars Kramer în acea zonă, deoarece Cristi Ignat s-a accidentat și va reveni abia în luna ianuarie.

Alex Pașcanu, la rândul lui, venit la Rapid ca un transfer de răsunet, nu a mai prins foarte multe minute sub comanda noului antrenor, iar transferul lui Leo Bolgado este o gură mare de oxigen pentru echipa giuleșteană.

