Bombă pe piața transferurilor! „PSG s-a înțeles cu jucătorul Barcelonei”

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Paris Saint-Germain este aproape să transfere un nou jucător de la Barcelona. Luis Enrique (56 de ani) îl dorește la Paris pe fostul său elev de la naționala Spaniei, Ferran Torres (26 de ani), iar campioana Europei ar fi ajuns la un acord cu fotbalistul, conform presei din Spania. Cele două cluburi urmează să negocieze pentru o sumă de transfer.

PSG s-ar fi înțeles cu Ferran Torres

Ferran Torres mai are contract cu Barcelona până în 2027, iar pentru fotbalistul spaniol ar urma un nou sezon în care nu ar fi favorit pentru un loc de titular. Deși Robert Lewandowski a părăsit formația catalană, Barcelona l-a adus deja pe Anthony Gordon și este foarte aproape de a finaliza un nou transfer, cel al lui Karim Adeyemi. În plus, campioana Spaniei dorește să transfere și un atacant, ținta principală fiind Julian Alvarez. În acest context, internaționalul spaniol ar fi ajuns la un acord cu PSG, iar mutarea s-ar putea finaliza în această vară.

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„Potrivit diverselor surse, clubul francez a ajuns deja la un acord cu jucătorul, rămânând de stabilit doar suma de transfer. Este posibil ca perfectarea transferului lui Adeyemi să fi fost grăbită de posibila plecare a lui Ferran Torres. Barcelona nu a exclus varianta vânzării, având în vedere că fotbalistul mai are un an de contract și ar putea pleca din postura de jucător liber la finalul sezonului viitor”, au notat cei de la .

Luis Enrique este antrenorul care i-a oferit lui Ferran Torres debutul la echipa națională a Spaniei, în 2020, iar cei doi au colaborat până în 2022 la prima reprezentativă. Crescut de Valencia, Torres a mai evoluat și la Manchester City, club de la care a fost achiziționat în 2022 de Barcelona, pentru 55 de milioane de euro. Atacantul se află în această perioadă la Cupa Mondială alături de . Torres a avut o singură contribuție majoră la turneul final, însă aceasta a sosit într-un moment excelent, în prelungirile , când acesta a pasat decisiv la reușita lui Mikel Merino.

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PSG, un nou transfer de la Barcelona

Numele lui Ferran Torres s-ar putea adăuga pe lista fotbaliștilor transferați de PSG de la Barcelona. Cea mai importantă mutare din acest punct de vedere rămâne cea a lui Neymar, parizienii plătind 222 de milioane de euro în 2017 în schimbul brazilianului, un record dificil de depășit. Apoi, în 2021, la Paris sosea Lionel Messi, din postura de jucător liber după despărțirea dramatică de Barcelona.

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Actualul Balon de Aur, Ousmane Dembele, a ajuns la Paris tot de la Barcelona, în 2023, pentru 50 de milioane de euro, o mutare care s-a dovedit a fi extrem de inspirată pentru parizieni. În fine, în sezonul trecut, PSG a transferat un mare talent din La Masia, pe Dro Fernandez, pentru doar 8.2 milioane de euro.

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Barcelona, acord cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi

E foarte posibil ca situația lui Ferran Torres să fi jucat un rol în transferul lui Karim Adeyemi. Hansi Flick l-a dorit foarte mult pe conaționalul său, care mai avea contract cu Borussia Dortmund doar până în 2027. Germanii au refuzat oferta de 20 de milioane de euro făcută inițial de Barcelona, însă mai apoi cele două părți ar fi ajuns la un acord. Din câte se pare, catalanii vor plăti 22 de milioane de euro în schimbul lui Adeyemi, însă suma ar putea crește până la 29 de milioane cu diverse bonusuri.