Bombă: Rapid, negocieri secrete cu Costel Gâlcă! Exclusiv

Se poartă negocieri pentru revenirea lui Costel Gâlcă în fotbalul românesc. Rapid este echipa care îl vrea și care poartă negocieri secrete cu antrenorul în vârstă de 53 de ani. Tehnicianul e

Rapid, negocieri secrete cu Costel Gâlcă! În 2015, antrenorul a luat titlul cu FCSB

Rapid e în căutarea celui de-al 4-lea titlu din istorie. Alb-vișiniii n-au mai cucerit trofeul din anul 2003 și vor să spargă gheața. Pentru acest lucru, Dan Șucu se gândește să numească un tehnician care a mai luat campionatul în România.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă este prima variantă a Rapidului pentru postul de antrenor. Cele două părți încearcă să ajungă la un acord și să bată palmă, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK.

În caz contrar, Dan Șucu se va orienta către un antrenor din Italia. Alesul este Rolando Maran. Tehnician în vârstă de 61 de ani, care în prezent este pe banca Bresciei, formație ce a evoluat în Serie B. Gruparea din Lombardia tocmai cu implicații uriașe în clasamentul din eșalonul secund italian.

ADVERTISEMENT

Deși n-a rezistat pe banca Universității Craiova până la finalul stagiunii precedente, Costel Gâlcă rămâne unul dintre antrenorii titrați din fotbalul românesc. În 2015, fostul mijlocaș al Stelei a reușit performanța de a cuceri cu FCSB toate cele trei trofee puse în joc: campionatul, Cupa României și Cupa Ligii.

Care este „planul B” al lui Dan Șucu

Dacă nu va ajunge la o înțelegere cu Gâlcă, Dan Șucu va încerca să dea din nou șane unui antrenor străin. După Cristiano Bergodi și Neil Lennon, acționarul majoritar al Rapidului a pus acum ochii pe Rolando Maran.

ADVERTISEMENT

Italianul în vârstă de 61 de ani mai are contract cu formația de pe „Mario Rigamonti” până în vara lui 2026, dar are șanse infime să mai continue având în vedere că Brescia a ajuns în Serie C.

ADVERTISEMENT

Deși a antrenat la numeroase echipe din Italia, Rolando Maran nu este un tehnician titrat. N-a câștigat niciun trofeu în cei 23 de ani de carieră. Din CV-ul său fac parte Cittadella, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza, Varese, Catania, Chievo, Cagliari, Genoa și Pisa.