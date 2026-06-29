Ar fi cea mai mare surpriză din istorie. Naționala pe care mizează un jurnalist pe care îl vezi mereu la televizor

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial 2026 a intrat în faza eliminatorie, odată cu startul șaisprezecimilor. Turneul final se va încheia pe 19 iulie, însă un cunoscut jurnalist sportiv din România știe deja cine este echipa care va pune mâna pe marele trofeu. Nume surprinzător rostit de experimentatul moderator.

Radu Naum anunță că Japonia va câștiga Campionatul Mondial 2026

Faza grupelor de la Campionatul Mondial 2026 s-a încheiat duminică, 28 iunie, cu . Șaisprezecimile au avut parte deja de prima partidă, consumată în aceeași zi. Deși mai este încă drum lung până la marea finală, care se va juca pe 19 iulie, un cunoscut jurnalist sportiv din România a spus cine crede că va câștiga turneul final.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Radu Naum, celebrul moderator de la Digi Sport, consideră că Japonia, care va înfrunta Brazilia în șaisprezecimi, va face marea surpriză la această ediție. „Vă spun ceva. Eu mizez pe Japonia că va lua Cupa Mondială! Cum ar fi să ia Japonia? Ce ar fi în Japonia? Cred că pentru prima dată japonezii vor avea o zi liberă”, a spus Radu Naum la Niponii s-au calificat în șaisprezecimi de pe locul 2 în grupa F,

Ce rezultate a obținut Japonia

„Samuraii”, odată cu participarea la această ediție, au devenit o prezență constantă la Campionatul Mondial. Asiaticii se află la cea de-a 7-a apariție consecutivă pe marea scenă a fotbalului mondial. În preliminarii, echipa condusă de Hajime Moriyasu nu au avut nicio urmă de emoție, după ce a obținut numărul maxim de puncte și a terminat pe prima treaptă a grupei B, de unde au mai făcut parte Coreea de Nord, Syria și Myanmar.

ADVERTISEMENT

În grupa F, niponii i-au avut adversari pe Olanda, Suedia și Tunisia. Debutul la turneul final din această vară a însemnat o remiză cu batavii (scor 2-2), pentru ca meciul următor să fie consemnat cu o victorie răsunătoare cu 4-0 în fața Tunisiei. Calificarea în șaisprezecimi a fost obținută în ultima etapă, după 1-1 cu Suedia.

ADVERTISEMENT

Radu Naum a spus motivul pentru care Franța lui Kylian Mbappe va fi eliminată devreme

Ulterior, moderatorul a vorbit despre una dintre favoritele să își adjudece trofeul Cupei Mondiale 2026, Franța. Radu Naum a precizat motivul pentru care campioana din 2018 nu va rezista mult timp în competiție. „Pot să fac o previziune? Franța nu va ajunge departe și vă spun de ce!

ADVERTISEMENT

Pentru că e prea dată favorită de mulți și prea joacă bine de la început. Argentina a luat bătaie de la Arabia Saudită și a câștigat Cupa Mondială. Italia, când a luat-o, abia s-a calificat din grupe”, a mai spus Radu Naum, conform sursei precizate.