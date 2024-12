Bomba sfârșitului de an în fotbalul românesc: Victor Pițurcă se întoarce în Liga 2! Ce alte nume uriașe mai aduce Gigi Nețoiu în proiectul de la FC Voluntari

La revenirea după 18 ani în fotbalul românesc, Gigi Nețoiu e pus pe fapte mari și vrea să transforme pe FC Voluntari, echipă care activează momentan în Liga 2, într-una dintre marile puteri din România. Iar pe lângă sumele uriașe de bani pe care le va investi, „Comandantul” a pus la cale și niște mutări-bombă la final de 2024, una dintre ele fiind numirea lui Victor Pițurcă în funcția de manager general.

Victor Pițurcă revine în fotbalul românesc după 5 ani! Gigi Nețoiu îl aduce manager general la FC Voluntari, în Liga 2

În urmă cu aproape două săptămâni, o știre de senzație exploda în presa sportivă din România: fiind unul dintre acționarii echipei FC Voluntari, din Liga 2.

„Comandantul” devine astfel și sponsorul principal al formației din eșalonul secund, dar are în plus și o altă mare responsabilitate: e președintele Clubului Sportiv Voluntari și răspunde de tot ceea ce înseamnă sport în orașul unde primar este Florentin Pandele.

În ceea ce privește echipa de fotbal, dar și-a setat și un obiectiv imediat: promovarea directă în SuperLiga, la finalul acestui sezon. Iar pentru aceasta, va băga mâna adânc în buzunar și va asigura un buget mult peste media Ligii 2, dar va întări serios și conducerea tehnică și administrativă a clubului, unde va numi nume mari ale fotbalului nostru.

Și acum vine marea bombă a finalului de an: Victor Pițurcă va fi instalat oficial luni, 16 decembrie, în funcția de manager general al clubului ilfovean! Informația a fost prezentată în exclusivitate la emisiunea de Horia Ivanovici, care a oferit și alte amănunte de culise din „revoluția” pe care Gigi Nețoiu o pregătește la FC Voluntari.

Fost selecționer al echipei naționale, cu care a participat la Euro 2008, Pițurcă revine în fotbalul românesc după o pauză de aproape 5 ani. Ultima oară activase la Universitatea Craiova tot ca manager general, dar se despărțea de clubul patronat de Mihai Rotaru în primele zile ale anului 2020, după un mandat destul de scurt, de aproximativ patru luni.

Așa cum e de așteptat, Victor Pițurcă va avea mână liberă la FC Voluntari și se va ocupa de tot ceea ce înseamnă strategia clubului, transferuri de jucători sau numiri de antrenori. Gigi Nețoiu l-a convins cu proiectul său, chiar dacă vor porni la drum din Liga 2, și crede că împreună pot construi o echipă care după promovare se va putea bate măcar la play-off-ul SuperLigii.

Ion Crăciunescu și Marius Stan, alte nume mari pe care Gigi Nețoiu le aduce la FC Voluntari

Și asta nu e tot… Pentru că după numirea lui Victor Pițurcă în funcția de manager general, Gigi Nețoiu a pregătit alte două mutări tari la nivel administrativ, care să ajute clubul să-și îndeplinească obiectivele imediate, dar și cele pe termen lung.

Astfel, tot începând de luni, departamentul de scouting al clubului va fi condus de două nume mari ale fotbalului românesc, care nu mai au nevoie de nicio prezentare: Ion Crăciunescu și Marius Stan. Crăciunescu e unul dintre cei mai mari arbitri pe care i-a avut România și după retragerea din activitate a mai activat la firma de impresariat a lui Giovanni Becali sau a îndeplinit funcția de președinte la CCA sau la Universitatea Craiova.

Iar de numele lui Marius Stan se leagă cea mai mare performanță realizată de Oțelul Galați: cu el președinte, echipa de la Dunăre a câștigat titlul de campioană a României în 2011 și a participat în grupele Champions League, ediția 2011/2012. A mai fost, printre altele, președinte la SC Vaslui și Poli Iași, dar și primar al orașului Galați.

Tot pe linie administrativă, Bogdan Bălănescu va rămâne în continuare președintele clubului de fotbal din Voluntari, urmând a se ocupa de relațiile cu Federația Română de Fotbal, cu Liga Profesionistă sau cu celelalte partenere de competiție și va reprezenta gruparea ilfoveană la Comisii.

În ceea ce privește conducerea tehnică a lui FC Voluntari, antrenor principal va fi Ovidiu Burcă, numit în funcție la dorința lui Gigi Nețoiu în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, după despărțirea de Claudiu Niculescu. Vizat pentru un proiect de cel puțin doi-trei ani, el are deja două partide pe banca ilfovenilor, un 1-1 pe teren propriu cu Metalul Buzău (golul egalizator fiind primit în minutul 90+2) și o victorie 2-0 în deplasare cu CSM Reșița, o contracandidată la promovare.

„Una dintre cele mai mari lovituri pe care Gigi Nețoiu le dă în fotbalul românesc”

„Bomba finalului de an în fotbalul românesc! După 5 ani, Victor Pițurcă, unul dintre cei mai galonați antrenori, se întoarce în fotbalul nostru și nu oriunde, ci la o echipă de Liga 2, la Voluntari. Iar asta dă și mai mare putere bombei… El va fi manager general, Marius Stan și Ion Crăciunescu vor conduce departamentul de scouting, Bogdan Bălănescu rămâne președinte și Ovidiu Burcă va fi antrenor.

Tot acest proiect, această lovitură, a fost gândit de Gigi Nețoiu, fostul acționar de forță pe care l-au avut Craiova și Dinamo. Care și el se întoarce în fotbal după aproape 20 de ani. Chiar putem să titrăm «Întoarcerea în forță a „Comandantului după 20 de ani!». Nețoiu a gândit acest mega proiect, vor să facă o echipă puternică la Voluntari. El i-a pus pe toți la masă și a reușit să convingă aceste nume mari să se alăture acestui proiect de la Voluntari, o echipă momentan de Liga 2.

Cred că este una dintre cele mai mari lovituri pe care Gigi Nețoiu le dă în fotbalul românesc și nu poți să spui decât «Jos pălăria!». Toți vom fi curioși ce se întâmplă”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Venirea lui Victor Pițurcă la FC Voluntari, anticipată de Dumitru Dragomir

Un apropiat atât al lui Gigi Nețoiu, cât și al lui Victor Pițurcă, dar și un om foarte bine informat, care știe aproape tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, încă din urmă cu două săptămâni, la emisiunea

„Cu Nețoiu s-ar băga și Pițurcă la FC Voluntari. Pentru că Nețoiu l-a adus și pe Florin Marin, nu numai pe Burcă. Florin Marin știe meserie. Pițurcă va fi number one, îți dai seama. Poate Nețoiu să bage bani cu găleata, ce spune Pițurcă va fi literă de lege. Eu am lucrat cu el. Poate să vină la Voluntari, sigur că da.

Nețoiu are foarte mulți bani. Cred că are cash acum 20-30 de milioane de euro. Dacă Nețoiu bagă în prima fază 3 milioane de euro poate să promoveze. Dar acum în iarnă. Apoi 5 milioane de euro în primul an și după aceea lucrurile merg de la sine”, spunea Dumitru Dragomir în urmă cu două săptămâni.

