Bombă! Tony da Silva a refuzat să meargă la Manchester United cu Ruben Amorim. „Am discutat!”. Exclusiv

Ruben . Fostul tehnician de la Sporting Lisabona i-a luat locul pe banca tehnică de pe Old Trafford lui Erik ten Hag. FANATIK a aflat că Ruben Amorim l-a vrut alături de el la Manchester United pe Tony da Silva. Fostul antrenor din SuperLiga a intrat la FANATIK SUPERLIGA în direct și a confirmat informațiile.

Bombă! Tony da Silva a refuzat să meargă la Manchester United cu Ruben Amorim. „Am discutat!”

Tony da Silva este liber de contract încă de la începutul lunii septembrie, . Antrenorul în vârstă de 43 de ani este bun prieten cu Ruben Amorim, portughezul care tocmai a preluat-o pe Manchester United.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Tony da Silva a confirmat că a fost contactat de Ruben Amorim pentru a merge la Manchester United. Totuși, antrenorul portughez l-a refuzat elegant pe bunul său prieten.

„Ruben este un prieten foarte apropiat, ne știm de foarte mult timp deja. Este o persoană de o calitate umană care nu mai există în lume. Este o persoană devotată și are un suflet foarte bun.

Este foarte loial, însă din păcate, în lume s-au pierdut aceste valori. Mă bucur că a rămas cu picioarele pe pământ. A fost o posibilitate, el are colaboratorii lui, are și o ‘mână dreaptă’ cu care a lucrat timp de 4 ani la Sporting Lisabona.

„E un rol în care eu nu mă vedeam. Nu m-aș fi simțit bine, chiar dacă United e de vis”

S-a dus cu el. Eu sunt apropiat de Ruben Amorim și într-adevăr a fost o discuție, dacă eram interesat să mă duc cu staff-ul lui la Manchester United. Doar că era un rol în care eu nu mă vedeam.

E un rol în care nu m-aș fi simțit bine. Am fost secund la naționala Camerunului cu Toni Conceicao și eu vreau să merg pe drumul meu. Manchester United este de vis, dar rolul pe care mi l-au oferit nu era un rol în care m-aș fi simțit bine. Mai bine rămânem prieteni, i-am mulțumit că s-a gândit la mine, dar mergem pe drumuri separate”, a declarat Tony da Silva, la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care Tony da Silva a refuzat oferta lui Ruben Amorim la Manchester United: „Vreau să fiu în teren, cu jucătorii”

Tony da Silva a dezvăluit că a făcut cursurile pentru obținerea licenței Pro împreună cu Ruben Amorim. Fostul tehnician din SuperLiga a mărturisit că nu a acceptat oferta de la Ruben Amorim pentru că nu a fost de acord cu rolul pe care urma să-l aibă pe Old Trafford.

„Eu am plecat de la Poli Iași pentru că am simțit că așa e cel mai bine pentru club și pentru mine. N-am fost dat afară, eu am plecat. Am simțit că așa e bine pentru toată lumea. Am rămas prieten cu șefii de acolo. O să văd ce va fi.

Eu am fost antrenor secund și nu e rolul pe care îl doresc eu. El deja are o mână dreaptă și ar fi trebuit să stau în birou, să fac analiză. Mie îmi place să fiu în teren, să fiu cu jucătorii. Nu e un rol pentru mine, de-aia am luat licență Pro.

„Sunt vecin cu Diogo Dalot. Am lucrat cu Andre Onana și Bruno Fernandes”

Anul trecut am salvat Poli Iași când nimeni nu se aștepta. Eu vreau să merg pe drumul meu, am visele mele, sunt foarte bine din punct de vedere financiar. Mă duc pe drumul meu. Dacă mi-ar fi dat un rol important în staff, poate gândeam altfel.

Eu nu sunt o persoană de birou, sunt o persoană de stat pe teren. Eu cu Ruben chiar acum două zile am vorbit. Noi am făcut licența Pro împreună, am rămas prieteni, am mai schimbat niște telefoane.

Sunt apropiat de 3 jucători de la Manchester United și de-asta a vrut să mă duc și eu. Am lucrat cu Andre Onana, Bruno Fernandes și Diogo Dalot, care e vecinul meu la Braga. Ți-am spus, visul meu e altul”, au fost cuvintele lui Tony da Silva.

25 septembrie 2019 – 28 februarie 2022 este perioada în care Tony da Silva a fost secund la naționala Camerunului

16 meciuri a adunat Tony da Silva la Poli Iași, dintre care 6 victorii, două remize și 8 înfrângeri

