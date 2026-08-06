Bombă totală în fotbal! Gianni Infantino voia să facă FIFA Super League. Ce se întâmplă cu UEFA Champions League

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La doar câteva zile după ce Gianni Infantino (56 de ani) a renunțat la planul său extrem de controversat de a privatiza Cupa Mondială, presa din Anglia a dezvăluit că FIFA a fost implicată într-un alt proiect condamnat vehement în lumea fotbalului: Super Liga Europei. Documente din 2020 arată că forul mondial se afla în discuții avansate cu șefii proiectului, iar competiția putea chiar să poarte numele de FIFA Super League.

Gianni Infantino voia să facă FIFA Super League

Anunțată public în aprilie 2021, Super Liga Europei se dorea a fi o alternativă la UEFA Champions League, în care să participe 20 de cluburi: 15 grupări fondatoare, implicate permanent, și 5 echipe diferite în fiecare an. Condamnat în termeni duri, în special de suporteri, dar și de nume importante din lumea fotbalului, proiectul s-a destrămat în decurs de doar câteva zile.

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Recent, jurnaliștii de la au dezvăluit că FIFA se afla în discuții cu șefii Super Ligii Europei pentru a redenumi competiția ca FIFA Super League, existând inclusiv documente în acest sens. Gianni Infantino era la curent cu negocierile, care s-au purtat direct între FIFA și liderii Super Ligii, fără vreo implicare a federațiilor naționale. Documentele dezvăluie și că forul mondial avea de gând să modifice drastic ferestrele pentru meciuri internaționale, dorința celor de la FIFA fiind ca toate partidele dintr-un an să se joace în două ferestre a câte două săptămâni.

În momentul în care Super Liga Europei a fost condamnată în spațiul public, Gianni Infantino a criticat la rândul său proiectul: „La FIFA, nu putem decât să dezaprobăm cu fermitate crearea unei Super Ligi care funcționează ca un sistem închis, care reprezintă o secesiune față de instituțiile actuale – ligi, asociații, UEFA și FIFA – și care se situează în afara sistemului. Nu există nicio îndoială cu privire la dezaprobarea FIFA față de acest demers”. .

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Proiectul Super Ligii Europei s-a închis în 2026. Ce echipe au fost implicate

Proiectul Super Ligii Europei s-a închis oficial în februarie 2026, după ce Real Madrid, principalul susținător al competiției, a ajuns la un acord cu UEFA. În aprilie 2021, alte 11 cluburi apăreau alături de „galactici” pe lista membrilor fondatori: Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham.

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Bayern Munchen, Borussia Dortmund și PSG au fost invitate la acel moment, însă au refuzat să participe. 9 dintre grupările implicate s-au retras din proiect în primele zile după reacția dură venită din partea publicului, iar în momentul în care Super Liga Europei a fost reconfirmată în octombrie 2021, doar Real Madrid, Barcelona și Juventus mai erau implicate. Italienii s-au retras în 2024, iar granzii Spaniei au făcut același lucru în februarie 2026.

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UEFA a „reinventat” Champions League după amenințarea Super Ligii

UEFA a condamnat în permanență Super Liga Europei și s-a aflat într-un „război rece” timp de mai mulți ani cu cele trei echipe care au rămas implicate în proiect. În 2024, forul european a „revoluționat” cupele europene, inclusiv Champions League, prin eliminarea grupelor și introducerea formatului actual, cu o fază a ligii în care toate echipele fac parte din aceeași ierarhie. .