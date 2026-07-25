Bomba verii în mercato! Real Madrid a bătut palma cu câștigătorul Balonului de Aur. Toate detaliile transferului

ADVERTISEMENT

Real Madrid pare să continue șirul de achiziții impresionante din această vară. După ce a concretizat transferurile lui Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate și Denzel Dumfries, „galacticii” sunt acum foarte aproape de cea mai tare mutare din mercato 2026. Clubul de pe Santiago Bernabeu a bătut palma cu , Balonul de Aur din 2024 și proaspăt Campion Mondial cu Spania, iar acum negociază cu Manchester City pentru suma de transfer.

Real Madrid a bătut palma cu Rodri și negociază transferul cu Manchester City!

În decursul zilei de sâmbătă, jurnalistul italian Matteo Moretto a anunțat faptul că șefii lui s-au înțeles cu Rodri în ceea ce privește termenii contractuali, iar ce mai rămâne de rezolvat pentru ca superstarul spaniol să ajungă pe Santiago Bernabeu este ca „galacticii” să ajungă la un consens și cu conducătorii lui Manchester City pentru suma de transfer.

ADVERTISEMENT

„Rodri așteaptă acum ca Real Madrid și Manchester City să ajungă la un acord privind suma de transfer. Mijlocașul spaniol a ajuns deja la un acord cu Real Madrid privind termenii contractului său”, a anunțat Matteo Morretto pe platforma X.

Rodri está a la espera de que el Real Madrid y el Manchester City lleguen a un acuerdo sobre el coste del traspaso. El centrocampista español ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid sobre las condiciones del contrato. — Matteo Moretto (@MatteMoretto)

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐃 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🤝 According to Rodri is now waiting for Man City and Real Madrid to reach an agreement ⏳ — 433 (@433)

Real Madrid nu vrea să plătească mai mult de 60 de milioane de euro pentru transferul lui Rodri!

Potrivit celor de la Defensa Central însă, una dintre publicațiile spaniole dedicate clubului „blanco”, se pare că „galacticii” nu au în plan să depășească 60 de milioane de euro în ceea ce privește transferul mijlocașului în vârstă de 30 de ani. Jurnalistul Sergio Valentin a explicat că membrii conducerii au luat această hotărâre după ce au finalizat transferul lui Marc Cucurella, pentru care au plătit exact aceeași sumă de bani.

ADVERTISEMENT

„Real Madrid a stabilit prețul lui Rodri la 60 de milioane de euro. Având în vedere vârsta sa, perioada rămasă de contract și, cel mai important, fondurile lui Real Madrid, conducătorii nu au nicio intenție să plătească mai mult. Nu vor să dea totul. Nu vor să plătească mai mult decât au plătit pentru Marc Cucurella (n.r – 60 de milioane de euro). Nu există nicio problemă cu Rodri. Dacă City nu cere mai mult, va fi un transfer rapid. Altfel, este probabil să nu semneze cu Real Madrid”, a precizat Sergio Valentin, citat de Defensa Central.

ADVERTISEMENT

Rodri a semnat cu Manchester City în 2019, iar de atunci și până în prezent, acesta a bifat 298 de meciuri pentru „cetățeni” în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 28 de goluri și să ofere 32 de pase decisive. De asemenea, proaspătul Campion Mondial și-a trecut în palmares nu mai puțin de 13 trofee pe Etihad Stadium, printre ele numărându-se o Ligă a Campionilor și patru titluri în Premier League. În 2024, grație succesului obținut cu Spania la Campionatul European, Rodri a câștigat Balonul de Aur, cel mai prestigios titlu individual din fotbal. În momentul de față, cota sa de piață este de 55 de milioane de euro, iar contractul său cu City va expira în vara lui 2027.