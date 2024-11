Bombă! Zeljko Kopic a fost la un pas de Universitatea Craiova. Ce decizie a luat Mihai Rotaru. Exclusiv

Zeljko Kopic (47 de ani) putea fi antrenor la Universitatea Craiova. Detalii bombă despre antrenorul care a dus-o pe Dinamo pe loc de play-off.

Zeljko Kopic, aproape de Universitatea Craiova! Decizia luată de Mihai Rotaru

Experții FANATIK SUPERLIGA au dezbătut intens situația de la Universitatea Craiova, inclusiv ceea ce se întâmplă cu banca tehnică. Discuția despre posibilitatea ca Zeljko Kopic să fie antrenorul oltenilor a plecat de la o întrebare a lui Dănuț Lupu pentru Sorin Cârțu.

„Nu îmi doresc să plece Gâlcă de la Craiova pentru că mie îmi place ca antrenor, dar dacă ar pleca, ai prelua echipa?”, l-a întrebat Lupu pe Cârțu.

„Nu. Niciodată. Eu nu mai antrenez. Nu mai antrenez din 2016. Nu mai am puterea aia. Eu nu sunt ca nea Mircea. Îl invidiez pe nea Mircea că poate să facă treaba asta la 79 de ani. Eu de la 60 am spus top. Nu mai am puterea aia”, a răspuns

Cristi Coste a intervenit și a dezvăluit că Universitatea Craiova putea fi antrenată de Zeljko Kopic. Mihai Rotaru a oscilat între tehnicianul croat și Ivailo Petev. L-a ales însă pe bulgar, pe care l-a numit în funcție în noiembrie 2023. Petev a rezistat pe banca oltenilor până în aprilie 2024, când a fost schimbat cu Gâlcă.

„Eu am o informație de care uitasem și mi-am amintit acum. Când Mihai Rotaru l-a adus la Craiova pe Ivailo Petev exista un balotaj între Petev și Kopic. Tu știai de treaba asta?”, i-a transmis Cristi Coste lui Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: „Eu i l-am propus”

Antrenorul croat, care a dus-o pe Dinamo pe locul 5, cu 25 de puncte, la cinci lungimi de primul loc, este un tehnician pe placul lui Sorin Cârțu. Președintele de onoare al oltenilor l-a propus pe Kopic la Craiova după ce a văzut cum se descurcă la Dinamo.

„Eu i l-am propus lui Mihai pe Kopic. La o discuție amicală, cum aveam noi înainte, eu i-am spus că îmi place Kopic. Am avut o discuție vis-a-vis de treaba asta.Îmi aduc aminte foarte bine. Mie mi-a plăcut ce a făcut la Dinamo. Și ideea lui de abordare a partidelor, modul în care așează jucătorii în teren. E printre puținii care își pune jucătorii în situații de risc și de 1 la 1 în toate zonele.

Eu tot ce am vorbit de treaba asta a fost după ce l-am văzut la Dinamo și știam situația de la Dinamo, incertă, cu probleme. Că și el a avut la Dinamo o situație în care să fie sau să nu mai știe. Atunci am vorbit despre el, că nu îl știam eu pe Kopic”, a adăugat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

