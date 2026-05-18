Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv

Marius Baciu este noul antrenor al lui FCSB. Gigi Becali a confirmat pentru FANATIK mutarea zilei în SuperLiga. Fostul căpitan al roș-albaștrilor o va pregăti în premieră pe echipa la care a scris istorie
Horia Ivanovici
18.05.2026 | 20:13
Marius Baciu, noul antrenor al lui Gigi Becali la FCSB Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali și-a ales antrenor înainte de barajul de Conference League cu FC Botoșani. Marius Baciu (51 de ani), fostul fundaș al roș-albaștrilor, o va pregăti pe campioana României.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. Ce contract va avea

FCSB și-a găsit antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK. Clubul patronat de Gigi Becali s-a înțeles cu Marius Baciu. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil 1 an, conform informațiilor obținute de FANATIK.

Gigi Becali a confirmat mutarea pentru FANATIK. Omul de afaceri a dezvăluit că noul tehnician își va face prezența la antrenamentele de marți, 19 mai. „L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Baciu revine astfel în antrenorat după trei ani. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a pregătit-o ultima dată pe Al Nahda, din liga a doua a Arabiei Saudite. De altfel, în ultima perioadă, noul tehnician al FCSB-ului a antrenat doar în zona Golfului: S0har (Oman, 2020), Al-Taqadom (Arabia Saudită, 2020-2021), Al-Arabi (Arabia Saudită, 2021-2022) și Al Nahda (2022-2023).

Când va debuta Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor

Primul obiectiv al lui Marius Baciu este să califice FCSB în preliminariile Conference League. Primul meci al noului antrenor pe banca roș-albaștrilor va fi barajul de play-out, cu FC Botoșani, programat duminică, 24 mai, ora 20:30. Dacă va trece de moldoveni, noua campioană va da piept, pe 29 mai, cu ocupanta locului 4, din play-off, Dinamo București.

În România, Baciu a antrenat numeroase echipe începând cu anul 2009, atunci când și-a început activitatea: Voinția Sibiu, Pandurii Tg. Jiu, Unirea Alba Iulia, Silvania Șimleu Silvaniei, Poli Iași, Flacăra Făget, SC Bacău, Academica Argeș, Concordia Chiajna, Turris Turnu Măgurele și Daco-Getica.

Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
