Bombardamentele din Iran schimbă regulile războiului din Ucraina. Cum este avantajată Rusia de tensiunile din Orientul Mijlociu

Situația tensionată din Orientul Mijlociu riscă să rescrie dinamica războiului din Ucraina. Bombardamentele din Iran nu doar că perturbă producția și livrările de drone Shahed către Rusia, dar obligă și statele occidentale să-și prioritizeze resursele în regiune. În acest context, cum reușește Moscova să transforme criza într-un avantaj strategic?

Bombardamentele din Iran. Impact asupra războiului din Ucraina

Presa internațională atrage atenția că situația din Iran evoluează rapid, iar amploarea bombardamentelor ridică semne de întrebare serioase privind impactul asupra stabilității regionale și asupra echilibrului internațional. Conform raportului Semilunii Roșii Iraniene, sute de lovituri au vizat mai multe orașe, iar numărul zonelor afectate crește constant, semnalând o escaladare fără precedent a conflictului.

Întrebarea care preocupă acum analiștii este în ce măsură aceste atacuri vor afecta producția și transportul dronelor Shahed, folosite de Rusia în atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Practic, specialiștii urmăresc cum va influența deteriorarea infrastructurii militare și industriale iraniene capacitatea Rusiei de a-și susține operațiunile și, implicit, cum ar putea evolua războiul din Ucraina.

Tensiunile din Orientul Mijlociu pot afecta sprijinul militar acordat lui Zelenski

FANATIK a discutat cu experți în securitate și politică externă pentru a răspunde acestei întrebări. Dan Grecu, general-maior în rezervă și expert în operații NATO/ONU, subliniază că conflictul din Ucraina, atât diplomatic, cât și militar, mai ales prin modul în care Statele Unite își prioritizează resursele în regiune.

„Este indiscutabil că influențează, cel puțin din perspectiva participării americane. Efectele sunt în domenii multiple. Și în domeniul diplomatic, dar și economic, nu mai vorbim de cel militar.

Diplomatic pentru că președintele american și-a ales ca negociator și trimite peste tot echipa Utkov-Kușnoyac, adică consilierul său și ginerele său. Este clar că fiind ocupați o dată și cu Middle East-ul și fiind ocupați și cu Rusia-Ucraina, capacitatea lor de a gestiona ambele acțiuni este redusă din punct de vedere a timpului. Foarte posibil este ca, cel puțin pentru o perioadă, focusul să fie orientat spre conflictul din Orientul Mijlociu”, sunt afirmațiile lui Dan Grecu, doctor în științe militare și informații și ofițer decorat de americani și de NATO în două rânduri, în Irak și Afganistan.

Lanțul de aprovizionare al Rusiei, compromis de criza iraniană?

În contextul acestor evoluții, șeful Echipei Române de Legătură la comandamentul ISAF din Kandahar, Afganistan, a clarificat cum tensiunile din Iran ar putea influența lanțul de producție militară al Rusiei: „Trebuie să spunem de la început că Shahed-urile 131 și 136 au fost asigurate, la început, exclusiv din producția iraneană. Între timp, în Tatarstan, rușii și-au făcut propria fabrică de drone similare, botezate GERAN. Acum au GERAN-1, au GERAN-2, au GERAN-2M. Practic, oarecum reușesc să nu mai depindă de aprovizionarea din Iran, care în condițiile actuale devine probabil foarte redusă, ca să nu spun că va fi anulată.

Deci, din această perspectivă, da, influențează războiul și influențează resursele tehnice de tip drone, pe care rușii le vor avea la dispoziție, deși, încă o dată, și-au constituit capacitățile industriale necesare să le producă în Federația Rusă”, a mai precizat general-maiorul în rezervă, pentru FANATIK.

Statele Unite, nevoite să împartă resursele. Ucraina primește mai puțin sprijin

Pe lângă provocările legate de producția de drone, Dan Grecu aduce în discuție și modului în care acordat Ucrainei. El detaliat, pentru FANATIK, cum prioritizarea resurselor americane în regiune afectează capacitatea de susținere a conflictului din Europa de Est.

„Statele Unite și-au diminuat sprijinul considerabil față de ceea ce era în vremea președintelui Biden, când Ucraina era sprijinită, indiferent de cât era nevoie și de cât timp era nevoie. Ori în condițiile în care nevoile americane sunt în creștere, atât pentru acțiunea militară propriu-zisă împotriva Iranului, cât și pentru protecția forțelor proprii în zonele adiacente, în special în Orientul Mijlociu, dar nu numai în Orientul Mijlociu, că am văzut că a început să dea din aripii rachetele balistice și prin Turcia și prin Cipru, este clar că acest sprijin se va diminua și mai mult decât s-a diminuat până în prezent.

Puse una până la alta, situația în sine diminuează capacitatea de sprijin a Ucrainei, după cum diminuează, într-o oarecare măsură, probabil mai puțin, și capacitatea de sprijin determinată din partea Iranului pentru Federația Rusă”, a mai spus Dan Grecu, expert în securitate și operații NATO/ONU.

Dronele iraniene, vitale de început, acum fabricate de Rusia și Coreea de Nord

În același timp, Cristian Barna, analist și fost ofițer SRI, comentează rolul crucial pe care Iranul l-a avut pentru Rusia în primele luni ale războiului, dar și modul în care Federația Rusă și-a dezvoltat ulterior propriile capacități de producție, reducând dependența de livrările iraniene.

„A fost foarte important rolul pe care Iranul l-a jucat pentru Federația Rusă în primul an de conflict, în primele 6-8 luni. După această perioadă, Rusia a preluat tehnologia, și-a făcut propriile lor linii de producție de drone. Ba mai mult, sunt informații și analize care spun că inclusiv în Corea de Nord și-au deschis fabrică de drone”, a explicat, pentru FANATIK, Cristian Barna, analist specializat de politică externă.

Prioritizarea rachetelor în Orientul Mijlociu dă un avantaj Rusiei

De asemenea, acesta continuă dezvăluind o perspectivă nouă asupra modului în care această schimbare influențează capacitatea militară a Moscovei și dinamica conflictului.

„Rusia a fost dependentă pe trei dimensiuni de Iran. Dronele care au fost foarte utile, foarte importante și folositoare pentru ei. Au fost după aceea obuze și rachete. Foarte multe dintre acestea au fost esențiale în prima parte a războiului, după care Federația Rusă a preluat tehnologia. Totodată, și-au sporit efortul de război, au transformat economia într-o economie de război și încet, încet dependența e aproape zero.

Din acest punct de vedere nu mai este dependentă Federația Rusă de Iran.

În schimb, îi ajută foarte mult pe ruși războiului din Iran. Pentru că, deși, Donald Trump a zis că n-avem nicio problemă, avem interceptori, adică acele rachete care interceptează rachetele și dronele iraniene. Ei spun că au o grămadă. Grămada asta e totuși o grămadă care se poate termina. A și zis-o, de fapt, Trump și a dat vina pe Biden. A spus acum două zile că Biden a dat o grămadă de rachete Ucrainei, și că nu a dat ordine să fie refăcute stocurile la un nivel la care să fie mai mult decât suficient”, a completat fostul ofițer SRI.

„Europa le va prioritiza ca să le aibă pentru ei”

Totodată, acesta este de părere că prioritizarea resurselor pentru apărarea împotriva amenințărilor iraniene afectează distribuția echipamentelor și rachetelor către Kiev.

„Problema este că această influență ajută Rusia, pentru că evident că și SUA și alte state pot să își prioritizeze consumul acesta de rachete sau de drone și să nu le mai dea ucranienilor. Chiar dacă le cumpără, atenție, cu banii europeeni. În momentul în care SUA consideră și știe că are nevoie de acești interceptori PATRIOT, TAD și toată gama de interceptori de rachete pentru a-i folosi în Iran, pentru a anihila orice rachetă lansată de Iran, automat că acestea nu mai sunt trimise către Ucraina.

Inclusiv Europa le va prioritiza ca să le aibă pentru ei în ideea în care se gândesc că vor fi atacați cu rachete de Iran”, admite Cristian Barna, expert în securitate, pentru FANATIK.

Blocajele energetice din Golf favorizează Moscova

Pe lângă efectele militare și logistice, Barna aduce în atenție și dimensiunile economice ale crizei din Orientul Mijlociu, care poate influența indirect poziția Rusiei în conflictul din Ucraina. Acesta crede că blocajele din regiune favorizează Moscova și îi oferă avantaje financiare pentru susținerea războiului.

„Doi la mână, avantajul pentru Rusia este că toată cererea de resurse energetice, adică gaz lichefiat și petrol, care se scurgea din Golful Urmuz, dinspre statele din Golf Persic: Qatar, Arabia Saudită, Iran către Asia, în special către China, este blocată acum. În momentul acesta cineva trebuie să ofere cantitățile de care este nevoie, mai ales către China. Cei care au preluat cu brio acest lucru, mai ales către China, este Federația Rusă. Deci au de câștigat bani care să-i ajute să-și subvenționeze economia de război”, conchide profesorul universitar.