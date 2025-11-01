Sport

„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB a făcut „dubla” cu U Cluj și a sărbătorit ca Ronaldo. Update

Darius Olaru a deschis scorul cu un super gol în U Cluj - FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor a celebrat apoi cu stil cea de-a doua sa reușită din acest sezon de SuperLiga
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
01.11.2025 | 21:54
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB a făcut „dubla” cu U Cluj după o gafă mare a lui Cisse. FOTO: sportpictures.eu
Darius Olaru (27 de ani) a marcat pentru al doilea meci la rând în SuperLiga. După reușita cu UTA, căpitanul campioanei a dat gol și împotriva lui U Cluj și a celebrat într-un mod inedit.

UPDATE: Darius Olaru a făcut „dubla” după o mare eroare a lui Jonathan Cisse

Darius Olaru, cel care a deschis scorul pe Cluj Arena și a scos eliminarea lui Alessandro Murgia, a reușit „dubla” în repriza a doua. Căpitanul roș-albaștrilor a profitat de o eroare colosală a lui Jonathan Cisse.

În minutul 56, stoperul „șepcilor roșii” a vrut să îi paseze portarului Lefter, dar a lovit mingea defectuos. Balonul a ajuns la Darius Olaru, care l-a executat din nou pe goalkeeperul advers. După ce a celebrat ca un pugilist prima reușită, a doua a fost sărbătorită în stilul lui Cristiano Ronaldo.

Cum a celebrat Darius Olaru golul din U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB se anunța unul dintre cele mai interesante meciuri din etapa a 15-a, ultima din turul sezonului regulat. După o jumătate de oră extrem de echilibrată, Darius Olaru a deblocat tabela în minutul 32.

Servit excelent de Mihai Lixandru, căpitanul roș-albaștrilor a reluat din voleu și nu i-a dat nicio șansă lui Ștefan Lefter. A fost a doua reușită a lui Olaru în acest sezon de SuperLiga după cea din victoria de etapa trecută, scor 4-0, cu UTA Arad. – vezi VIDEO

Imediat după a înscris pentru 1-0, Darius Olaru a sprintat spre fanionul de la colțul terenului. Mijlocașul central a mimat câteva lovituri de box, după care s-a prăbușit pe gazon. Colegii au venit apoi să își felicite căpitanul și au încins hora deja celebră a bucuriei.

Darius Olaru a scos și eliminarea lui Alessandro Murgia

Pe lângă golul reușit cu o execuție spectaculoasă, Darius Olaru a mai făcut un serviciu echipei sale. Căpitanul campioanei României a scos faultul în urma căruia Alessandro Murgia a fost eliminat.

Italianul venit de la Hermannstadt a reușit contraperformanța de a luat două cartonașe galbene într-un interval de numai trei minute. „Centralul” Adrian Cojocaru i-a arătat al doilea avertisment lui Murgia în minutul 39 pentru că mijlocașul lui U Cluj l-a lovit cu antebrațul în ceafă pe Olaru.

5,90 este cota Betano pentru „2 solist” la U Cluj - FCSB
Alex Bodnariu
