Bonus uriaș primit de Zeljko Kopic după ce a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare!

După ce a salvat Dinamo de la retrogradare, Zeljko Kopic a primit un bonus uriaș de la conducerea echipei. Andrei Nicolescu a anunțat oficial acest lucru și a mărturisit pentru FANATIK și care sunt primele pentru jucători.

Bonus uriaș primit de Zeljko Kopic după ce a salvat Dinamo de la retrogradare

Potrivit celor de la , Zeljko Kopic a primit un bonus uriaș în valoare de 100.000 de euro. După ce reușit să salveze Dinamo de la retrogradare, antrenorului croat i s-a activat automat și prelungirea contractului.

Pe lângă această sumă importantă, conducerea lui Dinamo a oferit și prime mari pentru jucători. în urma barajului câștigat cu Csikszereda.

“(n.r. Jucătorii au primă dacă rămân în Superliga?) Da, e o primă setată cu patru meciuri înainte (n.r. de baraj). Da, ceva în genul acesta. Suma e corectă (n.r. 150.000 de euro). Așteptăm să ne ia banii. Asta le-am zis de acum trei săptămâni”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Zeljko Kopic, detalii importante despre cum vor arăta “câinii” în sezonul viitor

cum va arăta viitorul pe termen scurt al lui Dinamo: “Trebuie să discutăm cu jucătorii care rămân, să vedem pe cine păstrăm, am discutat deja cu cei din conducere.

Avem ideile noastre despre perioada de transferuri, trebuie să decidem pe numărul de jucători. Ați spus de Darko, Edgar, dacă ei nu rămân.

Rici a plecat, trebuie să aducem jucători în apărare, Pavicic e împrumut, Dani a plecat, Neluț, avem nevoie în toate compartimentele jucători”.

Zeljko Kopic a mai comentat campania de transferuri a lui Dinamo și a mărturisit că a informat conducerea legat de jucătorii pe care îi vrea la echipă: “Eu le-am spus din analiza mea inițială, a pozițiilor deficitari, ideile de joc, le-am spus ce mi-aș dori.

Toți și-ar dori jucători compleți, nu e realist, pentru mine e important ca fundaș să fii puternic, să aibă detentă, dar și un plus de calitate la construcție, pentru a oferi calitate ofensivă. Am discutat, am explicat ce îmi doresc”.