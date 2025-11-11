Veniturile lui Dani Mocanu au explodat după condamnare. Suma record pe care manelistul a făcut-o în câteva zile

ADVERTISEMENT

Veniturile lui Dani Mocanu au explodat după condamnarea la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Românii s-au năpustit pe contul lui de Youtube.

Lovitură financiară pentru Dani Mocanu. Câți bani a făcut manelistul după condamnare

Dani Mocanu s-a îmbogățit din Youtube în ultimele zile. FANATIK a analizat date din mai multe surse și a aflat câți bani a făcut manelistul care tocmai a fost prins în Italia.

Manelistul Dani Mocanu a câștigat o avere în ultima săptămână, după ce a fost condamnat patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Prevăzător, cântărețul a lansat o melodie nouă pe Youtube cu doar două zile înainte de condamnare, iar aceasta a intrat rapid în trending.

Contul de Youtube al lui Dani Mocanu are 4,5 milioane de abonați, care au generat 3,5 miliarde de vizualizări din 2014 până astăzi. Canalul se află pe locul 21 în România și pe poziția 578 în domeniul ”muzică” la nivel global.

Potrivit , Dani Mocanu a înregistrat 70 de milioane de vizualizări în ultima lună, din care mai mult de jumătate în această săptămână.

Cum se calculează veniturile din Youtube

Tradus în bani, cele 37 de milioane de vizualizări i-au adus o sumă cuprinsă între 8.700 și 140.000 de dolari. Diferența mare vine din valoarea CPM (Cost Per Mille), adică costul pentru 1.000 de afișări. Acesta diferă în funcție de țara din care provine creatorul dar și de publicul care vizionează conținutul. Astfel, clipurile românești vizionate în Italia, Spania sau Marea Britanie vor avea o valoare mai mare a CPM față de cele vizionate în România. Calculul se face pe baza unui , în funcție de care își plătește creatorii de conținut.

Pentru conținut muzical, cum este cazul lui Dani Mocanu, valoarea efectivă a CPM este printre cele mai mici, undeva pe la 0,7 – 1,2 dolari pentru 1.000 de vizualizări monetizabile (nu toate vizualizările sunt monetizabile). Din suma totală, Youtube își mai oprește 45% din veniturile pe reclame, iar creatorul rămâne cu aproximativ 55%.

Dani Mocanu, milionar din Youtube

La un calcul estimativ, Dani Mocanu a făcut, doar luna aceasta peste 43.000 de dolari, venit net. Mai mult de jumătate din această sumă a fost produsă după momentul condamnării.

Asta înseamnă că Mocanu are venituri anuale de peste jumătate de milion de dolari (net), ceea ce se încadrează și în estimările SocialBlade (273.000 dolari – 4,4 milioane dolari).

Platforma îl creditează cu venituri anuale și mai mari pe Dani Mocanu: 2,1 milioane dolari – 6,4 milioane dolari (cel mai probabil este vorba despre sume brute). Iar asta doar din Youtube.

Manelistul câștigă însă bani frumoși și din alte platforme, cum ar fi: TikTok, Facebook, Spotify, Apple Music sau Youtube Premium. Cifrele nu sunt nici aici modeste. De exemplu, din Spotify, Dani Mocanu câștigă aproximativ 2.000 de dolari pe lună, adică 24.000 de dolari pe an, potrivit . , cântărețul a făcut 600.000 de dolari în 10 luni, din live-uri și donații, potrivit propriilor declarații.

Vebitul fabulos pe care Dani Mocanu îl încasează anual

Cât despre Facebook și Instagram, Dani Mocanu mai câștigă aproximativ 7.000 de dolari pe lună, adică 84.000 de dolari pe an, potrivit .

Dacă adunăm toate sumele, Dani Mocanu are un câștig mediu estimat care ajunge la aproximativ 1,3 milioane de dolari pe an, bani câștigați doar din mediul online. Cântărețul ar putea obține această sumă chiar și din închisoare, în condițiile în care va reuși să aducă în continuare conținut nou pe canalele sale.

Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, după ce a participat la o bătaie într-o benzinărie de lângă Pitești, alături de fratele lui și alți bărbați. Înainte de condamnare, manelistul a dispărut de acasă și a fost dat în urmărire națională și internațională. Luni, 10 noiembrie 2025, frații Mocanu au fost reținuți la Napoli, ei urmând să intre în procedură de extrădare dacă justiția italiană își va da acordul pentru transferul celor doi în țară.