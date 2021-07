Meciul Borac Banja Luka – CFR Cluj are loc marți, 13 iulie, cu începere de la ora 21:00, și reprezintă manșa secundă a partidei din cadrul turului 1 preliminar al Champions League.

În tur, pe stadionul din Gruia, campioana României și pleacă acum cu prima șansă la calificare. Mai ales că, începând din acest sezon, regula golului înscris în deplasare a fost anulată, astfel că reușita de la Cluj a formației boasniace nu va mai valora dublu.

Unde se joacă meciul Borac Banja Luka – CFR Cluj

Confruntarea Borac Banja Luka – CFR Cluj se dispută marți, 13 iulie, de la ora 21:00, pe stadionul Gradski din localitatea bosniacă în manșa secundă a turului 1 preliminar din Champions League.

Accesul suporterilor, ca și la meciul din prima manșă, de la Cluj, câștigat de campioana României cu scorul de 3-1, este permis în număr limitat, 25 la sută din capacitatea arenei, și numai pentru persoanele care au respectat normele sanitare, adică au schema de vaccinare completă sau test antiCOVID negativ valabil 72 de ore.

Cine transmite la TV partida Borac Banja Luka – CFR Cluj

Partida Borac Banja Luka – CFR Cluj se joacă marți, 13 iulie, de la ora 21:00, pe stadionul campioanei Bosniei și Herțegovinei în manșa a doua a turului 1 preliminar din Champions League și va fi transmisă în direct de posturile Digi Sport și Look Plus. De asemenea, o mai puteți urmări și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

era deja informat când a vorbit după Supercupă de căldura infernală care așteaptă echipa sa la jocul retur. Sunt preconizate minim 39 de grade pentru ziua de marți, ceea ce foarte probabil va însemna o temperatură de peste 30 de grade inclusiv la ora partidei! Partidă pe care o va arbitra elvețianul Urs Schnyder, care până acum nu a mai condus vreo echipă românescă în cupele europene.

Ce jucători importanți lipsesc în întâlnirea Borac Banja Luka – CFR Cluj

La meciul de la Cluj, antrenorul lui Borac, Marko Maksimovic, a acuzat faptul că problemele de lot pe care le are au slăbit mult forța echipei. Dejan Uzelac, unul dintre fundașii importanți, continuă să aibă probleme și acum și prezența lui e pusă sub semnul întrebării. Una dintre vedete, , are ofertă din India și nu se știe dacă va juca la retur sau va pleca.

Marius Șumudică nu îl are valid pe Andrei Burcă, dar oricum cel care a fost om de bază în sezonul trecut ca fundaș central are gânduri de plecare din Gruia. însă oficial până acum de serviciile sale, iar prețul cerut de CFR Cluj este unul destul de piperat, așa cum FANATIK v-a inofrmat în exclusivitate. Asta explică și de ce

Echipele probabile la Borac Banja Luka – CFR Cluj

Borac Banja Luka: Lakic – Coric, Milojevic, Cosic, Subic – Vojinovic, Meleg – Zakaric, Vranjes, Ziljkic – Moraitis. Antrenor: Marko Maksimovic

Lakic – Coric, Milojevic, Cosic, Subic – Vojinovic, Meleg – Zakaric, Vranjes, Ziljkic – Moraitis. Marko Maksimovic CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Bouhenna, Cestor, Camora – Sigurjonsson, Rodriguez – Costache, Deac, Păun – Omrani. Antrenor: Marius Șumudică

Șumudică se teme de atmosferă și de căldură la meciul retur

Marius Șumudică a făcut prioritar ca obiectiv pe termen scurt, cel lung fiind, evident, păstrarea titlului cucerit în ultimele patru ediții, un parcurs cât mai lung în Champions League, mai ales că dacă va trece de Borac Banja Luka CFR va întâlni în turul 2 pe calificata dintre Lincoln Imps din Gibraltar și Fola Esch din Luxemburg.

Drept urmare, a trimis pe teren la , contra Craiovei, mai mulți jucători de rezervă, iar pe Sigurjonsson l-a lăsat pe teren doar primele 45 de minute. Eșecul la lovituri de departajare nu l-a afectat prea tare, noul antrenor al ardelenilor fiind preocupat vizibil de temperatura ridicată anunțată pentru ziua meciului și de atmosfera explozivă din tribune făcută de fanii bosniaci.

Cote la pariuri pentru jocul Borac Banja Luka – CFR Cluj

Cu tot entuziasmul gazdelor, gata să dea totul și să facă meciul vieții, bookmakerii rămân pragmatici și văd campioana României drept favorită certă și la retur. Echipa lui Marius Șumudică are cotă 1,65 la victorie. O surpriză neplăcută pentru noi valorează 5,50.

Și un gol marcat de bosnicaci are cotă foarte mare – 1,70, semn că pentru casele de pariuri va fi greu pentru Banja Luka să înscrie, deși a făcut-o o dată în meci retur. Varianta „înscriu ambele echipe” are cotă excelentă – 1,75, iar opțiunea „total goluri 2-5” o găsim la 1,35.