Boris Becker, despre adevăratul motiv care a dus la descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open: “Îl doare că nu e la fel de iubit ca Nadal şi Federer”

Continuă valurile provocate de secunda de inconştienţă a lui Novak Djokovic, din timpul partidei cu Pablo Carreno Busta, de la New York. Marele campion sârb a fost descalificat de la US Open 2020 după ce a lovit cu mingea o arbitră de linie.

Gestul său a fost îndelung comentat şi aspru pedepsit. USTA i-a dat o amendă totală de 267.000 de dolari, mare parte prin anularea premiului pe care trebuia să îl primească pentru calificarea în turul 4.

Lumea tenisului s-a divizat în pro şi contra Novak Djokovic, cu ambele părţi nedispuse să facă vreun fel de concesie. Deşi, în realitate, lucrurile pot fi mult mai simple. Nole a greşit şi este singurul vinovat pentru pedeapsa primită. Dar asta nu îi ştirbeşte cu nimic uriaşa carieră, iar sârbul nu poate fi catalogat ca un sportiv lipsit de fair-play.

Boris Becker, editorial la rece în Daily Mail. Totul despre descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open 2020

Boris Becker, antrenorul lui Novak Djokovic între 2013 şi 2016, a simţit mereu că Nole trebuie să îşi stăpânească mai bine nervii în teren. A fost un important subiect de discuţie între cei doi, în perioada în care au lucrat împreună. Şi poate chiar unul dintre motivele care au dus la neaşteptata despărţire.

Într-un editorial publicat pentru Daily Mail, Boris Becker a vorbit despre toată situaţia creată în jurul lui Novak Djokovic. Deşi vorbim despre un apropiat al lui Nole, germanul nu s-a ferit să critice atunci când a fost cazul. A ieşit o analiză la rece a unei faze care a înfierbântat o planetă. Exact acele rânduri care trebuiesc citite pentru a recăpăta balanţa. Indiferent de care parte a baricadei eşti.

“Să fii descalificat de la un Grand Slam este, pentru un juător de tenis, la fel cum este pentru un fotbalist să primească un cartonaş roşu la un meci mare de la Campionatul Mondial. Dacă îl întrebaţi pe David Beckham care a fost cel mai rău lucru care i s-a întâmplat în carieră, sunt sigur că mintea lui va merge spre acel incident din meciul cu Argentina, din 1998. Dacă peste zece ani îl veţi întreba pe Novak Djokovic care este cea mai rea experienţă avută pe un teren de tenis va spune cu siguranţă că descalificarea de la US Open 2020”

Aşa şi-a început Boris Becker editorialul. Până la urmă este scris pentru Daily Mail, iar britanicii au nevoie şi de puţin fotbal la aperitiv. Ca să intre mai bine subiectul tenis.

“De aceea cred că se simte sânjenit, dar şi frustrat de evenimentele de la meciul din turul 4 al turneului, pe măsură ce flama momentului se stinge. Amenda este mare, dar sunt alte lucruri care îl vor afecta mai mult. Chiar şi ca un om cu o părere deosebită despre Novak, cred că decizia de a-l descalifica a fost corectă. Nu cred că a fost în intenţia lui să rănească pe cineva, dar pur şi simplu trebuia descalificat pentru că şi-a pierdut controlul, fie şi pentru un moment”

Iar cei care erau tentaţi să îl acuze pe Becker de subiectivism trebuie să îşi reconsidere poziţia. Nu există loc de sentimentalisme pentru neamţ.

“Gestul a venit pe finalul unei perioade de lipsă de concentrare, în care a şi ratat trei mingi de set. Dar cred că motivele merg mult mai adânc. Pentru mine, el plăteşte preţul pentru faptul că se încarcă prea mult înainte şi după turneele de Grand Slam. Iar aici mă refer în special la noul rol de lider al organizaţiei jucătorilor. Să câştigi un turneu major este incredibil de dificil, deoarece implică să te focusezi pe un scop pentru o perioadă mai lungă. Şi să îţi păstrezi cea mai bună formă pentru a concura contra celor mai buni din lume. Asta nu s-a schimbat din perioada în care jucam şi eu”.

Cu aceste explicaţii înţelegem şi de ce Novak Djokovic a avut cele mai bune rezultate în perioada în care a fost antrenat de Becker. Inevitabil, mergem cu gândul şi la eterna luptă mentală pe care o duce Simona Halep pentru marile rezultate. O luptă infernală, pe care Simona o mai şi câştigă uneori. Spre deosebire de mulţi alţi sportivi talentaţi.

“Mi-a fost teamă că Novak s-a înhămat la prea mult când am văzut tot ce se întâmpla în jurul acelei noi organizaţii. Spre exemplu, când Adrian Mannarino nu a fost lăsat să intre pe teren de oficialii sanitari ai competiţiei (deoarece era contact al lui Benoit Paire, testat pozitiv), numărul unu mondial a fost cel care a încercat să îl contacteze pe Guvernatorul Statului în numele jucătorului exclus. Deşi avea meci în acea seară. Majoritatea jucătorilor de top şi-ar fi delegat un reprezentant, dar Novak a vrut să se ocupe personal de acea problemă. Nu ai voie să îţi pui acest tip de presiune în plus pe umeri în timpul unui Grand Slam”

Aceste detalii pe care Boris Becker le are din interior vin ca o dovadă a presiunii uriaşe la care Djokovic s-a expus. Dar o astfel de greşeală spune multe despre omul Djokovic. Judecata sârbului poate fi pusă la îndoială în unele momente. Dar niciodată să nu vă îndoiţi de caracterul lui!

“De asemenea mă întreb dacă nu cumva a fost o eroare că antrenorul lui de termen lung, Marian Vajda, nu a fost pe lista celor trei care au avut voie să îi fie alături la New York. Este omul de încredere al lui Novak, un tip foarte calm, cu un soi de influenţă paternă asupra lui – dar el nu a fost acolo. Când am lucrat în echipa lui, eram în lojă la incidentul cu racheta aruncată, la Roland Garros 2016, când era cât pe ce să lovească din greşeală un arbitru de linie. Am vorbit după meci despre asta, pentru că a scăpat la limită atunci. Ştiu ce presiune există în timpul unui astfel de meci. Şi nici eu nu am fost mereu Mr. Nice Guy ca jucător. I-am spusc că poate să ţipe cât vrea, să îşi rupă racheta, dar să nu arunce lucruri şi să nu lovească mingi. Îmi era teamă că s-ar putea întâmpla aşa ceva”

Problemele lui Novak Djokovic legate de controlarea nervilor există şi au existat de la începutul carierei. Ba chiar au fost perioade în care Nole izbucnea mai des. Se vede de foarte multe ori că sârbul încearcă să se stăpânească. Asta fără să treacă în direcţia pasivităţii în teren. Este un echilibru pe care l-a avut în multe momente ale carierei. Iar în acele momente, Djokovic a fost invincibil.

“Ca pentru toată lumea, unele dintre cele mai importante atuuri ale lui Novak se pot dovedi slăbiciuni. Este un jucărtor emoţional, cu o mentalitate de luptător de stradă. Dar chiar această flacără l-a ajutat să câştige 17 titluri de Grand Slam. Îl apreciez foarte mult. Este cel mai umil tip pe care îl întâlneşti printre superstaruri. Şi mereu se gândeşte mai mult la alţii. Este foarte inteligent şi extrem de loial prietenilor şi familiei. Dacă eşti din grupul lui, este acel gen de tip pe care poţi să îl suni la 3 dimineaţa şi te ajută. Este un apropiat al oamenilor şi vrea să fie recunoscutv astfel. Joacă în era a doi zei ai tenisului, Rafael Nadal şi Roger Federer, iar el trebuie să spargă o poartă. Cred că îl deranjează că nu este la fel de popular precum sunt Nadal şi Federer”.

Poate cea mai dură afirmaţie pe care Boris Becker o face. Cel puţin la prima vedere. Novak Djokovic are toate motivele să se considere pe aceeaşi treaptă cu Nadal şi Federer. Şi chiar are şanse mari să le întreacă performanţele. Dar de ce nu este Nole la fel de popular ca Federer şi Nadal? Poate tocmai în gesturile precum cel de la New York se face diferenţa. “Credeţi că dacă acelaşi lucru s-ar fi întâmplat cu Roger Federer, el ar fi fost eliminat? Vă asigur că nu”, s-a revoltat sârbul Nikola Pilic, fost jucător de Top 10. Şi poate chiar are dreptate. Dar putem pune întrebarea şi altfel: “Credeţi că lui Roger Federer ar fi putut să i se întâmple acelaşi lucru?”. Cu siguranţă nu! O spun cei peste 20 de ani de carieră ai elveţianul, o spun lacrimile pe care le varsă atunci când pierde.