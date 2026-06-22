Legendarul tenismen, noul nume de pe lista contestatarilor regulii de la CM 2026: „O glumă în lumea sportului”

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Pauzele de hidratare introduse pentru CM 2026 sunt contestate vehement, numeroase personalități din lumea sportului rege, și nu numai, criticând dur conducerea FIFA pentru scopurile ascunse care stau în spatele acestei reguli. Ultimul nume important care și-a exprimat public nemulțumirea a fost nimeni altul decât Boris Becker (58 de ani), legendarul tenismen german, fost număr #1 ATP.

Boris Becker, scos din sărite de pauzele de hidratare de la CM 2026!

Sextuplul câștigător de Grand Slam a urmărit sâmbătă seară meciul țării sale Germania de la Campionatul Mondial, un duel disputat împotriva primei reprezentative din Coasta de Fildeș, pe care , grație „dublei” reușite de Deniz Undav, atacantul celor de la VfB Stuttgart. Imediat după încheierea partidei însă, Boris Becker a ținut să-și exprime public nemulțumirea față de pauzele de hidratare, o regulă introdusă de FIFA pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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„Pauză de băut… ce glumă în sporturile profesioniste!!!”, a fost mesajul publicat de legendarul tenismen pe platforma X, în care acesta a etichetat și pagina oficială a Cupei Mondiale, sugerând astfel că replica sa este destinată direct organizatorilor turneului. În momentul de față, postarea lui Becker a adunat peste 4000 de like-uri, având, de asemenea, și numeroase comentarii, majoritatea internauților rezonând cu părerea fostului sportiv.

„Trinkpause“ …was für ein Witz im Profisport !!! — Boris Becker (@TheBorisBecker)

Pauzele de hidratare, unul dintre cele mai fierbinți subiecte de la CM 2026!

Reacțiile cu privire la pauzele de hidratare au fost împărțite, unii selecționeri și antrenori afirmând că este o decizie bună datorită temperaturilor extreme înregistrate la Campionatul Mondial. Pe de altă parte, există și păreri conform cărora această nouă regulă dăunează, de fapt, meciurilor, deoarece întrerupe fluxul jocului, scoțându-i din ritm pe jucători.

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Cele mai puternici critici le-au primit însă cei din conducerea FIFA, care au fost acuzați că adevăratul scop pentru care au introdus această nouă regulă este reprezentat de un interes comercial și nicidecum de preocuparea sănătății fotbaliștilor. Printre cele mai acide opinii în legătură cu acest subiect se numără cea a lui , dar și cea a lui .