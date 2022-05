Boris Becker, trimis în „închisoarea groazei”! Ce meserie ar putea avea după gratii fostul mare tenismen

, vineri, la doi ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat în procesul legat de falimentul din 2017. Însă, judecătoarea Deborah Taylor a anunțat că neamțul va executa doar jumătate din sentința primită.

Boris Becker, trimis în „închisoarea groazei”

Potrivit jurnaliștilor de la , închisoarea „Wandsworth”, unde Boris Becker a fost închis, este „una dintre cele mai rele închisori din Regatul Unit”.

ADVERTISEMENT

Sursa citată a prezentat un raport realizat de Charlie Taylor, inspector șef al închisorilor, în care penitenciarul „Wandsworth” este descris drept unul cu deținuți afectați de probleme de ordin mintal și legate de abuzul de droguri.

În raport mai este notat faptul că deținuții petrec peste 22 de ore în celule neîngrijite. Ba mai mult, în aproape fiecare zi, ar fi raportat cel puțin un conflict violent între deținuți.

ADVERTISEMENT

Potrivit unor surse din interiorul închisorii, Boris Becker ar urma să stea două săptămâni în închisoarea de categorie B, înainte să fie transferat într-o aripă de categorie C, cu securitate redusă.

În prezent, Boris Becker se află singur într-o celulă. Însă, în această săptămână, ar putea fi mutat într-o celulă comună. Celulele din închisoarea „Wandsworth” au podele de beton și toalete fără scaun. Aripa H, unde ar putea ajunge Becker, este dotată doar cu șase dușuri pentru 86 de celule.

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic, doborât de vestea că Boris Becker a fost închis

uluit de faptul că Boris Becker a fost trimis la închisoare. Acesta are o relație strânsă cu fostul mare tenismen, care i-a fost antrenor.

„Sunt cu inima frântă pentru el. Este un prieten, un prieten pe care îl am de multă vreme, mi-a fost antrenor trei, patru ani, este cineva pe care îl consider apropiat în viața mea și care a contribuit foarte mult la succesul meu în carieră. Pur și simplu am avut inima zdrobită când am aflat.

ADVERTISEMENT

Nu am de gând să intru în detalii cu privire la verdict pentru că nu sunt în măsură să fac asta, dar în calitate de prieten al lui, sunt super trist pentru el. Nu sunt multe altele de spus”, a declarat Novak Djokovic, citat de Tennis Majors.

ADVERTISEMENT

În închisoare, Boris Becker are dreptul să muncească. Astfel că, potrivit spuselor lui Jerry Petherick, fost guvernator al închisorii, Becker ar putea să devină instructor de fitness.

„Sălile de sport sunt foarte populare în închisori, este un loc de muncă pe care mulţi deţinuţi şi-l doresc”, a declarat Jerry Petherick, pentru The Sun.