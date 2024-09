Boris Johnson, mărturisire șocantă: “Am luat în calcul un raid acvatic în Olanda pentru a confisca vaccinuri”

Mărturisirea fostului șef al Cabinetului de la Londra apare într-un fragment din memoriile sale, publicat în Daily Mail și preluat de presa internațională.

Boris Johnson, mărturisire șocantă

planurile cu înalți oficiali militari în martie 2021. se afla, la acea vreme, în centrul unei dispute internaționale cu privire la exporturi, iar Boris Johnson era concins că UE trata Regatul Unit „cu răutate”.

Fostul premier a declarat că a „comandat o analiză pentru a vedea dacă ar fi fezabil din punct de vedere tehnic să lansăm un raid acvatic asupra unui depozit din Leiden, în Țările de Jos, și să luăm ceea ce era legal al nostru și de care Regatul Unit avea nevoie cu disperare”, relatează .

Adjunctul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Doug Chalmers, i-a spus prim-ministrului că planul este „cu siguranță fezabil” și ar implica utilizarea de bărci gonflabile rigide pentru a naviga pe canalele olandeze.

„Apoi s-ar întâlni la țintă, ar intra, ar securiza bunurile, ar ieși folosind un camion articulat și s-ar îndrepta spre porturile din Canalul Mânecii”, a scris Boris Johnson.

Cu toate acestea, Chalmers i-a spus lui Johnson că ar fi dificil să desfășoare misiunea fără a fi detectați, ceea ce înseamnă că Regatul Unit ar trebui „să explice de ce invadăm efectiv un aliat de lungă durată al NATO”.

Johnson a concluzionat: „Desigur, știam că are dreptate și, în secret, am fost de acord cu ceea ce credeau toți, dar nu am vrut să spun cu voce tare: că totul este o nebunie”.

“Aș fi putut să mor de Covid”

În extrasele din autobiografia sa, Johnson a mărturisit, de asemenea, că este convins că „ar fi putut să moră” atunci când a fost în terapie intensivă cu Covid fără „abilitățile și experiența” asistentelor sale.

Boris Johnson a petrecut mai multe zile la terapie intensivă cu Covid în aprilie 2020. El a descris că nu a vrut să adoarmă în prima sa noapte la terapie intensivă „parțial în cazul în care nu mă mai trezeam”.

După ce a ieșit din spital, fostul premier a petrecut ceva timp la Chequers (reședința de la țară a premierului britanic n.r.) cu cea care îi este acum soție, Carrie, și și-a amintit că a participat la aplauzele pentru NHS (sistemul național de sănătate din Marea Britanie n.r.) într-o seară de joi.

„Am aplaudat cu emoție profundă, deoarece plămânii mei îmi spuneau că trecusem prin ceva foarte urât și că, dacă nu ar fi fost [asistentele sale] Jenny și Luis, care ‘s-au jucat’ cu tuburile de oxigen toată noaptea, cu toată priceperea și experiența lor, cred că aș fi murit”, a mai scris el.

La internarea sa la Terapie Intensivă, Johnson a declarat că „a început să ațipească, dar nu a vrut să doarmă – parțial în cazul în care nu mă mai trezeam sau în cazul în care decideau să efectueze o traheotomie furtivă fără să mă anunțe”.