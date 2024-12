Borisav Burmaz explică ratările colosale din Sepsi – Rapid 2-0: „N-am avut mult noroc în perioada asta!”

Giuleștenii puteau marca dacă Jucătorul a reacționat după meci.

Burmaz, dezamăgit după ce a ratat de două ori în Sepsi – Rapid 2-0

Rapid nu a prestat cel mai bun fotbal din acest sezon cu Sepsi. Giuleștenii au fost surclasați pe finalul partidei de covăsneni, care au câștigat grație reușitelor lui El Sawy și a lui Haruț.

ADVERTISEMENT

Borisav Burmaz a reacționat la finalul meciului. Atacantul Rapidului a fost vizibil dezamăgit și a declarat că nu trece printr-o perioadă bună, în antiteză cu forma arătată în sezonul trecut.

„Îmi pare rău ca am pierdut, dar nu îmi rămâne decât să muncesc mai mult!”

„Am vrut să dau în stânga portarului, am dat greșit și s-a dus sus. Am lovit de două ori transversala, am avut ghinion. N-am avut mult noroc în perioada asta, cum a fost în returul campionatului trecut.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău ca am pierdut, dar nu îmi rămâne decât să muncesc mai mult. Suntem o echipă mai bună de atât, sprijinul fanilor contează enorm.

(Despre lupta pentru play-off nr.) Noi luptăm, dăm totul la fiecare meci, suntem un club mare și sperăm că situația se va rezolva”, a spus Burmaz după Sepsi – Rapid 2-0.

ADVERTISEMENT

Șumudică, șocat de ratările lui Burmaz

Burmaz a ratat incredibil în finalul primei reprize cu Sepsi, când a trimis mingea în poartă cu poarta liberă în față. Același Burmaz a mai comis-o încă o dată în minutul 60, lovind transversala din câțiva metri.

„Burmaz dă în bară. După în minutul 65, n-am văzut în viața mea, Burmaz dă în bară, mingea îi vine în cap portarului și se duce din nou în bară”, a spus antrenorul Rapidului după meci.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 23 de ani, Borisav Burmaz a fost adus de Rapid la începutul acestui an de la echipa sârbă Vozdovac. În 36 de apariții oficiale pentru giuleșteni, atacantul a marcat 8 goluri și a oferit 2 pase decisive.

1,8 milioane de euro este cota lui Burmaz conform Transfermarkt