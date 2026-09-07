Sport

Borisav Burmaz, OUT de la Rapid? Atacantul nu mai este pe placul lui Daniel Pancu

Rapid ar putea renunța la atacantul Borisav Burmaz (25 de ani), la doar câteva luni după ce sârbul și-a prelungit înțelegerea cu giuleștenii.
Catalin Oprea
07.09.2026 | 17:40
Borisav Burmaz OUT de la Rapid Atacantul nu mai este pe placul lui Daniel Pancu
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Borisav Burmaz, în Botoșani - Rapid / Foto: Sport Pictures
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Borisav Burmaz nu pare să mai facă parte din planurile lui Daniel Pancu și are șanse foarte mari să plece de la Rapid cu prima ocazie, conform informațiilor digisport.ro. Atacantul sârb a bifat minute doar în primele două etape, apoi a fost tras „pe linie moartă”.

Borisav Burmaz, pe picior de plecare de la Rapid

Rapid a rezolvat capitolul „intrări” în această vară, însă mai are de  rezolvat situațiile unor jucători care vor să plece de la echipă, nemulțumiți de faptul că nu primesc minute. Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a declarat că există câțiva fotbaliști în lotul lui Daniel Pancu care și-ar dori să schimbe peisajul pentru a juca mai mult, fără a nominaliza pe cineva.

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Cu toate acestea, sursa citată anunță că un jucător în cauză ar fi Borisav Burmaz. Atacantul a fost titular în prima etapă, cu Sepsi (1-0), a intrat pe parcursul meciului cu Botoșani în etapa secundă, apoi a lipsit în următoarele șase. În plus, în ultimele trei jocuri nici măcar nu s-a aflat în lotul echipei din Giulești.

Au fost câteva cazuri în care am avut discuții cu jucătorii și probabil că nu și-au găsit ce își doreau. Jucătorii care sunt sub contract rămân la club. Jucătorul care trebuie să plece nu este titular, dar își dorește să joace mai multe minute”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

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Burmaz a semnat prelungirea contractului în vară

Situția este una inedită, în special din cauza faptului că Borisav Burmaz era privit de către conducători drept un jucător important pentru viitorul echipei, motiv pentru care, în această vară, a semnat prelungirea înțelegerii. Actele au fost semnate, dar Burmaz nu l-a convins pe Daniel Pancu că este suficient de valoros pentru a-l titulariza sau pentru a-l utiliza mai des.

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Din contră, Rapid a adus încă doi atacanți în această vară: elvețianul Filip Stojilkovic este titular indiscutabil și unul dintre cei mai apreciați jucători din echipă, dar și internaționalul român de tineret Jason Kodor (20 de ani), fotbalist de mare perspectivă. În această situație, Burmaz a devenit a patra preferință pentru postul de atacant, fiind întrecut inclusiv de slovacul Timotej Jambor.

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Borisav Burmaz vine după un sezon 2025/2026 foarte greu, compromis total din cauza unei accidentări la ligamentele unuia dintre genunchi. A lipsit foarte mult de pe gazon și mai are nevoie de timp pentru a reveni la forma de altădătă. Însă, Daniel Pancu nu poate aștepta. Are nevoie de goluri, de puncte, de cât mai multe victorii pentru a-și atinge obiectivele. În consecință, o plecare a lui Borisav Burmaz, fie și sub formă de împrumut, nu ar surprinde pe nimeni.

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