Borja Valle, alături de Claudiu Niculescu, Constantin Budescu sau Gică Hagi în topul celor mai frumoase goluri de la distanță. Video

Presa din Spania deja îi oferă Trofeul Puskas lui Borja Valle pentru golul din meciul Dinamo – FC Botoșani, dar probabil spaniolii au uitat de goluri fabuloase înscrise de Gheorghe Hagi pentru Real Madrid și Barcelona.

În orice caz, Borja Valle intră într-un top select al celor mai frumoase goluri înscrise prin șuturi de la distanță, Gheorghe Hagi fiind un specialist al acestor lovituri, alături de alți fotbaliști români care au talent cu carul, precum Constantin Budescu sau Lucian Sânmârtean.

Cine poate uita golul fabulos înscris de Gheorghe Hagi la Campionatul Mondial din 1994, în poarta Columbiei sau de golurile incredibile înscrise de la jumătatea terenului pentru Real Madrid, Barcelona și Steaua?

Claudiu Niculescu și Cristi Tănase goluri de poveste cu Napoli și Real Madrid

Un alt gol fabulos, pe care cu greu îl poate uita orice microbist român, este cel înscris de Cristi Tănase în poarta lui Napoli, într-un meci nebun din Europa League, în care Steaua conducea fosta echipă a lui Maradona cu 3-0, după doar 30 de minute, dar a fost egalată dramatic în ultimul minut.

Un alt gol care a făcut înconjurul planetei este cel înscris de Claudiu Niculescu în amicalul cu Real Madrid de acum 14 ani, gol pe care spaniolii nu l-au uitat nici până în ziua de azi.

Borja Valle- Dinamo-FC Botoșani 1-1

Spaniolul intrat la pauză a închis gura celor care au crezut că a venit în vacanță și a înscris un gol de la aproximativ 50 de metri, asemănător cu golul înscris de Constantin Budescu în poarta lui Dinamo, în 2013.

Gheorghe Hagi – România-Columbia

Este, probabil, cel mai cunoscut și mai important gol înscris vreodată de Hagi sau poate chiar din istoria fotbalului românesc. Golul din meciul cu Columbia de la Mondialul american a fost votat cel mai frumos gol înscris la Cupa Mondială.

Gheorghe Hagi – Real Madrid și Barcelona

Jurnaliștii spanioli probabil au uitat de golurile fabuloase înscrise de Hagi de la jumătatea terenului, atât pentru Real cât și pentru Barcelona. Golul înscris de la jumătatea terenului pentru Real, în meciul cu Osasuna câștigat Real cu scorul de 5-2 (sezonul 1990/1991)), a fost votat de cititorii Marca drept cel mai spectaculos gol de la mare distanță din La Liga. În minutul 32, Hagi recuperează o minge în cercul de la mijlocul terenului și observă că portarul Osasunei este mult ieșit din poartă. Fără să ezite, „Regele” trimite mingea de la mijlocul terenului peste goalkeeper și marchează unul dintre cele mai frumoase goluri văzute vreodată de fanii blanco. Pentru Barcelona, Hagi marca un gol asemănător, doar că atunci s-a folosit de ceața deasă de la partida Barcelonei cu Celta Vigo (11 decembrie 1994).

Gheorghe Hagi – Steaua-Sportul Studențesc

Cele mai multe goluri din cariera lui Gheorghe Hagi, au fost pentru Steaua, 76 în doar 97 meciuri în perioada 1987-1990, apoi la Galatasaray (59 de goluri), Sportul Studenţesc (58 de goluri), Farul Constanţa (18 goluri), Real Madrid (16 goluri), Brescia (14 goluri) şi FC Barcelona (7 goluri).

Primul gol fabulos de la distanță înscris de Hagi nu a fost nici în meciul cu Columbia, nici la Real sau Barcelona, ci într-un meci cu Sportul Studențesc. Poate de aici și-a luat Hagi inspirația pentru golul cu Columbia, marcat dintr-o poziție similară.

Constantin Budescu – Insulele Feroe-România 0-3

Dublă de senzație reușită de Constantin Budescu în meciul din Feroe, care ne-a adus aminte de reușitele lui Gheorghe Hagi la echipa națională. Budescu are 13 meciuri pentru naționala României și 5 goluri marcate.

Constantin Budescu- Astra Giurgiu-Dinamo 1-0

Golul lui Budescu de acum 7 ani, e aproape identic cu cel înscris de Borja Valle în meciul cu FC Botoșani.

Constantin Budescu – FCSB-Juventus București 4-0

Constantin Budescu e un specialist al golurilor din corner, marcând din această ipostază de mai multe ori pentru Astra (cu Chiajna și Poli Iași) cât și pentru FCSB. Ce e diferit față de aceste goluri e faptul că reușita a venit pe jos, fără să fie deviată de niciun jucător.

Lucian Sânmărtean – Steaua București-Gaz Metan

Poate unul dintre cele mai frumoase goluri marcate de Lucian Sânmărtean în Liga 1.

Claudiu Niculescu – Real Madrid – Dinamo

Pentru Claudiu Niculesc, meciul amical cu Real Madrid pierdut cu 5-2 va rămâne o amintire extraordinară, după ce a înscris un gol de poveste în poarta căpitanului Iker Casillas, care tocmai cucerise Champions League cu Real: ,,Golul cu Real Madrid cred rămâne cel mai frumos din cariera mea, deși nu este cel mai important, pentru că a fost vorba de un joc amical. Am închis ochii și am dat la poartă, pentru că nu am vrut să dau neapărat acolo, în vinclu”.

Cristi Tănase – Steaua-Napoli 3-3

Meci nebun în Ghencea, care înscris într-o repriză trei goluri lui Napoli, deși nu mai reușise de zece ani să înscrie măcar o dată în poarta unei echipe din Italia. Șutul de la 40 de metri ai lui Tănase l-a lăsat fără reacție pe De Sanctis. Steaua conducea după 15 minute cu 3-0, dar a fost egalată în minutul 98, după ce Kapetanos a fost eliminat în minutul 30. Steaua avea să piardă dramatic calificare la Napoli, după un gol primit în minutul 90.