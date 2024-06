Borna fantastică pe care Nicolae Stanciu o poate atinge la Campionatul European. Căpitanul tricolorilor a intrat deja în istorie

Nicolae Stanciu are șanse mari să devină unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria echipei naționale. Fotbalistul de 31 de ani a intrat deja în rândul tricolorilor cu prezențe la două turnee finale de Campionat European.

Îl poate depăși pe Chiricheș cât de curând

El a jucat la EURO 2016 și la EURO 2024 și astfel a ajuns la nivelul atins de alți internaționali români. Stelea, Gică Popescu, Lupescu, Dorinel Munteanu, Dan Petrescu, Adrian Ilie, Filipescu, Chivu, Contra, Mutu, Florentin Petre au jucat și ei la două turnee finale europene.

Cu cele două meciuri jucate la turneul final din Germania, Stanciu a ajuns la 72 de selecții pentru echipa națională și o va bifa pe a 73-a dacă . El oricum a intrat în Top 20 all-time al fotbaliștilor care au îmbrăcat tricoul primei reprezentative.

Cu siguranță, Stanciu va urca mai sus și va amenința cât de curând poziția lui Vlad Chiricheș. Fundașul FCSB-ului este fotbalistul în activitate cu cele mai multe meciuri pentru tricolori, jucând 75 de partide pentru România. În cazul în care România atinge faza sferturilor de finală, Stanciu îl va egala pe Chiricheș chiar la EURO.

Nicolae Stanciu a debutat la națională în 2016, la 23 de ani, fiind convocat de Anghel Iordănescu. El a marcat chiar la primul meci, în amicalul 1-0 cu Lituania. Debutul său a fost fulminant, cu patru goluri în cinci partide.

Chiar în anul debutului la națională, Stanciu a fost decarul României la Campionatul European, purtând numărul pe care îl avuseseră Boloni (1984), Hagi (1996 și 2000) și Mutu (2008).

L-a egalat pe Florea Dumitrache la goluri marcate

Stanciu nu bifează borne importante doar la capitolul selecțiilor. . Mijlocașul a pătruns astfel în Top 20 și la capitolul golurilor marcate.

”Cred că după nașterea fetițelor mele e cea mai fericită zi din viața mea. Ceea ce am trăit azi nu se mai poate repeta, e de neegalat, vreau să le mulțumesc eu și colegii mei suporterilor. Ceea ce am simțit la intonarea imnului e nemaipomenit, am jucat pentru toți românii de pretutindeni.

Mă bucur că mi-a ieșit azi (n.r. – despre golul marcat). Pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor, tot ce-mi doresc e ca naționala e să aibă victorii. Nici pe mine, nici pe colegii mei nu ne interesează cine e marcatorul”, a declarat Stanciu, pentru Pro TV, după meciul cu Ucraina.

Fotbalistul lui Damac l-a egalat pe regretatul Florea Dumitrache, golgheterul României în anii 1970. Stanciu are un gol mai mult decât Gabi Balint și e la un gol distanță de Gică Popescu.

TOP SELECȚII ECHIPA NAȚIONALĂ

1. Dorinel Munteanu 134 selecții

2. Hagi 125

3. Gica Popescu 115

4. Raț 113

5. Boloni 102

6. Dan Petrescu 95

7. Stelea 91

8. Klein 89

9. Lobonț 86

10-11. Rednic, Lăcătuș 83

12. Mutu 77

13. S.Lung 76

14-15. Chivu, CHIRICHEȘ 75

16. Lupescu 74

17-19. Cămătaru, Contra, Tătărușanu 73

20. STANCIU 72

TOP GOLURI LA ECHIPA NAȚIONALĂ

1-2. Hagi, Mutu 35

3. Bodola 31

4-5. V. Moldovan, Marica 25

6. Boloni 22

7 -10. Răducioiu, Iordănescu, Cămătaru, D. Georgescu 21

10. Ilie Dumitrescu 20

11-12. Dobay, Ganea 19

13. Gică Popescu 16

14-17. Dumitrache, M. Niculae, D. Munteanu, STANCIU 15