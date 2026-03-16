Borna financiară uluitoare atinsă de noul campion de la Indian Wells și un record fantastic egalat de jucătorul de 24 de ani

Turneul de la Indian Wells s-a încheiat cu victoria favoritului numărul 2, care a punctat remarcabil atât în plan sportiv, cât și financiar la competiția din Florida
Catalin Oprea
16.03.2026 | 06:10
Jannik Sinner l-a învins pe Danil medvedev în finala de la Indian Wells FOTO X
Jannik Sinner a devenit abia al treilea jucător din istorie care a câștigat toate cele șase titluri ATP Masters 1000 pe suprafață dură (hard), egalându-i astfel lui Novak Djokovic și Roger Federer. Italianul l-a învins în finala de la Indian Wells, cu 7-6 (6), 7-6 (4) pe rusul Daniil Medvedev, cel care în semifinale trecuse de Carlos Alcaraz.

Fără să piardă niciun set în California, italianul de 24 de ani a devenit, de asemenea, primul bărbat care a câștigat titluri consecutive de Masters 1000 fără să piardă un set. A câștigat Indian Wells, după parcursul său impecabil de la Paris, din noiembrie anul trecut.

Azi noapte, Sinner (favoritul 2 al turneului, după Carlos Alcaraz) a revenit de la 0-4 în tie-break-ul setului secund împotriva lui Medvedev, câștigând șapte puncte consecutive pentru a-și asigura victoria.

Am continuat să cred și să lupt”, a spus Sinner când a fost întrebat despre revenirea sa în tie-break. „Am riscat puțin mai mult cu loviturile. În setul al treilea, am fi început de la egalitate, așa că am încercat din răsputeri să închei meciul. A fost un final incredibil”, a mai afirmat acesta.

Italianul poate redeveni numărul 1 mondial

Săptămâna perfectă a italianului în California, care i-a adus primul titlu al anului, a redus și diferența față de numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz. Spaniolul a triumfat la Australian Open și la Doha în acest an, dar seria sa de victorii de la începutul sezonului a fost întreruptă de Medvedev în semifinalele de la Indian Wells.

În prezent pe locul 2 în clasamentul ATP și la 2.200 de puncte în spatele lui Carlitos, Sinner are un culoar de aur în perioada următoare. El nu a participat la turneele Masters 1000 de la Miami, Monte-Carlo sau Madrid, în sezonul trecut, și nu are niciun punct de apărat în următoarele șapte săptămâni.

E primul italian cu 100 de victorii la turneele Masters 1000

Sinner a câștigat titluri la Indian Wells, Miami, Montreal, Cincinnati, Shanghai și Paris, iar victoria sa împotriva lui Medvedev l-a făcut primul italian care a atins 100 de victorii la turneele Masters 1000.

Sinner conduce cu 9-7 în fața lui Medvedev în confruntările directe, după ce a câștigat nouă din ultimele zece întâlniri. Numărul 2 mondial are un bilanț de 13 victorii și 2 înfrângeri în acest sezon.

Sinner a depășit 60 de milioane de dolari din tenis

Victoria de la Indian Wells i-a adus italianului un câștig de 1.151.380 dolari. Cu acești bani, el a depășit pragul de 60 de milioane de dolari câștigați din tenis, o performanță extraordinară pentru un jucător de numai 24 de ani.

După triumful Arynei Sabalenka, la fete, și a lui Jannik Sinner, la băieți, tenisul mondial se mută la Miami. De unde va lipsi Novak Djokovic, cel mai galonat tenismen al lumii anunțând că nu va participa la turneul din Florida, deoarece are probleme la un umăr.

