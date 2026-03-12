Borna negativă bifată de Mirel Rădoi la FCSB în primul mandat. Nu se mai întâmplase de 11 ani: recordul istoric al echipei lui Gigi Becali, distrus

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și-a început primul mandat de antrenor principal la FCSB în vara anului 2015. El a preluat echipa după Costel Gâlcă, cel care reușise în sezonul anterior tripla istorică, campionat, Cupă, Cupa Ligii. Nu deținea la acel moment licența PRO, astfel încât nu a putut fi trecut în acte drept principal, acest statut revenindu-i atunci pe hârtie preparatorului fizic Massimo Pedrazzini.

Sub comanda lui Mirel Rădoi, FCSB a ratat în 2015 accederea în grupele cupelor europene pentru prima dată după 11 ani

La acea vreme, echipa patronată de Gigi Becali venea după 11 sezoane consecutive cu prezențe în grupele cupelor europene, Champions League și Cupa UEFA/Europa League, un record absolut pentru fotbalul din România. Iar Rădoi, din nefericire pentru el, a fost cel în mandatul căruia această serie de senzație a fost întreruptă.

ADVERTISEMENT

În vara anului 2015, din postura de campioană a României, FCSB și-a început drumul continental în preliminariile Champions League. Echipa roș-albastră a jucat în turul doi contra slovacilor de la Trencin. Înaintea dublei, formația finanțată de Gigi Becali pornea drept mare favorită pe hârtie la calificarea mai departe, dar a avut în cele din urmă mari emoții.

În turul din deplasare, FCSB a câștigat cu scorul de 2-0, dar în returul de la București au existat la un moment dat mari emoții. Trencin s-a impus în cele din urmă cu 3-2, astfel încât campioana României, de atunci și de acum, s-a calificat în turul 3. A urmat astfel dubla cu Partizan Belgrad, 1-1 în turul de pe teren propriu și 2-4 în returul de la Belgrad, după un meci de coșmar făcut de Paul Papp, criticat extrem de dur la acea vreme în mod public de către Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Rosenborg, coșmar cu repetiție pentru Mirel Rădoi

Așa s-a ajuns ca FCSB să „retrogradeze” în play-off-ul din Europa League. Acolo a picat cu Rosenborg, coșmarul lui Mirel Rădoi din cariera de fotbalist la echipa roș-albastră. În vara anului 2005, cu el în postură de căpitan, formația care la vremea respectivă purta denumirea de Steaua a fost eliminată în preliminariile Champions League de gruparea norvegiană, după 1-1 la București și 2-3 în Norvegia. În manșa secundă, Rădoi a semnat un autogol.

ADVERTISEMENT

Astfel s-a ajuns și atunci ca echipa lui Becali să meargă în Cupa UEFA, actuala Europa League, având un parcurs de senzație și oprindu-se în semifinale după drama cu Middlesbrough, după ce în sferturile de finală a trecut de Rapid.

Revenind, coșmarul norvegian al lui Mirel Rădoi s-a repetat deci zece ani mai târziu, din postura de antrenor de această dată. Rosenborg a eliminat din nou FCSB din preliminariile cupelor europene, Europa League de acea dată, după 3-0 în turul de pe Arena Națională și 0-1 în returul de pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Așadar, după cum s-a notat anterior, a fost pentru prima dată după 11 ani când FCSB a ratat accederea în grupele unei cupe europene. Această serie reprezenta un record absolut pentru fotbalul din România la acea vreme, după cum de altfel se întâmplă chiar și în prezent.

Gigi Becali l-a readus acum pe Mirel Rădoi la FCSB special pentru calificarea în cupele europene

Interesant de remarcat în acest context este că acum Formația roș-albastră a ajuns în play-out-ul din SuperLiga, astfel încât singura sa miză până la finalul sezonului este reprezentată de câștigarea acestei faze a campionatului, sau măcar de obținerea locului 2 acolo, pentru ca ulterior FCSB să dispute acele meciuri de baraj, în ultimă instanță cu echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off, cu scopul calificării în preliminariile Conference League în stagiunea viitore.

Rămâne acum de văzut deci dacă Rădoi va reuși în cele din urmă să împlinească acest deziderat sau va rata obiectivul,