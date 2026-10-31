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Borussia Dortmund a băgat spaima în fanii lui Bayern înainte de Der Klassiker! Ce a pus la cale clubul de Halloween, chiar în ziua marelui derby. Video

31.10.2026 | 15:19
Borussia Dortmund a bagat spaima in fanii lui Bayern inainte de Der Klassiker Ce a pus la cale clubul de Halloween chiar in ziua marelui derby Video
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Episodul 141 din Der Klassiker se joacă de Halloween // FOTO: Instagram @ Borussia Dortmund
Borussia Dortmund a lansat o provocare de Halloween înainte de Der Klassiker! Clipul care îi pune pe jar pe fanii lui Bayern, chiar în ziua derby-ului.
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Borussia Dortmund a găsit o modalitate inedită de a o provoca pe Bayern Munchen înaintea marelui derby. În ziua în care cele două formații se întâlnesc în Der Klassiker, clubul galben-negru a publicat un videoclip special de Halloween, cu un personaj care ar trebui să le dea fiori suporterilor bavarezi. Meciul se va disputa astăzi, pe Allianz Arena, de la ora 19:30.

„Halloween in Munich” – personajul care îi sperie pe fanii lui Bayern

În videoclipul distribuit de Borussia Dortmund, protagonistul este Gerd, un suporter cunoscut al echipei, prezentat într-o manieră înfricoșătoare. Acesta a ajuns la München încă din seara precedentă, cu misiunea de a fi prezent la stadion pentru a-și susține favoriții.

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Clubul german a transformat apariția fanului într-o mică poveste horror, sugerând că prezența sa prin oraș le poate provoca emoții suporterilor lui Bayern. Mesajul este unul ironic și provocator, în stilul rivalității dintre cele două formații.

Postarea, intitulată „Halloween in Munich”, a fost gândită special pentru ziua derby-ului și a atras atenția tocmai prin asocierea dintre sărbătoarea de Halloween și atmosfera tensionată dinaintea unui duel de asemenea importanță.

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Der Klassiker, duel de gală chiar de Halloween

Dincolo de spectacolul pregătit pe rețelele sociale, confruntarea are o miză importantă în Bundesliga. Bayern Munchen și Borussia Dortmund ocupă primele două poziții ale clasamentului, fiind despărțite de niciun punct înaintea partidei, ambele având câte 17 puncte după șapte etape.

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Bayern vine la acest duel din postura liderului și are un atac impresionant pe teren propriu, în timp ce Dortmund se poate lăuda cu cea mai bună apărare a campionatului în acest moment, cu numai patru goluri încasate în primele șapte runde.

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Astfel, se anunță o seară specială la Munchen: un Der Klassiker cu miză în lupta pentru primul loc, disputat chiar în noaptea de Halloween, iar Borussia Dortmund a avut grijă să-și anunțe rivalul că a venit pregătită să-i strice sărbătoarea.

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