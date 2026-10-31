Borussia Dortmund a băgat spaima în fanii lui Bayern înainte de Der Klassiker! Ce a pus la cale clubul de Halloween, chiar în ziua marelui derby. Video

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Borussia Dortmund a găsit o modalitate inedită de a o provoca pe Bayern Munchen înaintea marelui derby. În ziua în care cele două formații se întâlnesc în Der Klassiker, clubul galben-negru a publicat un videoclip special de Halloween, cu un personaj care ar trebui să le dea fiori suporterilor bavarezi. Meciul se va disputa astăzi, pe Allianz Arena, de la ora 19:30.

„Halloween in Munich” – personajul care îi sperie pe fanii lui Bayern

În videoclipul distribuit de Borussia Dortmund, protagonistul este Gerd, un suporter cunoscut al echipei, prezentat într-o manieră înfricoșătoare. Acesta a ajuns la München încă din seara precedentă, cu misiunea de a fi prezent la stadion pentru a-și susține favoriții.

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Clubul german a transformat apariția fanului într-o mică poveste horror, sugerând că prezența sa prin oraș le poate provoca emoții suporterilor lui . Mesajul este unul ironic și provocator, în stilul rivalității dintre cele două formații.

Postarea, intitulată „Halloween in Munich”, a fost gândită special pentru ziua derby-ului și a atras atenția tocmai prin asocierea dintre sărbătoarea de Halloween și atmosfera tensionată dinaintea unui duel de asemenea importanță.

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🎥 فيديو ساخر من حساب بروسيا دورتموند قبل مواجهة الكلاسيكر بعنوان هالوين في ميونيخ 🎃 „التنكر بزي مناصر دورتموند يخيف سكان ميونيخ 🤣” #FCBBVB #DerKlassiker https://t.co/djvxrRQYzH — BUNDESLIGA ZONE (@BUNDZONE)

Der Klassiker, duel de gală chiar de Halloween

Dincolo de spectacolul pregătit pe rețelele sociale, confruntarea are o miză importantă în Bundesliga. Bayern Munchen și Borussia Dortmund ocupă primele două poziții ale clasamentului, fiind despărțite de niciun punct înaintea partidei, ambele având câte 17 puncte după șapte etape.

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Bayern vine la acest duel din postura liderului și are un atac impresionant pe teren propriu, în timp ce Dortmund se poate lăuda cu cea mai bună apărare a campionatului în acest moment, cu numai patru goluri încasate în primele șapte runde.

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Astfel, se anunță o seară specială la Munchen: un Der Klassiker cu miză în lupta pentru primul loc, disputat chiar în noaptea de , iar Borussia Dortmund a avut grijă să-și anunțe rivalul că a venit pregătită să-i strice sărbătoarea.