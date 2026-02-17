Borussia Dortmund – Atalanta, întârziat cu 15 minute. Motivul ireal pentru care s-a decalat meciul din Champions League

ADVERTISEMENT

Serile magice din Champions League și-au făcut apariția pentru prima dată în 2026. Însă, revenirea marii competiții nu a fost de bun augur pentru jocul dintre Borussia Dortmund și Atalanta, care a fost întârziat cu 15 minute.

De ce a fost întârziată partida Borussia Dortmund – Atalanta, din Champions League

Duelul dintre Borussia Dortmund și Atalanta, din prima manșă a barajului pentru optimile de finală ale Champions League, ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00, dar startul a fost amânat cu un sfert de oră.

Conform site-ului , decizia a fost luată după ce autocarul formației germane a fost blocat în trafic din cauza unui concert care a avut loc în apropierea arenei Signal Iduna Park.

Cum trupa lui Niko Kovac a ajuns la stadion cu doar o jumătate de oră înainte de startul oficial al meciului, UEFA a luat decizia ca primul fluier al arbitrului olandez Serdar Gozubuyuk să fie la 22:15, pentru a le permite nemților să se pregătească de joc.

Dortmund, favorită în fața Atalantei

Însă, Borussia Dortmund nu a fost deloc afectată de problemele avute înainte de începerea partidei și a început duelul cu Atalanta în forță. prin atacantul Serhou Guirassy.

Partida retur este programată pe 25 februarie, la Bergamo, de la ora 19:45. În ciuda faptului că italienii au terminat pe locul 15, două poziții mai sus decât Dortmund, tot nemții sunt considerați favoriți la calificare datorită experiențe mult mai mari în Champions League.