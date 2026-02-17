Borussia Dortmund – Atalanta, întârziat cu 15 minute. Motivul ireal pentru care s-a decalat meciul din Champions League

Serile magice din Champions League și-au făcut apariția pentru prima dată în 2026. Însă, revenirea marii competiții nu a fost de bun augur pentru jocul dintre Borussia Dortmund și Atalanta, care a fost întârziat cu 15 minute.
Duelul dintre Borussia Dortmund și Atalanta, din prima manșă a barajului pentru optimile de finală ale Champions League, ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00, dar startul a fost amânat cu un sfert de oră.
Conform site-ului tuttomercatoweb.com, decizia a fost luată după ce autocarul formației germane a fost blocat în trafic din cauza unui concert care a avut loc în apropierea arenei Signal Iduna Park.
Cum trupa lui Niko Kovac a ajuns la stadion cu doar o jumătate de oră înainte de startul oficial al meciului, UEFA a luat decizia ca primul fluier al arbitrului olandez Serdar Gozubuyuk să fie la 22:15, pentru a le permite nemților să se pregătească de joc.
Însă, Borussia Dortmund nu a fost deloc afectată de problemele avute înainte de începerea partidei și a început duelul cu Atalanta în forță. Nemții au deschis scorul încă din minutul 3 prin atacantul Serhou Guirassy.
Partida retur este programată pe 25 februarie, la Bergamo, de la ora 19:45. În ciuda faptului că italienii au terminat faza grupei unice pe locul 15, două poziții mai sus decât Dortmund, tot nemții sunt considerați favoriți la calificare datorită experiențe mult mai mari în Champions League.