Borussia Dortmund se dezintegrează! După 8 ani, și-a luat adio de la fani: „Clubul confirmă despărțirea imediată!”

Borussia Dortmund, clubul de tradiție din Bundesliga, și-a anunțat fanii în legătură cu o despărțire imediată. Ce se întâmplă în conducerea „galben-negrilor” la o zi după victoria cu Hamburg.
Mihai Dragomir
22.03.2026 | 15:22
Plecare importantă de la Borussia Dortmund în mijlocul sezonului.
Borussia Dortmund, clubul de tradiție din Bundesliga care an de an încearcă să oprească supremația rivalei Bayern Munchen, a dat fanilor o veste nu tocmai bună. La o zi după victoria spectaculoasă din campionat contra lui Hamburg, formația de pe „Signal Iduna Park” a suferit o plecare importantă din conducere. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Plecare importantă de la Borussia Dortmund

Cu 61 de puncte după 27 de etape din Bundesliga, Borussia Dortmund se află tot la distanță de liderul Bayern. Bavarezii conduc clasamentul cu 70 de puncte, la 9 puncte distanță de Dortmund. De parcă suporterii nu erau deja afectați de un nou an de dominație al rivalilor, conducerea echipei favorite le-a dat o veste neplăcută.

La o zi după victoria cu 3-2 în fața lui Hamburg, meci în care a marcat și fostul golgheter de la CFR Cluj, Sebastian Kehl (46 de ani), fostul jucător al lui Dortmund, a părăsit funcția de director sportiv pe care o ocupa la club. Directorul general Lars Ricken (49 de ani) a făcut câteva precizări despre decizia luată în cadrul clubului.

„Într-o discuție foarte deschisă, Sebastian Kehl, Carsten Cramer și cu mine am ajuns la concluzia comună că vara este momentul potrivit pentru schimbări. Pentru a permite ambelor părți să se pregătească, am convenit de comun acord asupra rezilierii imediate a contractului lui Sebastian.

Sebastian și cu mine avem o istorie lungă. Nu numai că am jucat împreună pentru Borussia Dortmund, dar am câștigat și campionatul Germaniei împreună în 2002. Sebastian a adus o contribuție enormă clubului nostru și îi suntem foarte recunoscători pentru marele său dăruire”, a spus Lars Ricken, conform site-ului oficial Bundesliga.

Cum a reacționat Sebastian Kehl după ce a părăsit Borussia Dortmund

La rândul său, Sebastian Kehl a reacționat după despărțirea de Borussia Dortmund, clubul care oferea o fază hilară cu un jucător la meciul din campionat. Fostul campion al Germaniei cu formația din nord-vestul țării și-a mărturisit încă o dată atașamentul față de clubul pentru care a jucat mai bine de un deceniu și le-a mulțumit tuturor, de la colaboratori la suporteri. Încă nu se știe cine va fi sau dacă va exista un înlocuitor.

 „Borussia Dortmund a făcut parte din viața mea jumătate din viață și am o legătură extrem de puternică cu acest club minunat. Cu toate acestea, am ajuns acum împreună la concluzia că este timpul să mergem mai departe – atât pentru BVB, cât și pentru mine. Lars, Carsten și cu mine am luat această decizie astăzi, după o discuție constructivă. Îi datorez foarte mult celor de la Borussia Dortmund și sunt mândru că am făcut parte din familia BVB timp de aproximativ 24 de ani.

În această perioadă, am putut sărbători atât de multe succese incredibile alături de club, de personalul său și de fanii săi fantastici și mă va face mereu mândru să fac parte din istoria clubului. Bazele au fost puse și îi urez clubului tot binele în restructurarea sa și succesul continuu. Borussia Dortmund, stadionul incredibil și Tribuna Sud vor ocupa întotdeauna un loc special în inima mea. A fost o onoare”, a spus fostul jucător al nemților, conform sursei citate.

  • 13 ani a jucat Sebastian Kehl la Borussia Dortmund (2002-2015)
  • 2018 a fost anul în care a devenit șef al departamentului de scouting al clubului
  • 2022 a fost anul în care a preluat funcția de director sportiv 
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
