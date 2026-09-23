Sport

Haos total la un nume uriaș din Bundesliga! Trei antrenori în doar patru etape după un start de coșmar: 0 puncte și 16 goluri primite

O echipă importantă din Germania a ajuns la al treilea antrenor în patru etape, după începutul dezastruos de sezon. Este vorba despre Borussia Monchengladbach.
Flaviu Popa
23.09.2026 | 08:11
Haos total la un nume urias din Bundesliga Trei antrenori in doar patru etape dupa un start de cosmar 0 puncte si 16 goluri primite
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Borussia Monchengladbach, în criză totală după 4 etape în Bundesliga
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Borussia Monchengladbach este la al treilea antrenor în patru etape, după începutul dezastruos de sezon. „Mânjii” s-au despărțit de Eugen Polanski după trei etape și tot atâtea înfrângeri, după 0-5 cu Freiburg. Echipa a fost condusă de interimarul Jan-Moritz Lichte pentru un meci, însă conducătorii echipei au anunțat că varianta finală pentru care vor opta e Alexander Blessin.

Borussia Monchengladbach este la al treilea antrenor în patru etape, după un început horror de campionat

„Alexander Blessin este noul antrenor principal al echipei Borussia Monchengladbach. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a semnat un contract până în 2028.

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Blessin va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă miercuri, 23 septembrie, care va avea loc la stadionul ista-Borussia-Park”, a transmis clubul german.

Alexander Blessin și-a început cariera de antrenor în 2010 ca secund la Bonladen, după care a ajuns la RB Leipzig ca și antrenor la echipele U17 și U19. În 2020, antrenorul a fost numit principal la Oostende în Belgia, după care a ajuns la Genoa, Union Saint-Gilloise și St. Pauli.

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Borussia Monchengladbach este singura echipă din Bundesliga fără punct în patru etape, fiind pe ultimul loc cu golaveraj 6-16. Asta, în condițiile în care lotul „mânjilor” este cotat la 140 de milioane de euro și este văzută de specialiști o echipă capabilă să se bată la locurile de Europa din prima jumătate a campionatului.

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Borussia Monchengladbach este ultima în clasament cu zero puncte, după patru etape: golaveraj 6-16

Comparativ, Bayern Munchen valoreaza 1,04 miliarde euro, Borussia Dormund 564 milioane, iar echipe precum Schalke 04, Elversberg sau Padeborn sunt cotate la mult sub 100 de milioane de euro. Cu toate acestea, Monchengladbach nu își respectă în acest

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În acest sezon, Borussia Monchengladbach a pierdut primul meci din campionat 0-3 cu RB Leipzig, după care a urmat un 3-4 de groază contra nou-promovatei Elversberg. În a treia etapă a pierdut 0-5 la Freiburg, după care a urmat o nouă înfrângere, 3-4 cu Mainz.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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