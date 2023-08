Borza la Rapid! Robert Niță a fost la negocierile cu Hagi. Toate culisele

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în privința contractului. informația și a venit cu detalii la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cum au decurs negocierile dintre Rapid și Hagi pentru Borza

În cadrul , Robert Niță a povestit cum au decurs negocierile pentru transferul lui Andrei Borza la Rapid și a oferit detalii despre discuțiile purtate între Dan Șucu și Gică Hagi.

”Am participat împreună cu domnul Șucu la Constanța. Se plătesc bani mulți și este mândria clubului să anunțe oficial. Borza a venit aseară la București, în momentul de față efectuează vizita medicală. În primul an nu există clauză de reziliere, iar după aceea se vorbește de peste 2 milioane.

Jucătorul va semna un contract pe 4 ani, suma de 800.000 de euro pentru Farul, plus 10% procente dintr-un eventual transfer, iar valoarea totală a tranzacției ajunge undeva în jurul sumei de 1.000.000. Efort financiar important pentru România.

Omul își ține promisiunile făcute și la începutul campaniei de transferuri și acum o săptămână când a avut discuția cu Bergodi promițându-i că-l va susține în continuare și că va face două transferuri. Dovedește prin ceea ce face. Nu răspunde, nu comentează”, a declarat Niță.

Cum s-au înțeles Șucu și Hagi

Fostul atacant a mărturisit că a existat o chimie între Dan Șucu și Gică Hagi, iar discuțiile au durat în jur de 20 minute. Asta și pentru că în mare lucrurile erau deja aranjate, mai trebuiau puse la punct doar câteva detalii.

”Transferul ăsta se făcea oricum, nu a depins de eșecul cu Petrolul. Este primul transfer făcut de domnul Șucu, cu implicarea directă a dânsului. Domnul Șucu a mers la negocieri, Hagi ne-a invitat la hotelul lui din Constanța, ne-a primit foarte frumos.

A fost chimie din prima, sunt doi oameni care au făcut ceva și în mediul de business și în sport și sunt doi oameni care știu ce vor. Când doi oameni știu ce vor, cifrele sunt negociabile și reglabile.

În momentul în care am ajuns acolo lucrurile erau cât de cât știute, mai erau chestii de nuanță, de procente, dacă se poate eșalona plata sau nu, dacă domnul Hagi vrea mai mult de 20% sau mai puțin.

Domnul Angelescu se înțelesese duminică cu domnul Giovanni Becali, cu familia jucătorului, pentru că este încă minor, și cu jucătorul. A fost informat domnul Hagi că din punct de vedere al jucătorului este totul ok, am luat legătura telefonic cu domnul Hagi, ne-a invitat la Constanța, iar acolo discuțiile au durat mai puțin de 20 de minute”, a spus Robert Niță.

Cum i-a întâmpinat Hagi

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cum s-a simțit la hotelul Iaki, Robert Niță a glumit în stilul său caracteristic că au fost primiți ca niște adevărate vedete.

”Datorită faptului că și domul Hagi, și domnul Șucu respectă foarte mult mass-media și au dorit să facă oficial anunțul transferului, atunci am intrat prin parcarea subterană. Ne aștepta cineva și la barieră, și la intrare de pe bulevard.

Știi cum m-am simțit? E prima oară când mă sui și eu într-o mașină d-asta de om de afaceri. Am stat în spate, niște fițe, mi-am făcut și câteva poze. Eram așteptați la bulevard când să facem dreapta, la barieră, la intrarea în garajul subteran.

Și în garaj ne mai aștepta cineva: ‘Veniți după mine, vă rog, urmați-mă’. Direct în birou la domnul Hagi, au fost discuțiile, apoi ne-am afișat pentru că ne-a invitat domnul Hagi la restaurant să mai stăm puțin de vorbă, să mai discutăm despre fotbal”, a povestit fostul fotbalist, la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cât se va vinde Borza în viitor

Fostul atacant a povestit că la finalul negocierilor, după ce s-a bătut palma pentru Andrei Borza, Gică Hagi i-a transmis lui Dan Șucu faptul că fundașul stânga va ajunge să se vândă în viitor pentru o sumă mult mai mare.

”După ce am bătut palma și a fost totul ok l-am întrebat pe domnul Hagi: ‘Mister, jucătorul când poate veni?’ Știi ce a răspuns? ‘Voi decideți’. E profesionist 100% deși știa că are meci cu Rapid la sfârșit de săptămână și putea să spună ‘nu, că stai, am în cupele europene’. Că dacă venea jucătorul joi la București, până făcea vizita medicală, până se făcea vineri și nu-l băga nimeni în teren.

A zis: ‘Este jucătorul vostru. Domnul Șucu puneți oamenii din club să ia legătura cu jucătorul. De acum este marfa dumneavoastră. Eu v-am dat o marfă top, lider de generație, marjă de progres foarte mare’. A făcut și o evaluare și a zis că este un jucător care se va vinde peste 3,5 milioane de euro”, a afirmat analistul FANATIK SUPERLIGA.

Rapid mai are trei jucători în vizor

Robert Niță este de părere că Andrei Borza va fi prima variantă a Rapidului pentru a acoperi regula U21 și a dezvăluit faptul că pentru un al doilea transfer există trei jucători aflați pe lista giuleștenilor.

”Borza este un transfer care s-a lucrat la el în ultimele 10 zile, un transfer bun pentru Rapid nu numai prin prisma faptului că jucătorul corespunde și se încadrează în regula U21, dar este un lider de generație, este un jucător care nu are nevoie de o carte mai bună de vizită prin simplul fapt că el a jucat titular la echipa campioană a României în sezonul trecut.

Un jucător crescut în Academia lui Gică Hagi, un jucător care așa cum i s-a promis lui Bergodi la întâlnirea de săptămâna trecută cu acționarii și cu președintele Niculae că se va face tot posibilul pentru a i se aduce doi jucători solicitați de el. Băluță este o variantă, dar nu numai el. Mai sunt doi jucători care nu sunt români. Este o listă de trei jucători.

I s-au promis doi jucători, Borza vine și mai trebuie unul. Borza vine pentru a întări regula U21 unde în momentul de față îi ai pe Cîrjan și pe Pănoiu, jucători care pot juca cu șanse reale. Un jucător care în momentul când va fi solicitat va aduce un plus echipei și nu prin prisma faptului că e under. După părerea mea, Borza va fi titularul pe locul de under”, a precizat Niță.

