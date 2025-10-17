Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni din cauza lui!”

În direct la emisiunea „Giovanni Show” de pe FANATIK.RO, impresarul de fotbaliști Ioan Becali a fost întrebat la un moment dat de realizatorul Horia Ivanovici în legătură cu accidentările grave suferite de anumiți internaționali români în trecutul apropiat.

Giovanni Becali l-a criticat pe doctorul de la Rapid pentru cum a tratat accidentarea lui Borza

Cu această ocazie, agentul FIFA a punctat un element foarte important și vizavi de situația medicală a lui Andrei Borza. Conform spuselor sale, , la acțiunea precedentă a „tricolorilor”, s-a complicat destul de mult din cauza medicului de la clubul din Giulești, astfel încât jucătorul s-a văzut în cele din urmă nevoit să stea departe de teren pentru mai mult timp decât ar fi fost cazul inițial.

De asemenea, Giovanni Becali a mai dezvăluit și că , ulterior intervenției considerate de rău augur făcute de medicul de la Rapid.

Când revine Andrei Borza pe teren

Nu în ultimul rând, impresarul de fotbaliști a oferit și un verdict referitor la momentul în care ar putea să se consemneze revenirea lui Andrei Borza pe teren.

„Borza, pentru un deget, un deget, un doctor de la Rapid i-a zis că se lipește, a pierdut trei săptămâni. Cum să se lipească, bă, tată? Că a stat băiatul două săptămâni, nu s-a lipit. (Horia Ivanovici: Deci din cauza doctorului?) Doctorului de la Rapid! Este un mexican, am auzit. Cum să se lipească, dacă el e despărțit? ‘Nu, că se poate lipi’.

A stat trei săptămâni, e pierdut trei săptămâni, după care l-a operat doctorul Stelei, Codorean. Și uite că acum, încet-încet… Dar pierde două luni, trei luni. Probabil sfârșitul lui noiembrie, decembrie (n.r. ar urma să revină Borza pe teren). Accidentările astea mici, degetul mic, dar ăia cu ligamente încrucișate, îți dai seama?”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.

