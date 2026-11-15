Bosnia are o problemă uriașă înaintea meciului cu România! De ce Barbarez ar putea sacrifica ultima etapă

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Naționala României ar putea întâlni o Bosnie și Herțegovina cu mai multe schimbări în primul „11”, în ultima etapă din Nations League! Adversarii tricolorilor și-au asigurat deja locul secund și calificarea la barajul pentru promovarea în Liga A, însă au o problemă importantă. Opt internaționali bosniaci riscă să fie suspendați pentru prima manșă a barajului, iar selecționerul Sergej Barbarez ar putea decide să-i menajeze împotriva României.

România are nevoie de victorie la Zenica! Tricolorii încă speră să evite ultimul loc

România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, Echipa pregătită de Gică Hagi a pus capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive și a ajuns la trei puncte în grupa B4. Tricolorii au rămas pe ultimul loc, însă succesul de la București le-a redat speranțele înaintea ultimei etape.

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marți, 17 noiembrie, la Zenica, într-o partidă pe care trebuie să o câștige pentru a mai spera la locul 3. În paralel, Polonia, care are patru puncte, va primi vizita Suediei. O victorie a tricolorilor, coroborată cu un rezultat favorabil în cealaltă partidă, ar putea schimba clasamentul final. Miza este importantă: locul 3 oferă șansa menținerii în Liga B, în timp ce ultima poziție duce la baraj.

Bosnia se gândește deja la barajul pentru Liga A! Opt jucători riscă să fie suspendați

Situația este complet diferită în tabăra bosniacilor. Echipa pregătită de Sergej Barbarez a pierdut în Suedia, scor 2-3, și nu mai poate câștiga grupa B4. Bosnia are însă asigurat locul secund, astfel că rezultatul confruntării cu România nu îi mai poate modifica poziția în clasament. Singura miză imediată rămâne încheierea campaniei cu o victorie în fața propriilor suporteri.

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Bosniacii au însă motive să privească deja spre luna martie, când vor disputa barajul pentru promovarea în Liga A. Adversara va veni din prima divizie a Nations League, iar calificarea se va decide în dublă manșă, în perioada 25-30 martie 2027. Bosnia va găzdui prima partidă, urmând să dispute returul în deplasare. Câștigătoarea va evolua în Liga A la următoarea ediție, în timp ce învinsa va rămâne în Liga B.

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Tocmai de aceea, Sergej Barbarez are de gestionat o situație delicată înaintea confruntării cu România. Nu mai puțin de opt fotbaliști sunt în pericol de suspendare, iar un cartonaș galben primit la Zenica i-ar scoate automat din prima manșă a barajului. În aceste condiții, selecționerul ar putea prefera să menajeze o parte dintre titulari, mai ales că echipa sa nu mai are nimic de câștigat în clasament. Dacă vor fi totuși folosiți împotriva României, jucătorii aflați la limita suspendării ar putea evolua cu mai multă precauție, pentru a evita un avertisment.

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Jucătorii Bosniei care ratează barajul dacă iau galben în meciul cu România: Kerim Alajbegović, Sead Kolašinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović, Armin Gigović

Nici Sergej Barbarez nu scapă de emoții! Selecționerul riscă să rateze barajul

Publicația bosniacă a scris despre această situație. Jurnaliștii subliniază că Bosnia și-a îndeplinit deja obiectivul în grupă, însă ar putea aborda meciurile decisive din martie fără mai mulți jucători importanți. „Naționala Bosniei și Herțegovinei și-a asigurat locul secund în grupă și calificarea la barajul pentru Liga A, însă ar putea aborda dubla decisivă din martie cu un lot slăbit”.

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Un alt detaliu interesant este că inclusiv Sergej Barbarez se află în pericol de suspendare. Selecționerul Bosniei și Herțegovinei a primit un cartonaș galben în meciul cu Polonia, disputat la Varșovia, pe 25 septembrie, după ce a protestat la o decizie a arbitrului grec Anastasios Papapetrou. Dacă va fi avertizat din nou în partida cu România, Barbarez nu va putea conduce echipa de pe bancă în prima manșă a barajului pentru promovarea în Liga A.