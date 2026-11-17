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FANATIK vă prezintă topul celor mai frumoase soții și iubite din , care fac mare concurență „tricolorelor” care adună sute de mii urmăritori pe rețelele de socializare.

Cum arată cele mai frumoase iubite ale fotbaliștilor din naționala Bosniei

După și a celei mai cunoscute soții din fotbalul bosniac, superba Amra Silajdzic, model internațional și actriță, Bosnia a rămas pe mâini bune. Sabrina, partenera lui Haris Tabakovic, atacantul lui Red Bull Salzburg, e de asemenea fotomodel în Germania și Austria. Cei doi s-au căsătorit la Viena în 2024 și a intrat în atenția fotbalistului în 2017, când a participat la emisiunea Germany’s Next Topmodel.

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Bosnia iese din nou la atac cu Sandra, soția lui Ermedin Demirovic, vârful lui Stuttgart. Frumosul cuplu s-a format în Germania și s-au căsătorit în septembrie 2024 și au împreună o fetiță pe nume Leana. Sandra este nedespărțită de Sabrina, soția lui Tabakovic, coechipierul din atacul Bosniei. Superba blondă este actriță și a jucat în mai multe filme în Germania. Danijela Burnic este o prezență foarte discretă în spațiul public și e soția lui Dzenis Burnic, închizătorul lui Volos. Formează un cuplu deja de mai bine de 6 ani și au împreună un băiețel care tocmai a împlinit un an. Danijela a avut parte de o nuntă ca în povești în iunie 2023, la castelul Buckeburg din Germania.

Susubelle Kolasinac aprinde meciul Bosnia – România

Susubelle face și ea mare concurență superbelor partenere ale fotbaliștilor din naționala României. Soția lui Sead Kolasinac, stâlpul din centrul defensivei Atalantei. Și ea de origine germană, supranumită „Bella” datorită frumuseții sale desăvârșite, a făcut carieră în modelling și ulterior în antreprenoriat cu un brand propriu de haine. A ajuns în atenția presei internaționale după o tentativă de jaf armat asupra soțului ei și al lui Mesut Ozil în 2019. Câteva luni mai târziu a fost reținută în aeroport după ce asupra sa a fost găsit un pistol cu electroșocuri pentru apărare adus din Germania.

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Marijana și Anel Ahmedhodzic, unul dintre cele mai cunoscute cupluri tinere din fotbalul bosniac

Marijana, soția stoperului lui Burnley, este și ea bineînțeles fotomodel originară din Muntenegru și crescută în Suedia. Influencerița a avut parte de o nuntă spectaculoasă în Santorini și e permanent în atenția fanilor. Ivana, soția mijlocașului lui Steaua Roșie Belgrad, Rade Krunic, atrage atenția prin stilul rafinat și preferă să își țină familia departe de presă și scandaluri. Ultima, dar nu cea din urmă, este Glorija, nevasta fundașului central de la Dinamo Zagreb, Stjepan Radeljc. Cei doi au devenit părinți în acest an și au împreună o fetiță. Rămâne de văzut dacă și pe teren bosniacii vor arăta la fel de bine contra României.