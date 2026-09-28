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în seara zilei de luni, 28 septembrie, în cadrul etapei cu numărul 2 din Liga Națiunilor. Sergej Barbarez a stabilit lotul cu care va aborda meciul contra naționalei noastre.

Lotul Bosniei pentru meciul contra României

Sergej Barbarez a ales un lot de 23 de jucători. Veteranul Edin Dzeko, deși s-a deplasat cu echipa la București, . Bosnia va păstra foarte probabil sistemul 4-4-2 folosit contra Poloniei, mizând din nou în atac pe cuplul Ermedin Demirovic – Haris Tabakovic, iar în defensivă pe cuplul Nikola Katic și Tarik Muharemovic. Față de meciul de la Varșovia, Sergej Barbarez a operat o singură modificare de lot: Luca Duric în locul lui Nail Omerovic!

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pentru meciul contra României:

Portari: Mladen Jurkas, Martin Zlomislić, Salko Hamzić;

Fundași: Sead Kolašinac, Nikola Katić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović;

Mijlocași: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Luka Duric, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmic, Kerim Alajbegović.

Atacanți: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Ajdin Hasić, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković.

Lotul României. Ce schimbări a făcut Gică Hagi

față de meciul contra Suediei, pierdut cu 1-2 în prima etapă. Selecționerul a decis să nu-l păstreze în lotul final pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina pe fiul său, Ianis. Însă nu doar „Prințul” lipsește, ci și fotbaliști precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

Iată jucătorii pe care Gică Hagi a decis să se bazeze la acest meci:

1. Ionuț Radu

12. Otto Hindrich

16. Valentin Cojocaru

2. Tony Strata

3. Matei Ilie

4. Andrei Coubiș

5. Virgil Ghiță

14. Andrei Borza

15. Andrei Burcă

17. Vladimir Screciu

23. Lisav Eissat

6. Tudor Băluță

8. Alexandru Cicâldău

10. Nicolae Stanciu

18. Cătălin Cîrjan

19. David Matei

20. Darius Olaru

21. Olimpiu Moruțan

22. Vlad Dragomir

7. Florin Tănase

9. Louis Munteanu

11. Daniel Bîrligea

13. Valentin Mihăilă

Echipa folosită de Bosnia în prima etapă din Liga Națiunilor

Prima etapă din Liga Națiunilor a însemnat pentru Bosnia tot o deplasare, dar contra Poloniei. Meciul de la Varșovia s-a încheiat la egalitate (scor 0-0). Sergej Barbarez a utilizat atunci o formulă de start alcătuită din următorii jucători: Martin Zlomislic – Sead Kolasinac, Zinedin Smajlovic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic – Ivan Sunjic, Ivan Basic, Esmir Bajraktarevic, – Ermedin Demirovic, Haris Tabakovic.