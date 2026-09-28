Sport

Bosnia a anunțat lotul pentru meciul cu România! Decizia luată de Barbarez după remiza cu Polonia

Naționala Bosniei a anunțat lotul cu care abordează meciul cu România programat luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, la București, în etapa a doua din Liga Națiunilor, Liga B, Grupa 4.
Mihai Dragomir
28.09.2026 | 11:55
Bosnia a anuntat lotul pentru meciul cu Romania Decizia luata de Barbarez dupa remiza cu Polonia
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Lotul Bosniei pentru meciul contra României. Foto: Colaj FANATIK.
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România și Bosnia se întâlnesc din nou în seara zilei de luni, 28 septembrie, în cadrul etapei cu numărul 2 din Liga Națiunilor. Sergej Barbarez a stabilit lotul cu care va aborda meciul contra naționalei noastre.

Lotul Bosniei pentru meciul contra României

Sergej Barbarez a ales un lot de 23 de jucători. Veteranul Edin Dzeko, deși s-a deplasat cu echipa la București, nu va evolua contra României. Bosnia va păstra foarte probabil sistemul 4-4-2 folosit contra Poloniei, mizând din nou în atac pe cuplul Ermedin Demirovic – Haris Tabakovic, iar în defensivă pe cuplul Nikola Katic și Tarik Muharemovic. Față de meciul de la Varșovia, Sergej Barbarez a operat o singură modificare de lot: Luca Duric în locul lui Nail Omerovic!

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Lotul Bosniei pentru meciul contra României:

  • Portari: Mladen Jurkas, Martin Zlomislić, Salko Hamzić;
  • Fundași: Sead Kolašinac, Nikola Katić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović;
  • Mijlocași: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Luka Duric, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmic, Kerim Alajbegović.
  • Atacanți: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Ajdin Hasić, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković.

Lotul României. Ce schimbări a făcut Gică Hagi

Gică Hagi a făcut schimbări importante față de meciul contra Suediei, pierdut cu 1-2 în prima etapă. Selecționerul a decis să nu-l păstreze în lotul final pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina pe fiul său, Ianis. Însă nu doar „Prințul” lipsește, ci și fotbaliști precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

Iată jucătorii pe care Gică Hagi a decis să se bazeze la acest meci:

  • 1. Ionuț Radu
  • 12. Otto Hindrich
  • 16. Valentin Cojocaru
  • 2. Tony Strata
  • 3. Matei Ilie
  • 4. Andrei Coubiș
  • 5. Virgil Ghiță
  • 14. Andrei Borza
  • 15. Andrei Burcă
  • 17. Vladimir Screciu
  • 23. Lisav Eissat
  • 6. Tudor Băluță
  • 8. Alexandru Cicâldău
  • 10. Nicolae Stanciu
  • 18. Cătălin Cîrjan
  • 19. David Matei
  • 20. Darius Olaru
  • 21. Olimpiu Moruțan
  • 22. Vlad Dragomir
  • 7. Florin Tănase
  • 9. Louis Munteanu
  • 11. Daniel Bîrligea
  • 13. Valentin Mihăilă

Echipa folosită de Bosnia în prima etapă din Liga Națiunilor

Prima etapă din Liga Națiunilor a însemnat pentru Bosnia tot o deplasare, dar contra Poloniei. Meciul de la Varșovia s-a încheiat la egalitate (scor 0-0). Sergej Barbarez a utilizat atunci o formulă de start alcătuită din următorii jucători: Martin Zlomislic – Sead Kolasinac, Zinedin Smajlovic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic – Ivan Sunjic, Ivan Basic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic – Ermedin Demirovic, Haris Tabakovic.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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