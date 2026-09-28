România și Bosnia se întâlnesc din nou în seara zilei de luni, 28 septembrie, în cadrul etapei cu numărul 2 din Liga Națiunilor. Sergej Barbarez a stabilit lotul cu care va aborda meciul contra naționalei noastre.
Sergej Barbarez a ales un lot de 23 de jucători. Veteranul Edin Dzeko, deși s-a deplasat cu echipa la București, nu va evolua contra României. Bosnia va păstra foarte probabil sistemul 4-4-2 folosit contra Poloniei, mizând din nou în atac pe cuplul Ermedin Demirovic – Haris Tabakovic, iar în defensivă pe cuplul Nikola Katic și Tarik Muharemovic. Față de meciul de la Varșovia, Sergej Barbarez a operat o singură modificare de lot: Luca Duric în locul lui Nail Omerovic!
Lotul Bosniei pentru meciul contra României:
Gică Hagi a făcut schimbări importante față de meciul contra Suediei, pierdut cu 1-2 în prima etapă. Selecționerul a decis să nu-l păstreze în lotul final pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina pe fiul său, Ianis. Însă nu doar „Prințul” lipsește, ci și fotbaliști precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.
Iată jucătorii pe care Gică Hagi a decis să se bazeze la acest meci:
Prima etapă din Liga Națiunilor a însemnat pentru Bosnia tot o deplasare, dar contra Poloniei. Meciul de la Varșovia s-a încheiat la egalitate (scor 0-0). Sergej Barbarez a utilizat atunci o formulă de start alcătuită din următorii jucători: Martin Zlomislic – Sead Kolasinac, Zinedin Smajlovic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic – Ivan Sunjic, Ivan Basic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic – Ermedin Demirovic, Haris Tabakovic.