LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei nume grele, OUT din lot

Naționala României are în față un meci extrem de important. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu vor juca în deplasare cu Bosnia, într-o partidă care va decide care dintre cele două naționale va merge direct la Campionatul Mondial de anul viitor. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.
În ziua meciului Bosnia – România, Mircea Lucescu a făcut ultimele modificări în lotul tricolorilor pentru duelul decisiv de la Zenica. Selecționerul a renunțat la Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, care vor urmări partida din tribune. Iată cum arată lotul complet pentru meciul cu Bosnia, conform UEFA.
Portari:
Fundași:
Mijlocași:
Atacanți:
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, este o dată extrem de importantă pentru naționala României. „Tricolorii” vor înfrunta Bosnia și Herțegovina, la Zenica, de la ora 21:45, partidă decisivă în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Gazdele se regăsesc, înaintea duelului direct, pe locul 2 din grupă, cu 13 puncte, în timp ce România se află pe locul 3, cu 10 puncte. Meciul va fi unul pe viață și pe moarte.
Elevii lui Mircea Lucescu vor beneficia de suport maxim din partea fanilor români, biletele pentru acest meci epuizându-se rapid. Nu mai puțin de 550 de fani români sunt așteptați în tribunele stadionului Bilino Polje.
„Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!”, comunica FRF încă de pe data de 21 octombrie 2025.
Locurile alocate suporterilor români la partida cu Bosnia sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei oaspeților.
FIFA a decis ca englezul Michael Oliver să fie arbitrul delegat pentru a conduce meciul dintre Bosnia și România, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Stuart Burt şi James Mainwaring vor fi asistenții săi, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Chris Kavanagh. De asemenea, Michael Salisbury va fi arbitru video, iar compatriotul său Peter Bankes este asistent VAR.
Garniturile celor două echipe vor arăta diferit față de confruntarea precedentă din acest an. Ambii selecționeri au înregistrat pierderi importante în lot din cauza accidentărilor. Iată cum ar putea arăta cele două formații de start:
După 6 meciuri jucate în aceste preliminarii, România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe (13). Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate. Iată ierarhia completă:
Austria, Bosnia Herțegovina și România păstrează toate șanse la calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, înaintea finalului preliminariilor. Pentru a încheia pe primul loc în grupă, ”tricolorii” au nevoie de următoarele rezultate:
Pentru ca România să încheie pe locul 2 în grupă, scenariu mult mai palpabil în acest moment, are nevoie de următoarele rezultate:
De asemenea, echipa națională a României are deja asigurat locul la baraj după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor, însă duelurile pe acea rută presupun adversari mult mai grei. „Tricolorii” au șansa, dacă termină preliminariile pe locul 2, să intre la celălalt baraj, din urna a doua, unde vor întâlni, în teorie, adversari mult mai accesibili decât ar face-o dacă ar intra la baraj din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor.
La acest baraj, garantat în urma preliminariilor, România va mai avea încă două meciuri de jucat (semifinală și finală, într-o singură manșă). Dacă va trece de ambele partide, naționala noastră va reveni la turneul final după aproape trei decenii.
Naționala României încă are șanse la o calificare istorică la Campionatul Mondial, însă pentru asta e nevoie de rezultate pozitive în meciurile rămase din preliminarii. După duelul cu Bosnia, tricolorii vor juca acasă cu San Marino, partidă programată marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Ultima confruntare directă dintre naționala noastră și a Bosniei datează din luna martie a acestui an, în faza preliminară. Din păcate pentru „tricolori”, acel meci a fost pierdut cu 0-1, după ce Gigovic a decis soarta partidei încă din minutul 14.
În total, în istorie, România și Bosnia s-au întâlnit de 7 ori. Reprezentativa noastră s-a impus în 4 meciuri, în timp de bosniacii au 3 victorii. Iată rezultatele directe din ultimele 3 confruntări:
Duelul începe sâmbătă, de la ora 21:45. Fanii „tricolorilor” care nu au putut face deplasarea vor putea să își susțină favoriții și de acasă. Postul TV care va difuza partida dintre România și Austria este Prima TV.
Meciul de pe Bilino Polje (Zenica) dintre Bosnia și România nu va fi transmis doar la TV, ci și pe platforma Prima Play. Astfel, românii din diaspora își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.
Duelul dintre Bosnia și România este unul de mare interes pentru suporterii ambelor naționale, iar calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Prima Play.
Meciul dintre Bosnia și România este unul extrem de strâns, existând posibilitatea oricărui rezultat. Gazdele au o cotă de 2.40, la casele de pariuri, în cazul unei victorii, în timp ce oaspeții sunt cotați cu 2.95 la victorie. O eventuală remiză între cele două are cota de 3.40.
