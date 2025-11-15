LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei nume grele, OUT din lot

ADVERTISEMENT

Naționala României are în față un meci extrem de important. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu vor juca în deplasare cu Bosnia, într-o partidă care va decide care dintre cele două naționale va merge direct la Campionatul Mondial de anul viitor. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

În ziua meciului Bosnia – România, Mircea Lucescu a făcut ultimele modificări în lotul tricolorilor pentru duelul decisiv de la Zenica. Selecționerul a renunțat la Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, care vor urmări partida din tribune. Iată cum arată lotul complet pentru meciul cu Bosnia, conform UEFA.

Portari:

1. Ionuț Radu

12. Ștefan Târnovanu

16. Marian Aioani

Fundași:

2. Andrei Rațiu

3. Bogdan Racovițan

4. Adrian Rus

5. Virgil Ghiță

8. Alex Chipciu

11. Nicușor Bancu

14. Vladimir Screciu

15. Lisav Eissat

Mijlocași:

6. Marius Marin

10. Ianis Hagi

18. Răzvan Marin

21. Claudiu Petrila

22. Vlad Dragomir

23. Deian Sorescu

Atacanți:

7. Denis Drăguș

9. Daniel Bîrligea

13. Valentin Mihăilă

17. David Miculescu

19. Florin Tănase

20. Dennis Man

Bosnia & Herțegovina – România, etapa 8, preliminarii Campionatul Mondial 2026

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, este o dată extrem de importantă pentru naționala României. „Tricolorii” vor înfrunta Bosnia și Herțegovina, la Zenica, de la ora 21:45, partidă decisivă în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Gazdele se regăsesc, înaintea duelului direct, pe locul 2 din grupă, cu 13 puncte, în timp ce România se află pe locul 3, cu 10 puncte. Meciul va fi unul pe viață și pe moarte.

Program de meci, ora de start Bosnia & Herțegovina – România

Elevii lui Mircea Lucescu vor beneficia de suport maxim din partea fanilor români, biletele pentru acest meci epuizându-se rapid. Nu mai puțin de 550 de fani români sunt așteptați în tribunele stadionului Bilino Polje.

„Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!”, comunica FRF încă de pe data de 21 octombrie 2025.

Locurile alocate suporterilor români la partida cu Bosnia sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei oaspeților.

Cine arbitrează Bosnia & Herțegovina – România. Ce brigadă a fost delegată

, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Stuart Burt şi James Mainwaring vor fi asistenții săi, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Chris Kavanagh. De asemenea, Michael Salisbury va fi arbitru video, iar compatriotul său Peter Bankes este asistent VAR.

Echipe probabile Bosnia & Herțegovina – România

Garniturile celor două echipe vor arăta diferit față de confruntarea precedentă din acest an. Ambii selecționeri . Iată cum ar putea arăta cele două formații de start:

Bosnia: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Mujakic – Sunjic, Tahirovic – Memic, Gigovic, Alajbegovic – Dzeko.

Din informațiile FANATIK, primul „11” al României ar putea arăta astfel: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Rus, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Clasament grupă România

După 6 meciuri jucate în aceste preliminarii, România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe (13). Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate. Iată ierarhia completă:

Cum ajunge România la CM 2026

Austria, Bosnia Herțegovina și România păstrează toate șanse la calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, înaintea finalului preliminariilor. Pentru a încheia pe primul loc în grupă, ”tricolorii” au nevoie de următoarele rezultate:

România: victorii cu Bosnia Herțegovina și cu San Marino

Austria: înfrângere cu Cipru, înfrângere/remiză cu Bosnia Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj)

Bosnia Herțegovina: înfrângere cu România, victorie/remiză cu Austria (în caz de victorie în Austria, departajarea cu România se va face la golaveraj)

Pentru ca România să încheie pe locul 2 în grupă, scenariu mult mai palpabil în acest moment, are nevoie de următoarele rezultate:

România: victorii cu Bosnia Herțegovina și cu San Marino

Austria: orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză cu Bosnia Herțegovina

Bosnia Herțegovina: eșec cu România și cu Austria

De asemenea, echipa națională a României are deja asigurat locul la baraj după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor, însă duelurile pe acea rută presupun adversari mult mai grei. „Tricolorii” au șansa, dacă termină preliminariile pe locul 2, să intre la celălalt baraj, din urna a doua, unde vor întâlni, în teorie, adversari mult mai accesibili decât ar face-o dacă ar intra la baraj din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor.

La acest baraj, garantat în urma preliminariilor, România va mai avea încă două meciuri de jucat (semifinală și finală, într-o singură manșă). Dacă va trece de ambele partide, naționala noastră va reveni la turneul final după aproape trei decenii.

Ce meciuri mai are de disputat România în preliminarii CM 2026

Naționala României încă are șanse la o calificare istorică la Campionatul Mondial, însă pentru asta e nevoie de rezultate pozitive în meciurile rămase din preliminarii. După duelul cu Bosnia, tricolorii vor juca acasă cu San Marino, partidă programată marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Rezultate directe între cele două echipe

Ultima confruntare directă dintre naționala noastră și a Bosniei datează din luna martie a acestui an, în faza preliminară. Din păcate pentru „tricolori”, acel meci a fost pierdut cu 0-1, după ce Gigovic a decis soarta partidei încă din minutul 14.

În total, în istorie, România și Bosnia s-au întâlnit de 7 ori. Reprezentativa noastră s-a impus în 4 meciuri, în timp de bosniacii au 3 victorii. Iată rezultatele directe din ultimele 3 confruntări:

România – Bosnia 0-1 (21 martie 2025)

România – Bosnia 4-1 (26 septembrie 2022)

Bosnia – România 1-0 (7 iunie 2022)

Cine transmite la TV Bosnia & Herțegovina – România

Duelul începe sâmbătă, de la ora 21:45. Fanii „tricolorilor” care nu au putut face deplasarea vor putea să își susțină favoriții și de acasă. Postul TV care va difuza partida dintre România și Austria este Prima TV.

Cum poți vedea live stream online Bosnia & Herțegovina – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul de pe Bilino Polje (Zenica) dintre Bosnia și România nu va fi transmis doar la TV, ci și pe platforma Prima Play. Astfel, românii din diaspora își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Duelul dintre Bosnia și România este unul de mare interes pentru suporterii ambelor naționale, iar calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Prima Play.

Cote pariuri Bosnia & Herțegovina – România

Meciul dintre Bosnia și România este unul extrem de strâns, existând posibilitatea oricărui rezultat. Gazdele au o cotă de 2.40, la casele de pariuri, în cazul unei victorii, în timp ce oaspeții sunt cotați cu 2.95 la victorie. O eventuală remiză între cele două are cota de 3.40.

Live Blog: Urmărește în timp real Bosnia & Herțegovina – România, preliminarii CM 2026

FANATIK îți aduce toate detaliile despre partida Bosnia & Herțegovina – România. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla tot ce se întâmplă pe Bilino Polje înainte, în timpul și după finalul meciului.

Reacțiile protagoniștilor, declarațiile de presă ale selecționerului Mircea Lucescu și ale celor mai importanți fotbaliști sunt pe FANATIK.