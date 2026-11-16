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Bosnia are un lot cu 78,4 milioane de euro mai valoros decât România, iar diferența de cotă se manifestă în toate compartimentele, cu excepția portarilor. Comparația cuprinde cei 24 de jucători din loturile celor doua echipe naționale, iar cotele analizate de FANATIK sunt cele publicate de platforma de specialitate Transfermarkt.

185,8 milioane euro Bosnia vs 107,4 milioane euro România

Bosnia și Herțegovina are un lot cotat la 185,8 milioane de euro, față de 107,4 milioane de euro pentru România, . Cea mai mare diferență apare în atac, acolo unde bosniacii au un avantaj de 44,7 milioane de euro.

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Compartiment România (mil. €) Bosnia și Herțegovina (mil. €) Diferență (mil. €) Portari 7,4 3,7 +3,7 România Fundași 57,4 86,6 +29,2 Bosnia Mijlocași 17,5 25,5 +8,0 Bosnia Atacanți 25,1 70,0 +44,9 Bosnia Total 107,4 185,8 +78,4 Bosnia

Apărare – Rațiu și Drăgușin valorează împreună cât cel mai bine cotat jucător al Bosniei

Apărarea este compartimentul cel mai bine cotat al ambelor echipe. Pentru România, Andrei Rațiu (24 de milioane de euro) și Radu Drăgușin (16 milioane euro) adună împreună 40 de milioane, aproape 70% din valoarea tuturor fundașilor convocați de Gheorghe Hagi.

De partea cealaltă, Tarik Muharemović, fundașul central al lui Leeds United, este cotat la 40 de milioane de euro, iar Amar Dedić, fundașul dreapta al lui Newcastle, are o cotă de 30 de milioane euro. Împreună cei doi cumulează 70 de milioane din cele 86,6 ale apărării bosniace.

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La mijloc, diferența este de 8 milioane de euro . Ermin Mahmić (7 milioane) și Amar Memić (6 milioane) sunt cei mai bine cotați mijlocași ai Bosniei, în timp ce Răzvan Marin (4 milioane) conduce ierarhia României în acest compartiment. La portari, Otto Hindrich (3,5 milioane) are singur o cotă apropiată de totalul celor trei portari bosniaci – 3,7 milioane.

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Jucător Club Post Vârstă Valoare (mil. €) Martin Zlomislić Qarabağ FK Portar 28 2,00 Salko Hamzić WSG Tirol Portar 20 1,00 Mladen Jurkas Borac Banja Luka Portar 19 0,70 Sead Kolašinac Atalanta Fundaș central 33 4,00 Amar Dedić Newcastle United Fundaș dreapta 24 30,00 Nihad Mujakić Erzurumspor FK Fundaș central 28 1,00 Arjan Malić Sturm Graz Fundaș dreapta 21 1,80 Tarik Muharemović Leeds United Fundaș central 23 40,00 Nikola Katić Schalke 04 Fundaș central 30 2,00 Stjepan Radeljić Dinamo Zagreb Fundaș central 29 2,80 Zinedin Smajlović Olympiacos Fundaș central 22 5,00 Ivan Bašić FC Astana Mijlocaș central 24 2,50 Armin Gigović Young Boys Mijlocaș central 24 2,50 Ivan Šunjić Pafos FC Mijlocaș defensiv 30 2,00 Benjamin Tahirović Genk Mijlocaș central 23 4,50 Dženis Burnić Volos NFC Mijlocaș defensiv 28 1,00 Amar Memić Viktoria Plzeň Mijlocaș dreapta 25 6,00 Kerim Alajbegović Juventus Extremă stânga 19 32,00 Esmir Bajraktarević PSV Eindhoven Extremă dreapta 21 10,00 Ermin Mahmić Çorum FK Mijlocaș ofensiv 21 7,00 Jovo Lukić Universitatea Cluj Atacant central 27 2,20 Ermedin Demirović VfB Stuttgart Atacant central 28 22,00 Samed Baždar Sint-Truiden Atacant central 22 3,00 Matej Deket Borac Banja Luka Atacant central 17 0,80 Total 185,80

Alajbegović depășește singur cota atacului României

Atacul explică peste jumătate din diferența dintre loturi. Kerim Alajbegović, extrema de 19 ani a lui Juventus, este cotat la 32 de milioane de euro, cu 6,9 milioane peste valoarea cumulată a atacanților României. Bosnia îl mai are pe Ermedin Demirović (22 de milioane), de la Stuttgart, și pe Esmir Bajraktarević (10 milioane), de la PSV. La același club joacă Dennis Man, liderul atacului românesc în clasamentul cotelor, cu 12 milioane de euro.

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Practic, din cota totală de 185,8 milioane de euro a lotului bosniac, 3 fotbaliști cumulează peste 100 de milioane – Alajbegović, Muharemović și Dedić.

Jucător Club Post Vârstă Valoare (mil. €) Otto Hindrich Legia Varșovia Portar 24 3,50 Ștefan Târnovanu FCSB Portar 26 2,30 Laurențiu Popescu Universitatea Craiova Portar 29 1,40 Andrei Rațiu Rayo Vallecano Fundaș dreapta 28 24,00 Tony Strata Vitória Guimarães Fundaș dreapta 22 4,00 Radu Drăgușin Fiorentina Fundaș central 24 16,00 Andrei Coubiș Lincoln City Fundaș central 23 3,00 Virgil Ghiță Hannover 96 Fundaș central 28 2,00 Matei Ilie Kasımpaşa Fundaș central 23 2,50 Vladimir Screciu Universitatea Craiova Fundaș central 26 2,50 Nicușor Bancu Universitatea Craiova Fundaș stânga 34 0,90 Lisav Eissat Bristol City Fundaș central 21 2,50 Răzvan Marin AEK Atena Mijlocaș central 30 4,00 Alexandru Cicâldău Universitatea Craiova Mijlocaș ofensiv 29 2,50 Marius Corbu Ferencváros Mijlocaș ofensiv 24 1,70 Vlad Dragomir Pafos FC Mijlocaș ofensiv 27 2,20 Cătălin Cîrjan Dinamo București Mijlocaș central 23 3,50 Dennis Man PSV Eindhoven Extremă dreapta 28 12,00 Olimpiu Moruțan Rapid București Extremă dreapta 27 1,80 Rareș Ilie Mantova Mijlocaș ofensiv 23 1,80 Ianis Stoica Estrela Amadora Extremă stânga 23 4,00 Ianis Hagi Alanyaspor Mijlocaș ofensiv 28 1,80 Florinel Coman Al-Gharafa Extremă stânga 28 3,00 Daniel Bîrligea Frosinone Atacant central 26 4,50 Total 107,40

Șase jucători în Top 5 ligi pentru Bosnia, trei pentru România

Bosnia are șase jucători în primele divizii din Anglia, Italia și Germania. Muharemović (Leeds) și Dedić (Newcastle) joacă în Premier League, Kolašinac (Atalanta) și Alajbegović (Juventus) în Serie A, iar Katić (Schalke 04) și Demirović (Stuttgart) în Bundesliga. Cei șase valorează împreună 130 de milioane de euro, adică aproximativ 70% din cota lotului bosniac.

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România are trei reprezentanți în Top 5. Rațiu joacă în La Liga, la Rayo Vallecano, iar Drăgușîn (Fiorentina) și Daniel Bîrligea (Frosinone) evoluează în Serie A. Cei trei însumează 44,5 milioane de euro. Interesant, în niciunul dintre cele două loturi nu regăsim jucători în Ligue 1.