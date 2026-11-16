Bosnia are un lot cu 78,4 milioane de euro mai valoros decât România, iar diferența de cotă se manifestă în toate compartimentele, cu excepția portarilor. Comparația cuprinde cei 24 de jucători din loturile celor doua echipe naționale, iar cotele analizate de FANATIK sunt cele publicate de platforma de specialitate Transfermarkt.
Bosnia și Herțegovina are un lot cotat la 185,8 milioane de euro, față de 107,4 milioane de euro pentru România, înaintea duelului de marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, din Liga Națiunilor. Cea mai mare diferență apare în atac, acolo unde bosniacii au un avantaj de 44,7 milioane de euro.
|Compartiment
|România (mil. €)
|Bosnia și Herțegovina (mil. €)
|Diferență (mil. €)
|Portari
|7,4
|3,7
|+3,7 România
|Fundași
|57,4
|86,6
|+29,2 Bosnia
|Mijlocași
|17,5
|25,5
|+8,0 Bosnia
|Atacanți
|25,1
|70,0
|+44,9 Bosnia
|Total
|107,4
|185,8
|+78,4 Bosnia
Apărarea este compartimentul cel mai bine cotat al ambelor echipe. Pentru România, Andrei Rațiu (24 de milioane de euro) și Radu Drăgușin (16 milioane euro) adună împreună 40 de milioane, aproape 70% din valoarea tuturor fundașilor convocați de Gheorghe Hagi.
De partea cealaltă, Tarik Muharemović, fundașul central al lui Leeds United, este cotat la 40 de milioane de euro, iar Amar Dedić, fundașul dreapta al lui Newcastle, are o cotă de 30 de milioane euro. Împreună cei doi cumulează 70 de milioane din cele 86,6 ale apărării bosniace.
La mijloc, diferența este de 8 milioane de euro în favoarea lotului lui Barbarez. Ermin Mahmić (7 milioane) și Amar Memić (6 milioane) sunt cei mai bine cotați mijlocași ai Bosniei, în timp ce Răzvan Marin (4 milioane) conduce ierarhia României în acest compartiment. La portari, Otto Hindrich (3,5 milioane) are singur o cotă apropiată de totalul celor trei portari bosniaci – 3,7 milioane.
|Jucător
|Club
|Post
|Vârstă
|Valoare (mil. €)
|Martin Zlomislić
|Qarabağ FK
|Portar
|28
|2,00
|Salko Hamzić
|WSG Tirol
|Portar
|20
|1,00
|Mladen Jurkas
|Borac Banja Luka
|Portar
|19
|0,70
|Sead Kolašinac
|Atalanta
|Fundaș central
|33
|4,00
|Amar Dedić
|Newcastle United
|Fundaș dreapta
|24
|30,00
|Nihad Mujakić
|Erzurumspor FK
|Fundaș central
|28
|1,00
|Arjan Malić
|Sturm Graz
|Fundaș dreapta
|21
|1,80
|Tarik Muharemović
|Leeds United
|Fundaș central
|23
|40,00
|Nikola Katić
|Schalke 04
|Fundaș central
|30
|2,00
|Stjepan Radeljić
|Dinamo Zagreb
|Fundaș central
|29
|2,80
|Zinedin Smajlović
|Olympiacos
|Fundaș central
|22
|5,00
|Ivan Bašić
|FC Astana
|Mijlocaș central
|24
|2,50
|Armin Gigović
|Young Boys
|Mijlocaș central
|24
|2,50
|Ivan Šunjić
|Pafos FC
|Mijlocaș defensiv
|30
|2,00
|Benjamin Tahirović
|Genk
|Mijlocaș central
|23
|4,50
|Dženis Burnić
|Volos NFC
|Mijlocaș defensiv
|28
|1,00
|Amar Memić
|Viktoria Plzeň
|Mijlocaș dreapta
|25
|6,00
|Kerim Alajbegović
|Juventus
|Extremă stânga
|19
|32,00
|Esmir Bajraktarević
|PSV Eindhoven
|Extremă dreapta
|21
|10,00
|Ermin Mahmić
|Çorum FK
|Mijlocaș ofensiv
|21
|7,00
|Jovo Lukić
|Universitatea Cluj
|Atacant central
|27
|2,20
|Ermedin Demirović
|VfB Stuttgart
|Atacant central
|28
|22,00
|Samed Baždar
|Sint-Truiden
|Atacant central
|22
|3,00
|Matej Deket
|Borac Banja Luka
|Atacant central
|17
|0,80
|Total
|185,80
Atacul explică peste jumătate din diferența dintre loturi. Kerim Alajbegović, extrema de 19 ani a lui Juventus, este cotat la 32 de milioane de euro, cu 6,9 milioane peste valoarea cumulată a atacanților României. Bosnia îl mai are pe Ermedin Demirović (22 de milioane), de la Stuttgart, și pe Esmir Bajraktarević (10 milioane), de la PSV. La același club joacă Dennis Man, liderul atacului românesc în clasamentul cotelor, cu 12 milioane de euro.
Practic, din cota totală de 185,8 milioane de euro a lotului bosniac, 3 fotbaliști cumulează peste 100 de milioane – Alajbegović, Muharemović și Dedić.
|Jucător
|Club
|Post
|Vârstă
|Valoare (mil. €)
|Otto Hindrich
|Legia Varșovia
|Portar
|24
|3,50
|Ștefan Târnovanu
|FCSB
|Portar
|26
|2,30
|Laurențiu Popescu
|Universitatea Craiova
|Portar
|29
|1,40
|Andrei Rațiu
|Rayo Vallecano
|Fundaș dreapta
|28
|24,00
|Tony Strata
|Vitória Guimarães
|Fundaș dreapta
|22
|4,00
|Radu Drăgușin
|Fiorentina
|Fundaș central
|24
|16,00
|Andrei Coubiș
|Lincoln City
|Fundaș central
|23
|3,00
|Virgil Ghiță
|Hannover 96
|Fundaș central
|28
|2,00
|Matei Ilie
|Kasımpaşa
|Fundaș central
|23
|2,50
|Vladimir Screciu
|Universitatea Craiova
|Fundaș central
|26
|2,50
|Nicușor Bancu
|Universitatea Craiova
|Fundaș stânga
|34
|0,90
|Lisav Eissat
|Bristol City
|Fundaș central
|21
|2,50
|Răzvan Marin
|AEK Atena
|Mijlocaș central
|30
|4,00
|Alexandru Cicâldău
|Universitatea Craiova
|Mijlocaș ofensiv
|29
|2,50
|Marius Corbu
|Ferencváros
|Mijlocaș ofensiv
|24
|1,70
|Vlad Dragomir
|Pafos FC
|Mijlocaș ofensiv
|27
|2,20
|Cătălin Cîrjan
|Dinamo București
|Mijlocaș central
|23
|3,50
|Dennis Man
|PSV Eindhoven
|Extremă dreapta
|28
|12,00
|Olimpiu Moruțan
|Rapid București
|Extremă dreapta
|27
|1,80
|Rareș Ilie
|Mantova
|Mijlocaș ofensiv
|23
|1,80
|Ianis Stoica
|Estrela Amadora
|Extremă stânga
|23
|4,00
|Ianis Hagi
|Alanyaspor
|Mijlocaș ofensiv
|28
|1,80
|Florinel Coman
|Al-Gharafa
|Extremă stânga
|28
|3,00
|Daniel Bîrligea
|Frosinone
|Atacant central
|26
|4,50
|Total
|107,40
Șase jucători în Top 5 ligi pentru Bosnia, trei pentru România
Bosnia are șase jucători în primele divizii din Anglia, Italia și Germania. Muharemović (Leeds) și Dedić (Newcastle) joacă în Premier League, Kolašinac (Atalanta) și Alajbegović (Juventus) în Serie A, iar Katić (Schalke 04) și Demirović (Stuttgart) în Bundesliga. Cei șase valorează împreună 130 de milioane de euro, adică aproximativ 70% din cota lotului bosniac.
România are trei reprezentanți în Top 5. Rațiu joacă în La Liga, la Rayo Vallecano, iar Drăgușîn (Fiorentina) și Daniel Bîrligea (Frosinone) evoluează în Serie A. Cei trei însumează 44,5 milioane de euro. Interesant, în niciunul dintre cele două loturi nu regăsim jucători în Ligue 1.