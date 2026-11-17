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După ce a pus în clasament primele trei puncte în abia al 5-lea meci din grupă, România s-a deplasat în Bosnia pentru a închide campania. La distanță de un an de meciul pierdut cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii au încercat să spargă gheața numită Zenica. Nu am câștigat niciodată aici în 3 meciuri, nu am făcut-o nici de această dată, deși am deschis scorul rapid.

Bosnia – România, meciul în care Gică Hagi a făcut 4 modificări. Screciu, surpriza de la mijloc

FANATIK v-a ținut la curent cu toate deciziile pe care Gică Hagi le-a luat în ceea ce privește primul 11. a adus și cea mai nouă surpriză pe care selecționerul nostru i-a pregătit-o lui Barbarez: Screciu titular în locul lui Cicâldău. Haideți să vedem cum s-au descurcat tricolorii și Gică Hagi la Zenica.

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Hindrich 5,5 – a intrat în priză cu o minge reținută în minutul 8. Abia peste 20 de minute a mai fost deranjat de bosniaci. Deși a cam șomat în prima repriză, a fost nevoit să scoată mingea din plasă în minutul 44. Intervenție providențială în minutul 78 la șutul lui Demirovic, dar fără șansă la golul de 2-1 al lui Bajraktarevic.

Rațiu 4 – a învățat să-i blocheze „dreptul” lui Alajbegovic, dar nu a fost suficient. Putea face mai mult pentru noi la faza din minutul 42, în careul Bosniei, dar peste 2 minute și s-a făcut 1-1! Cam diferența de la 2-0 pentru România la egalitate!

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Drăgușin 6 – l-a controlat de aproape pe Lukic, „tancul” din atacul Bosniei. S-a coordonat bine cu Coubiș, a închis excelent în minutul 22 la o neatenție a lui Dragomir. A vorbit mult cu cei din jurul său, încercând să coordoneze defensiva.

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De ce l-o fi ținut Hagi pe Bancu tot meciul în teren? Juca într-un picior!

Coubiș 5,5 – pasele sale au mers aproape non-stop la Drăgușin sau Bancu, mai rar minge lungă. A încercat să-l ajute pe Bancu în duelul cu Bajraktarevic. Când a încercat să iasă din fișa postului a făcut greșeli. Nervos pe final, altercații cu Demirovic.

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Bancu 5 – parcă mai preocupat de faza defensivă față de cum ne obișnuise. Poate și titularizarea lui Eissat contra Poloniei să-l fi făcut mai atent. Tamponat serios de Basic imediat după pauză. A pierdut o minge importantă în minutul 56, dar am avut noroc. Toată partea secundă a simțit jena loviturii din minutul 46. De ce l-o fi ținut Hagi în teren tot meciul? Juca într-un picior!

Răzvan Marin 5 – agasant pentru adversari, știe când să intimideze sau să provoace. Dovadă că l-a iritat rapid pe Alajbegovic, în prima jumătate a meciului. Intercepție excelentă în minutul 32, dar a ratat „decisiva” spre Bîrligea. Galben în minutul 69. Apoi a intrat în zona mediocrității!

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Screciu 5,5 – așa cum îi cere Hagi, a coborât mereu între Drăgușin și Coubiș, ajutând la construcția fazelor noastre. Fără să iasă în evidență, a încercat să fie o curea de transmisie utilă. Fără sare și piper!

Daniel Bîrligea, o floare rară în „ceața” de la Zenica!

Dragomir 5 – o mică problemă fizică pe început de meci, apoi s-a străduit să intre pe modulul clasic, dar nu prea a reușit. Șut peste în minutul 18. Schimbat la pauză cu Cicâldău.

Ianis Hagi 5,5 – parcă mai viu decât la precedentele partide. A avut momente când a oferit acele „filtrante” pe care le aștepți de la numărul 10, dar restanțier la driblinguri. Pe final de primă repriză a surprins cu o pătrundere în careu și un șut din unghi (foarte) mic!

Bîrligea 6,5 – primul șut în minutul 5, apoi gol în minutul 6. Ocazie de 2-0 (min. 20), tot după o pasă a lui Man. S-a mișcat foarte mult, și-a căutat spații. Păcat de „capul” pe care i l-a apărat Zlomislic în minutul 48! Același portar l-a blocat peste 4 minute. A făcut un meci intens, foarte fizic. Bravo!

Man 6 – a început în forță, cu un assist pentru Bîrligea la deschiderea scorului. A mai avut mici momente de inspirație, dar și lentori și retrageri târzii după ce pierdea mingea. Se observă lipsa unei continuități în joc la Eindhoven, în iarnă.

Nicio schimbare nu ne-a ajutat. Gică Hagi, o notă de 5 după 5 înfrângeri!

Cicâldău 5 (a intrat la pauză în locul lui Dragomir) – mult sub nivelul din victoria cu Polonia. Nu a mai fost acel dirijor care scotea driblinguri și ruperi de ritm din joben.

Strata 4 (a intrat în minutul 64 în locul lui Rațiu) – pus sub presiune de la primele mingi jucate, aproape să facă penalty în minutul 71!

Coman 5 (a intrat în minutul 64 în locul lui Bîrligea) – prea puține mingi și realizări, deși a avut aproape o jumătate de oră la dispoziție.

Corbu 5 (a intrat în minutul 64 în locul lui Hagi) – putea deveni erou în minutul 80, dar a dat mult peste.

Cîrjan 5 (a intrat în minutul 75 la Screciu) – floricele inutile pentru un final fizic. Ba a mai luat și un „galben”, al doilea din campanie!

Selecționerul Gică Hagi 5 – un adevărat vulcan pe parcursul întregii partide. Cifrele probabil indică faptul că a consumat mai multă energie decât unii dintre tricolori. Dar Hagi trebuie să antreneze, nu să facă sprinturi pe margine! Trebuia să-și țină jucătorii în priză, să-i forțeze să facă 2-0, nu să trateze fazele cu superficialitate.

Un meci care până cu un minut înainte de pauză trebuia câștigat de România la handicap a fost pierdut că nici bosniacii nu știu cum au reușit! Cum să-l schimbi pe Bîrligea și să-l ții pe Man în teren? Hagi a căzut al doilea examen cu Barbarez, chiar dacă a venit mai pregătit decât la 2-4 de la București.