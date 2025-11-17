Prima TV a spulberat tot la nivel de audiență cu meciul Bosnia – România! Câți români s-au uitat la televizor: diferență uriașă față de Pro TV și Antena 1

ADVERTISEMENT

Prima TV a transmis, în direct, meciul Bosnia – România, scor 3-1, postul spulberându-și adversarele tradiționale, Pro TV și Antena 1. Care au fost cifrele serii de sâmbătă, pe intervalul partidei de la Zenica (21.45 – 23.40).

Câți telespectatori s-au uitat la meciul Bosnia – România

Potrivit , la nivel național, aproape 1,6 milioane de români vizionat . Prima TV, postul care a transmis jocul, a avut un rating de 8,9 şi o cotă de piaţă record de 27%.

ADVERTISEMENT

De altfel, cifrele Prima TV au fost cât Pro TV şi Antena 1 la un loc, acestea ocupând locurile doi şi trei în audienţe la nivel naţional.

De asemenea, Prima TV a fost lider detaşat şi la nivel urban. Peste 900.000 de oameni de la oraşe s-au uitat la partida de fotbal, cu un rating de 9,2 şi 27,5% cotă de piaţă.

Prima TV a spulberat Pro TV și Antena 1

În acelaşi interval, pe Antena 1 erau 440.000 de oameni (4,5 rating şi 13,4 share), iar la Pro TV erau 406.000 de oameni (4,1 rating şi 12,3 share).

ADVERTISEMENT

Pe publicul tânăr (18-54 de ani), la nivel urban, Prima TV s-a clasat pe primul loc, cu 431.000 de oameni, cu o cotă de piaţă record de 31,2%. Pro TV, poziţia secundă, a fost la jumătate faţă de .

ADVERTISEMENT

Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 15 noiembrie, pe intervalul meciului Bosnia – Herţegovina – România

La nivel național:

1. Prima TV – 1.552.000 (8,9 rtg, 27 share)

2. Pro TV – 807.000 (4,6 rtg, 14 share)

3. Antena 1 – 712.000

4. Kanal D – 341.000

5. România TV – 258.000

În mediul urban:

ADVERTISEMENT

1. Prima TV – 903.000 (9,2 rtg, 27,5 share)

2. Antena 1 – 439.000 (4,5 rtg, 13,4 share)

3. Pro TV – 406.000

4. Kanal D – 167.000

5. România TV – 167.000

Pe publicul urban 18 – 54 ani: