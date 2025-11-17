Sport

Prima TV a spulberat tot la nivel de audiență cu meciul Bosnia – România! Câți români s-au uitat la televizor: diferență uriașă față de Pro TV și Antena 1

Prima TV a făcut istorie la nivel de audiență cu partida Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Câți telespectatori au văzut înfrângerea “tricolorilor” de la Zenica.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 16:45
Echipele de start la Bosnia-România, în momentul intonării imnurilor. Sursa foto: sportpictures.eu
Prima TV a transmis, în direct, meciul Bosnia – România, scor 3-1, postul spulberându-și adversarele tradiționale, Pro TV și Antena 1. Care au fost cifrele serii de sâmbătă, pe intervalul partidei de la Zenica (21.45 – 23.40).

Câți telespectatori s-au uitat la meciul Bosnia – România

Potrivit paginademedia.ro, la nivel național, aproape 1,6 milioane de români vizionat partida Bosnia – România, pierdută de “tricolori”, scor 1-3. Prima TV, postul care a transmis jocul, a avut un rating de 8,9 şi o cotă de piaţă record de 27%.

De altfel, cifrele Prima TV au fost cât Pro TV şi Antena 1 la un loc, acestea ocupând locurile doi şi trei în audienţe la nivel naţional.
De asemenea, Prima TV a fost lider detaşat şi la nivel urban. Peste 900.000 de oameni de la oraşe s-au uitat la partida de fotbal, cu un rating de 9,2 şi 27,5% cotă de piaţă.

Prima TV a spulberat Pro TV și Antena 1

În acelaşi interval, pe Antena 1 erau 440.000 de oameni (4,5 rating şi 13,4 share), iar la Pro TV erau 406.000 de oameni (4,1 rating şi 12,3 share).

Pe publicul tânăr (18-54 de ani), la nivel urban, Prima TV s-a clasat pe primul loc, cu 431.000 de oameni, cu o cotă de piaţă record de 31,2%. Pro TV, poziţia secundă, a fost la jumătate faţă de Prima TV.

Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 15 noiembrie, pe intervalul meciului Bosnia – Herţegovina – România

La nivel național:

  • 1. Prima TV – 1.552.000 (8,9 rtg, 27 share)
  • 2. Pro TV – 807.000 (4,6 rtg, 14 share)
  • 3. Antena 1 – 712.000
  • 4. Kanal D – 341.000
  • 5. România TV – 258.000

În mediul urban:

  • 1. Prima TV – 903.000 (9,2 rtg, 27,5 share)
  • 2. Antena 1 – 439.000 (4,5 rtg, 13,4 share)
  • 3. Pro TV – 406.000
  • 4. Kanal D – 167.000
  • 5. România TV – 167.000

Pe publicul urban 18 – 54 ani:

  • 1. Prima TV – 431.000 (8,8 rating, 31,2 share)
  • 2. Pro TV – 212.000 (4,3 rtg, 15,3 share)
  • 3. Antena 1 – 177.000
  • 4. Kanal D – 69.000
  • 5. Diva – 32.000
