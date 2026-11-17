Bosnia – România este ultima partidă a tricolorilor în această ediție de Liga Națiunilor. La Zenica, unde România a plecat învinsă de fiecare dată, Hagi speră să pună capăt acestei tradiții defavorabile. Selecționerul a anunțat la conferința de presă dinaintea întâlnirii că a venit în Bosnia ca să câștige!
Gică Hagi a vorbit, așa cum face de obicei, și despre echipa de start pe care o pregătește pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina. A recunoscut că nu este încă decis sută la sută asupra componenței complete a primului 11. Dar a dat câteva detalii. Anume că Daniel Bîrligea va fi titular și că vor fi 2-3 modificări față de meciul cu Polonia.
Prezența atacantului lui Frosinone la conferința de presă premergătoare partidei de la Zenica era primul indiciu al titularizării sale. La fel s-a întâmplat și cu Vlad Dragomir înainte de România – Polonia. Este, de fapt, o regulă nescrisă pe care antrenorii, inclusiv Gică Hagi, o respectă înaintea meciurilor.
În ceea ce privește primul 11 pe care Gică Hagi îl va trimite contra Bosniei, acesta va avea, dacă nimic nu se schimbă, doar 3 modificări față de cel utilizat împotriva Poloniei pe „Arena Națională”. Din informațiile FANATIK, selecționerul a avut de rezolvat o dilemă importantă. Andrei Rațiu sau Tony Strata? După antrenamentul pe sintetic din ziua meciului, de la prânz, Hagi a decis să meargă în continuare pe mâna jucătorului de la Rayo Vallecano.
Există totuși o modificare pe care Gică Hagi o va face în compartimentul defensiv. Este vorba despre banda stângă, acolo unde revine Nicușor Bancu titular! Căpitanul campioanei Universitatea Craiova îl înlocuiește pe Eissat, care a fost integralist cu Polonia. De asemenea, suspendarea lui Tudor Băluță este rezolvată de Hagi cu revenirea în echipa de start a lui Răzvan Marin, absent cu polonezii.
Primul 11 al României cu Bosnia:
Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău (Screciu), R. Marin, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man.
În rest, de la mijloc în sus, lucrurile par destul de clare. Față de Polonia, iese Florinel Coman și intră Daniel Bîrligea, iar aranjarea în teren merge spre un 4-3-1-2, cu Ianis Hagi în spatele celor doi atacanți. La antrenamentul din ziua jocului, au fost momente în care Screciu a intrat în primul 11 în locul lui Cicâldău. Dacă va juca Cicâldău vom avea o linie de 3 cu el, Marin și Dragomir. Dacă o va face Screciu, probabil că acesta va juca rolul de „6”, care coboară între cei doi stoperi, Drăgușin și Coubiș.