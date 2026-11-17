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Bosnia – România este ultima partidă a tricolorilor în această ediție de Liga Națiunilor. La Zenica, unde România a plecat învinsă de fiecare dată, Hagi speră să pună capăt acestei tradiții defavorabile. Selecționerul a anunțat la conferința de presă dinaintea întâlnirii că a venit în Bosnia ca să câștige!

Bosnia – România, echipa de start a lui Gică Hagi: balotaj Rațiu – Strata!

Gică Hagi a vorbit, așa cum face de obicei, și despre echipa de start pe care o pregătește pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina. A recunoscut că nu este încă decis sută la sută asupra componenței complete a primului 11. Dar a dat câteva detalii. Anume că și că vor fi 2-3 modificări față de meciul cu Polonia.

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Prezența atacantului lui Frosinone la conferința de presă premergătoare partidei de la Zenica era primul indiciu al titularizării sale. La fel s-a întâmplat și cu Vlad Dragomir înainte de România – Polonia. Este, de fapt, o regulă nescrisă pe care antrenorii, inclusiv Gică Hagi, o respectă înaintea meciurilor.

În ceea ce privește primul 11 pe care Gică Hagi îl va trimite contra Bosniei, acesta va avea, dacă nimic nu se schimbă, doar față de cel utilizat împotriva Poloniei pe „Arena Națională”. Din informațiile FANATIK, selecționerul a avut de rezolvat o dilemă importantă. Andrei Rațiu sau Tony Strata? După antrenamentul pe sintetic din ziua meciului, de la prânz, Hagi a decis să meargă în continuare pe mâna jucătorului de la Rayo Vallecano.

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Nicușor Bancu și Răzvan Marin revin în primul 11, Florinel Coman va începe ca rezervă

Există totuși o modificare pe care Gică Hagi o va face în compartimentul defensiv. Este vorba despre banda stângă, acolo unde revine Nicușor Bancu titular! Căpitanul campioanei Universitatea Craiova îl înlocuiește pe Eissat, care a fost integralist cu Polonia. De asemenea, este rezolvată de Hagi cu revenirea în echipa de start a lui Răzvan Marin, absent cu polonezii.

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Primul 11 al României cu Bosnia: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău (Screciu), R. Marin, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man.

În rest, de la mijloc în sus, lucrurile par destul de clare. Față de Polonia, iese Florinel Coman și intră , iar aranjarea în teren merge spre un 4-3-1-2, cu Ianis Hagi în spatele celor doi atacanți. La antrenamentul din ziua jocului, au fost momente în care Screciu a intrat în primul 11 în locul lui Cicâldău. Dacă va juca Cicâldău vom avea o linie de 3 cu el, Marin și Dragomir. Dacă o va face Screciu, probabil că acesta va juca rolul de „6”, care coboară între cei doi stoperi, Drăgușin și Coubiș.

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