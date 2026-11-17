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După ce au fluierat imnul României, cei 12.000 de fani prezenți la Zenica au determinat și întreruperea meciului pentru scandări rasiste. Fanii Bosniei s-au enervat cumplit după o fază în careul României, când echipa pregătită de Barbarez a cerut lovitură de la 11 metri, dar nu a primit nimic.

Bosnia – România, întrerupt din cauza scandărilor rasiste!

Frustrați, fanii au început cu scandările rasiste, . Arbitrul Jose Sanchez nu a tolerat aceste scandări Este știut, FIFA și UEFA au toleranță ZERO pentru astfel de situații.

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Deplasările în Bosnia au fost mereu complicate pentru orice națională, însă tensiunile dintre fanii Bosniei și cei români par mai ridicate ca niciodată, probabil și din cauza relației de prietenie dintre ultrașii români și cei sârbi.

În urmă cu un an, tot la Zenica, fanii români aflați pe stadionul Bilino Polje din Zenica erau bătuți de forțele de ordine și de soldați, după ce au început să scandeze „Serbia, Serbia”. Presa din Bosnia a considerat că totul a început în noiembrie 2025.

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Fanii români au stârnit o controversă în 2025 când l-au elogiat pe Ratko Mladic, criminal de război

Atunci, un grup de ultrași români (asociați cu o facțiune a suporterilor dinamoviști) s-au pozat la Belgrad, în drum spre meciul de fotbal Bosnia – România (din preliminariile CM 2026), alături de fani sârbi, afișând un banner în care îl elogiau pe Ratko Mladic, generalul sârb condamnat la închisoare pe viață pentru genocid și crime de război.

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Bosniacii nu au uitat acele momente, astfel că în meciul de astăzi au huiduit imnul României și au recurs la scandări rasiste în a doua repriză. De altfel, nu au lipsit nici incidentele în colțul de stadion rezervat românilor. Și de această dată forțele de ordine au luat pe sus pe toată lumea după ce spiritele s-au inflamat.