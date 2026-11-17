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Bosnia – România, în etapa 6 din Liga Națiunilor 2026 – 2027, ultima din faza grupelor, reprezintă un alt meci în care „tricolorii” lui Gică Hagi vor să-și ia o revanșă. Man, Bîrligea, Drăgușin & co. tocmai au învins Polonia, în București, scor 2-1, și au mai șters din rana acelui 0-6 de la Varșovia. Acum, urmează, la Zenica, un meci în care România vrea să arate că acel 2-4 din tur de pe Arena Națională a fost un simplu accident.

Bosnia – România, etapa 6, ultima, din Liga Națiunilor 2026 – 2027

Pentru România, Grupa 4 – Liga B de UEFA Nations League se încheie marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Este o arenă de tristă amintire pentru „tricolori”. Tot aici, pe 15 noiembrie 2025, România, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, pierdea, scor 1-3, și rata orice șansă de a mai prinde barajul din preliminariile pentru Cupa Mondială.

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În prezent, meciul contează pentru Liga Națiunilor. Miza nu mai este una atât de mare, însă ea există. România are nevoie de victorie pentru a mai spera să evite locul 4, ultimul, în grupă. Elevii lui Gică Hagi (61 de ani) nu depind doar de ei. În cazul în care Polonia va câștiga împotriva Suediei, indiferent de rezultatul din meciul României cu Bosnia și Herțegovina, .

Clasament grupă România în Liga Națiunilor, după 5 etape

Sâmbătă, pe Arena Națională, România s-a impus în fața Poloniei, scor 2-1, în meciul din etapa 5 din Liga Națiunilor. Grației acestei victorii, românii păstrează șanse teoretice de a rămâne în Liga B a competiției fără a trece printr-un baraj. La ora actuală, înainte de ultima etapă din grupa ei, România are 3 puncte, fiind pe locul 4. Pe 3 e Polonia, cu doar 1 punct peste. Suedia și Bosnia nu mai pot fi ajunse. Scandinavii au promovat în Liga A, în timp ce Bosnia va juca un baraj pentru acest obiectiv.

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Iată clasamentul grupei României după 5 etape:

Suedia – 13 puncte (golaveraj 10-5) Bosnia-Herțegovina – 8 puncte (golaveraj 8-6) Polonia – 4 puncte (golaveraj 8-6) România – 3 puncte (golaveraj 5-14)

Cine transmite la TV meciul Bosnia – România

din țară. Astfel, după ce Antena 1 și Prima TV și-au împărțit drepturile de difuzare la competițiile anterioare, situația este diferită în prezent. Fanii fotbalului trebuie să știe că, până în 2028, Antena 1 va rămâne unicul canal TV pe care se vor putea urmări meciurile primei reprezentative a României. Pe acest post veți putea vedea confruntarea contra Bosniei, de marți, 17 noiembrie, ora 21:45.

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Rezultate România în Liga Națiunilor 2026 – 2027, înainte de ultima etapă

Pentru Gică Hagi și elevii săi, septembrie și octombrie au fost de coșmar, cu 4 eșecuri și umilințe istorice. Amintim aici acel 2-4 cu Bosnia de pe Arena Națională și, mai ales, acel 0-6 cu Polonia, de la Varșovia. Noiembrie arată altfel. România și-a luat revanșa cu Polonia și acum merge la Zenica pentru a arăta că primele meciuri au fost accidente nefericite. De notat că gazdele nu mai au niciun obiectiv în această partidă, fiind calificate deja la barajul de accedere în Liga A a Nations League.

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Iată care a fost programul & rezultatele celor 6 partide ale României:

Suedia – România: 2-1

România – Bosnia & Herțegovina: 2-4

Polonia – România: 6-0

România – Suedia: 0-1

România – Polonia: 2-1

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cote pariuri Bosnia – România, Liga Națiunilor

România lui Gică Hagi, din postura de outsider, a dat lovitura cu Polonia. Tot cu a doua șansă pleacă „tricolorii” și în meciul cu Bosnia. Casele de pariuri o dau favorită pe naționala lui Sergej Barbarez (55 de ani). Cota bosniacilor este cuprinsă între 1,85 și 1,95. În schimb, România are cote de la 3,70 la 3,90. Aceste valori se pot modifica radical până la ora de start a partidei.

Live Blog: Urmărește în timp real Bosnia – România, Liga Națiunilor 2026 – 2027

FANATIK a fost alături de „tricolori” pe toată durata campaniei din Liga Națiunilor. Pe site-ul nostru ați citit toate informațiile legate de meciurilor naționalei lui Gică Hagi. Bosnia – România va fi un meci acoperit de reporterii FANATIK și de site-ul . În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida cu Bosnia. Faze, momente tari, declarații ale protagoniștilor și tot ceea ce contează pentru fani va fi aici.