Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica

15 noiembrie 2025 este o dată extrem de importantă pentru naționala României. „Tricolorii” vor înfrunta Bosnia și Herțegovina, la Zenica, de la ora 21:45, partidă decisivă în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. În ultimii ani, această dată a fost marcată de singurele victorii la masa verde pe care naționala României le-a obținut de-a lungul istoriei.

România – Bosnia se joacă la data la care „tricolorii” au câştigat de două ori la masa verde! Ce s-a întâmplat pe 15 noiembrie în 2020 şi 2024

Pe 15 noiembrie 2020, în plină pandemie de COVID, România trebuia să înfrunte Norvegia pe Arena Națională. Doar că nordicii nu au mai ajuns în cele din urmă la București. Nu au primit undă verde din partea autorităților scandinave, după ce Omar Elabdellaoui, căpitanul echipei, a fost testat pozitiv.

Astfel, a fost 3-0 pentru România la masa verde, rezultat omologat de Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA o lună mai târziu. România termina totuși pe locul 3 în acea grupă B1 de Liga Națiunilor, sub Austria și Norvegia, dar peste Irlanda de Nord. Practic, punctele obținute de „tricolori” la masa verde nu s-au dovedit prea utile în cele din urmă.

România – Kosovo a fost întrerupt după ce oaspeţii au ieşit de pe teren. Erau furioşi că din tribune pe Arena Naţională se striga „Serbia, Serbia”

Pe 15 noiembrie 2024, România înfrunta Kosovo în Liga Națiunilor, pe Arena Națională. A fost o partidă tensionată, în condițiile în care România este una dintre țările europene care nu recunosc regiunea Kosovo ca fiind un stat suveran. Pe finalul partidei, la scorul de 0-0, Albion Rrahmani, căpitanul kosovarilor, și-a îndemnat colegii să iasă de pe teren în momentul în care din tribune se striga „Serbia, Serbia”.

Kosovarii s-au retras la vestiare și au refuzat să mai reia jocul. O lună mai târziu a venit și decizia de la Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA. Victorie 3-0, la masa verde, pentru România. FRF a primit, în schimb, 7 amenzi legate de organizarea jocului și comportamentul publicului, un total de 128.000 de euro. Plus un meci cu porțile închise pe propriul teren în Liga Națiunilor.

Bosnia – România, pe 15 noiembrie 2025, meci cu grad maxim de risc! Ar putea fi decis şi acesta de UEFA la masa verde

Bosnia – România, la Zenica, pe 15 noiembrie 2025, este meci cu grad maxim de risc. „Tricolorii” vor avea parte de o primire infernală în Bosnia, din același motiv al relațiilor bune dintre fanii români și cei sârbi. De altfel, pe mai multe forumuri de suporteri, bosniacii i-au avertizat pe români că ar face bine să nu facă deplasarea la Zenica, deoarece există risc major de violențe. Rămâne de văzut dacă .

Mai multe grupuri de suporteri ai echipei naționale au anunțat deja că vor ignora aceste avertismente și în partida decisivă contra Bosniei. Reprezentanţii UEFA vor fi cu siguranţă foarte atenţi la tot ce se va întâmpla la tot ce se va întâmpla pe teren şi mai ales în tribune.

Astfel, există riscul ca pentru a treia oară în ultimii 5 ani o partidă a României să fie decisă la masa verde, de Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA. Din postura de organizatori, bosniacii sunt cei mai expuşi riscurilor. Dar, desigur, există riscuri şi pentru naţionala României, în funcţie de comportamentul fanilor care fac deplasarea.

Cum se califică România la Cupa Mondială din 2026! Speranţe mici la locul 1, dar suntem siguri pe locul în play-off

România mai are două meciuri de disputat în grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial. În afară de duelul de pe 15 noiembrie cu Bosnia, tricolorii mai joacă şi cu San Marino, acasă, trei zile mai târziu. Adică ne putem deja baza pe 3 puncte în ultima rundă. În aceste condiţii, o victorie contra Bosniei asigură locul 2 în această grupă, poziţie care duce în .

Clasament grupa H: 1. Austria 15p, 2. Bosnia 13p, 3. România 10p, 4. Cipru 8p, 5. San Marino 0p

Program grupa H: Austria: Cipru (d), Bosnia şi Herţegovina (a). Bosnia şi Herţegovina: România (a), Austria (d), România: Bosnia şi Herţegovina (d), San Marino (a)

Victoria în Bosnia ne asigură locul 2 în grupă, poziţie de baraj, desigur cu condiţia de a câştiga şi cu San Marino. Dar o eventuală victorie la Zenica poate însemna chiar şi locul 1, dacă Austria pierde cu Cipru şi remizează sau pierde cu Bosnia. Caz în care locul 1 va fi decis la golaveraj, fie între România şi Austria, fie între România şi Bosnia.

Locul 2 în grupa H ne-ar ajuta să prindem un loc mai bun în urnele pentru play-off. Ba chiar un meci pe propriul teren în semifinale

Locul 1 în grupă asigură prezenţa României la Cupa Mondială din 2026! Locul 2 în grupă ne duce în faza play-off pentru calificarea la turneul final, care va avea loc în martie 2026. România are deja un loc asigurat între cele 16 echipe care vor participa la acel play-off, datorită rezultatelor din Liga Naţiunilor, în Liga C.

Totuşi, de pe locul 2 în grupa H din preliminarii, România ar avea un loc asigurat în urna a 3-a valorică la tragerea la sorţi. Ba chiar cu şanse reale de a urca în urna 2. Cele 16 echipe participante în play-off se împart în 4 grupe, în care va fi câte o echipă din fiecare urnă. Se joacă sistem semifinale / finală, iar cele 4 echipe care câştigă finalele merg la Cupa Mondială. Pe lângă avantajul de a avea un adversar mai facil, echipele din primele două urne valorice au şi avantajul de a juca pe propriul teren meciul din semifinale.