Bosnia – România stă pe un butoi de pulbere! Decizia luată de UEFA

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România a păstrat șanse pentru salvarea de la retrogradarea în cel de al treilea eșalon al Ligii Națiunilor. Partida contra Bosniei, de la Zenica, de pe 17 noiembrie, ora 21:45, este decisiv în cuantumul menținerii în Liga B. Cu doar două zile înainte, UEFA a făcut anunțul.

Bosnia – România va fi condus de arbitrii controversați din Spania

Forul continental a publicat lista arbitrilor care vor conduce meciul decisiv al României. Pentru partida contra Bosniei, UEFA a decis ca puterea decizională să aparțină unei brigăzi formate complet din spanioli. La ”centrul” partidei de la Zenica se va afla José María Sánchez. Acesta va fi ajutat de asistenții Raúl Cabañero și Iñigo Prieto, iar al patrulea oficial va fi Juan Martínez Munuera.

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Dacă meciul dintre Bosnia și România va fi presărat de momente dificil de gestionat în timp real de către arbitrii, se va apela la arbitrajul video. Astfel, în cabina VAR se vor afla conaționalii arbitrilor din teren, Cesar Soto Grado și Alejandro Muñiz Ruiz.

Decizia UEFA este una șocantă pentru un duel decisiv dintr-o competiție continentală, din cauza trecutului tumultos al arbitrilor. ”Centralul” José María Sánchez a fost acuzat, în octombrie 2024, direct de Real Madrid, prin intermediul propriului canal, că a favorizat pe FC Barcelona în meciurile din La Liga. ”Galacticii” au publicat, la momentul respectiv, un colaj video de trei minute cu mai multe decizii eronate și penalty-uri neacordate pentru trupa de pe ”Santiago Bernabeu”.

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Mai mult, videoclipul madrilenilor se termina printr-un mesaj al naratorului: ”José María Sánchez, arbitrul pe care îl știe toată lumea”. Ultimele cadre ale postării celor de la Real Madrid TV făceau referire la legătura dintre arbitrul spaniol și fostul vicepreședinte al Comisiei Arbitrilor, Enrique Negreira, dar și implicarea lui José María Sánchez în , arată .

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Asistentul de la Bosnia – România a tras cu urechea la vestiarul Barcelonei

Nici asistentul lui José María Sánchez, Raúl Cabañero, nu are un trecut liniștit. Arbitrul a fost implicat într-un scandal de proporții, în decembrie 2023, în La Liga. Acesta a fost acuzat de FC Barcelona că, în pauza și la finalul meciului cu Atletico Madrid, i-ar fi ”spionat” pe catalani. Conform , Raúl Cabañero ar fi fost surprins de ofițerul de presă al trupei ”blaugrana” în timp ce asculta la ușa vestiarului.

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Mai mult, Raúl Cabañero a condus mai multe meciuri în care a fost aspru criticat. Cel mai recent scandal a fost în decembrie 2025, când Galatasaray l-a acuzat de arbitraj nepărtinitor. Clubul de pe RAMS Park a contestat unicul gol primit împotriva lui Royal Union Saint-Gilloise, considerând că marcatorul ar fi trebui eliminat anterior. Mai mult, cartonașul roșu văzut de Arda Ünyay nu ar fi trebuit acordat.

România se poate salva de la retrogradarea în Liga Națiunilor

”Tricolorii” păstrează șanse reale de menținere în al doilea eșalon al competiției, după ce . Astfel, în prezent, România se află pe ultimul loc, cu 3 puncte. Contracandidata directă în lupta pentru salvarea de la retrogradare, Polonia, are un cuantum de 4 puncte, iar totul s-ar putea schimba în ultima rundă a campaniei din Liga Națiunilor.

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Pentru a rămâne în Liga B, selecționata lui Gică Hagi are nevoie de o victorie la Zenica, marți, de la ora 21:00, contra Bosniei. În același timp, România depinde de rezultatul de la Varșovia. Acolo, Polonia ar trebui să piardă în fața Suediei pentru ca ”tricolorii” să rămână, în continuare, în a doua urnă valorică a Ligii Națiunilor. Acesta este clasamentul complet al Grupei H, cu numai un meci rămas de disputat: