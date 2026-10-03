Bosnia s-a despărțit de Dzeko! Ce a lăsat în urmă cel mai mare fotbalist din istoria țării

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Bosnia nu a reușit să-i facă în dar o victorie lui Edin Dzeko, la ultimul meci la națională. Fotbalistul de 40 de ani, acum la Schalke a bifat ultimul meci la națională, în egalul cu Suedia, scor 1-1, disputat la Zenica.

Dzeko a jucat 63 de minute contra Suediei

Dzeko pune capăt carierei la națională, unde are În toată cariera sa, el a jucat peste 1100 de meciuri și a marcat 465 de goluri.

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Dzeko a avut parte de un show special la ultimul său meci la națională, în care a jucat 63 de minute. Toți jucătorii au format un cordon pentru a-i mulțumi și a-l felicita pentru cariera sa fabuloasă. Iar daesupra stadionului chioul său a fost reconstituit din drone.

Va continua să joace la Schalke 04

Edin Dzeko și-a început cariera în Bosnia, la Zeljeznicar, în anul 2003. A mai jucat pentru Teplice și FK Viagem, iar în 2007 a făcut pasul la Wolfsburg, acolo unde a fost remarcat în fotbalul mare. În 2011, Manchester City a plătit 37 de milioane de euro în schimbul atacantului bosniac. Ulterior, a mai jucat pentru Roma (2015-2021), Inter (2021-2023), Fenerbahce și Fiorentina.

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În această vară, la Cupa Mondială 2026, Edin Dzeko a devenit doar al patrulea jucător de câmp din istorie care evoluează într-un meci la turneul final după ce a împlinit vârsta de 40 de ani. El se alătură unor nume uriașe ale fotbalului: Roger Milla, Luka Modric și Cristiano Ronaldo.

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A avut o copilărie marcată de război

Deși acum este un fotbalist plătit cu milioane de euro, Dzeko a avut o copilărie grea. Într-un interviu pentru The Mail din 2011, el a vorbit despre copilăria tulburătoare pe care a avut-o în Bosnia și Herțegovina. Atacantul a dezvăluit și cu ce probleme s-a confruntat familia lui în timpul războiului.

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„M-am născut chiar înainte să înceapă conflictul, mi-am petrecut copilăria timpurie în mijlocul asediului, din 1992 până în 1996. Casa noastră a fost distrusă, așa că a trebuit să ne mutăm la bunicii mei. Întreaga familie locuia acolo sub un singur acoperiș. Eram 15 oameni înghesuiți într-un apartament de 35 de metri pătrați. Nu era prea mult de mâncare, cu greu aveam cele trei mese pe zi. Îmi era frică, mereu trebuia să ne ascundem atunci când se trăgea, când cădeau bombe”, a spus Edin Dzeko.

Mama lui Edin Dzeko i-a salvat viața în 1993, deoarece i-a interzis să meargă cu prietenii la fotbal. Cel mai bun jucător din istoria țării sale a dezvăluit că toți prietenii lui și-au pierdut viața bătând mingea pe afară în acea zi.

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„A fost un stres constant pentru noi. Când se întâmpla ceva și veneau știri despre cineva care a fost ucis… Eram tânăr și plângeam des, de frică. În fiecare zi se auzeau armele, am pierdut prieteni de familie, chiar și rude. Mama mi-a salvat viața când eram copil. Nu mi-a permis să merg la fotbal cu prietenii mei din Bosnia. Câteva minute mai târziu a explodat o bombă, care mi-a ucis prietenii. Nu am avut o copilărie bună din cauza războiului, dar asta m-a făcut mai puternic, m-a făcut ceea ce sunt azi.

Mulți fotbaliști au început să joace lovind mingea pe străzi. Pentru mine era imposibil. Dar când s-a terminat războiul eram mult mai puternic din punct de vedere mental”, a mai dezvăluit atacantul bosniac.