Bosnia și-a început drumul spre Mondial cu hoția de pe Arena Națională din meciul cu România! Ce record a stabilit naționala lui Dzeko

Bosnia s-a calificat pentru a doua oară în istorie la Campionatul Mondial de fotbal, după turneul final din 2014. Marți seară, la Zenica, naționala lui Edin Dzeko, ajuns la vârsta de 40 de ani, în prezent la Schalke 04 în 2. Bundesliga, a învins Italia după executarea loviturilor de departajare, după 1-1 la finalul primelor 90 de minute, scor menținut și după cele două reprize de prelungire de câte 15 minute, și 4-1 la „loteria” penalty-urilor.

Bosnia, la Campionatul Mondial după ce și-a început drumul din preliminarii cu o victorie controversată cu România la București

Astfel, „Squadra Azzurra” ratează turneul final mondial pentru a treia oară consecutiv. De cealaltă parte, Bosnia a ajuns la acest baraj după ce a încheiat pe locul 2 Grupa H din preliminariile europene, din care a făcut parte și România, care a terminat pe 3. Austria a câștigat grupa și s-a calificat direct la Mondial. Bosniacii au debutat în această campanie chiar la București, pe Arena Națională, contra „tricolorilor” lui Mircea Lucescu.

Naționala lui Dzeko s-a impus atunci cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Armin Gigovic încă din minutul 14. În repriza secundă, mai exact în minutul 53, România a solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru un henț mai mult decât evident comis de Benjamin Tahirovic în propriul careu. Arbitrul olandez Danny Makkelie a acordat doar lovitură liberă din marginea careului. Bineînțeles, a considerat că infracțiunea s-a petrecut în afara careului de 16 metri. Ulterior, el a mers la monitorul VAR de la marginea terenului pentru a revedea momentul, dar nu și-a schimbat decizia.

În returul de la Zenica, Bosnia a câștigat din nou cu România, scor 3-1, acesta fiind meciul care a tranșat definitiv disputa dintre cele două naționale pentru locul 2. În afara victoriilor cu naționala lui „Il Luce”, bosniacii au mai învins pe teren propriu Cipru cu scorul de 2-1. De asemenea, au mai înregistrat două victorii cu San Marino, 1-0 acasă și 6-0 în deplasare. În rest, au mai făcut un egal în Cipru, scor 2-2, și unul în Austria în ultima etapă, 1-1. Partida de pe teren propriu cu Austria au pierdut-o cu scorul de 1-2.

Ce record a stabilit Bosnia după ce a eliminat Italia

Ajunși la baraj, bosniacii s-au duelat în semifinală cu Țara Galilor în deplasare și au câștigat după executarea loviturilor de departajare, exact cum s-a întâmplat și în finala de la Zenica cu Italia. Astfel, naționala de la Sarajevo a devenit prima din istorie care se califică la Campionatul Mondial după ce câștigă în play-off două serii de lovituri de departajare.

Revenind la modul deloc impresionant prin care Bosnia a reușit să își asigure locul 2, și implicit prezența la acest baraj pentru Mondial, în grupa din preliminarii, din perspectiva rezultatelor obținute bineînțeles, trebuie însă menționat în acest context faptul că Dzeko și coechipierii lui nu sunt „campioni” din acest punct de vedere în această campanie.

Cum a ajuns Suedia la Mondial după ce nu a câștigat niciun meci în preliminarii

Primul loc din această perspectivă îi revine naționalei Suediei, de altfel chiar primul adversar al „tricolorilor".

Suedezii au terminat Grupa B din preliminariile pentru Mondial, din care au mai făcut parte Elveția, Kosovo și Slovenia, pe ultimul loc, fără victorie și doar două egaluri, 2-2 în Slovenia și 1-1 acasă cu aceeași națională. În rest, înfrângeri 0-2 și 0-1 cu naționala statului Kosovo, respectiv 0-2 și 1-4 cu Elveția. Chiar și în aceste condiții, Suedia a prins barajul în baza faptului că anterior și-a câștigat grupa din cea mai recentă ediție de Nations League. Astfel, în semifinale nordicii au învins Ucraina, pe teren neutru, cu scorul de 3-1, iar în finală au dispus de Polonia, , ca Bosnia de altfel, acasă cu 3-2. Aceste două rezultate le-au fost suficiente suedezilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Cum a fost sărbătorită la Zenica accederea Bosniei în premieră la Campionatul Mondial