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în ultima etapă din această ediție de Liga Națiunilor. Luni seară, au ajuns în această țară, iar în aeroport au fost întâmpinați de militari români detașați la Sarajevo, dar și de oficiali ai Ambasadei României în Bosnia, în frunte cu ambasadorul Anton Păcurețu.

Cum au încercat jurnaliștii din Bosnia să agite spiritele înaintea meciului cu România de la Zenica

prezenți în Bosnia pentru acest meci, dar și de Federația Română de Fotbal, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare. La scurt timp, anumiți fani au remarcat că doar selecționerul Hagi și Răzvan Marin au mers să dea mâna cu militarii respectivi, „Regele” făcând chiar și o poză cu ei.

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Episodul readus în atenție cu puțin timp înainte de Bosnia – România

Astfel, respectivii au simțit nevoia să îi critice pe ceilalți „tricolori” pentru faptul că i-au ignorat practic pe cei veniți acolo special pentru a-i vedea. Chiar dacă ulterior FRF a transmis că nu este vorba despre un subiect vizavi de care să existe asemenea reacții, și deci practic chestiunea a fost astfel „îngropată”, tocmai cu doar câteva ore înaintea partidei de la Zenica jurnaliștii bosniaci de la

au simțit nevoia să prezinte pe larg cele întâmplate:

„Românii au fost jenați la sosirea lor la Sarajevo, iar reacțiile au fost aprige: Rușine să vă fie!”, au titrat ei. Iar în textul articolului au făcut referiri de genul „controversă neașteptată”, prezentând pe larg criticile dure aduse la adresa fotbaliștilor României în contextul respectivi prin comentarii de genul:

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„Doar Răzvan Marin și Gică le-au întins mâna soldaților. Ceilalți «fotbaliști» au trecut pe lângă ei complet dezinteresat. Urât”, „Rușine lor! Nu au putut să se oprească și să-i salute pe oamenii aceia. Rușine vouă, fotbaliștilor de carton! Într-o țară normală ar fi existat un comunicat de presă important cu scuze”.