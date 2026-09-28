Bosniacii cer intervenția UEFA înaintea meciului cu România. Scandalul care a provocat revoltă: „E incredibil”

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Cu o zi înainte de meciul cu România, presa din Bosnia a avut o reacție vehementă și a cerut intervenția UEFA din cauza celor întâmplate la meciul Serbia – Olanda 1-2. Un grup de copii aflat pe stadionul Marakana din Belgrad a afișat un banner dedicat criminalului de război Ratko Mladic, al cărui nume a fost scandat în timpul partidei.

Bosniacii au cerut intervenția UEFA înaintea meciului cu România

Criminalul de război Ratko Mladic, supranumit „Măcelarul din Bosnia”, a murit pe 27 august, la vârsta de 84 de ani, iar acesta a fost omagiat în repetate rânduri de suporterii sârbi. După cele întâmplate la meciul Viktoria Plzen – din preliminariile Europa League, un grup de copii aflat în tribunele stadionului Marakana i-a scandat numele lui Mladic în timpul partidei cu Olanda din Liga Națiunilor, în care oaspeții s-au impus cu 2-1.

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Evenimentele au provocat furia presei din Bosnia, care a cerut ca UEFA să intervină. „UEFA, Ceferin, auziți această rușine? Copiii de la meciul Serbiei îl glorifică pe Ratko Mladic! Dacă ați crezut că lucrurile nu pot deveni mai grave, în această seară, pe stadionul din Belgrad, s-a demonstrat că pot.

Este cu adevărat incredibil că niște copii și minori fac așa ceva și se pune întrebarea când va reacționa UEFA. Reamintim că Ratko Mladic a fost condamnat pentru genocidul de la Srebrenica, precum și pentru crime împotriva umanității și încălcări ale legilor și obiceiurilor războiului. Întrebarea este clară: UEFA, Ceferin, auziți această rușine și când intenționați să reacționați?”, au transmis cei de la cu o zi înainte de .

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Cine a fost Ratko Mladic

Născut în martie 1942 pe teritoriul actual al Bosniei, Ratko Mladic a fost un ofițer militar cunoscut în mod special pentru acțiunile sale din timpul războaielor iugoslave. Arestat de autorități în 2011, după 16 ani în care a reușit să se ascundă, Mladic a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

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Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a considerat că Mladic a fost vinovat atât pentru masacrul de la Srebrenica din 1995, când peste 8.000 de bosniaci musulmani au fost omorâți, cât și pentru asediul orașului Sarajevo. Mladic a decedat pe 27 august 2026, într-o unitate de detenție a Națiunilor Unite din Haga, după ce a suferit mai multe atacuri vasculare cerebrale.