Fără victorie din octombrie 2023, bosniacii sună mobilizarea pentru meciul cu România. ”Cred că avem o șansă bună”

Naționala României va debuta în preliminariile CM 2026 contra , la 21 martie 2025, pe teren propriu. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au ca ce va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Edin Dzeko: ”Grupa este acceptabilă, dar cu siguranță nu suntem favoriți”

Nu doar în România se fac calcule. Și bosniacii se mobilizează pentru a începe bine campania, hotărâți să atace cea de-a doua calificare din istorie, după prezența la CM 2014 din Brazilia. Starul Edin Dzeko (38 de ani) consideră că este o grupă accesibilă, dar nu se hazardează să pună naționala Bosniei și Herțegovinei înaintea Austriei și României.

”Grupa este, după nume, acceptabilă, dar cu siguranță nu suntem favoriți în această grupă. În fiecare meci va trebui să dăm totul din noi dacă vrem un rezultat bun, adică să mergem la Cupa Mondială.

Și celelalte echipe naționale consideră, de asemenea, că au primit o grupă pe măsură și toți văd o șansă reală pentru calificarea la Cupa Mondială”, a declarat căpitanul naționalei Bosniei, pentru portalul .

”Echipa națională a Bosniei este în declin”

Fostul internațional bosniac Zvjezdan Misimovic (42 de ani), care a jucat la Cupa Mondială 2014 din Brazilia, îi dă vești bune lui Mircea Lucescu ”Echipa națională a Bosniei este în declin, din păcate, după acel Campionat Mondial din 2014 și este nevoie de timp pentru ca o astfel de generație să se repete.

Adevărul este că suntem într-o criză de rezultate, ăsta e adevărul. Nu am mai bătut pe nimeni de un an. Aș zice că grupa este bună pentru noi, dacă am fi ales noi, nu am fi putut alege mai bine, și dacă nu vedem nicio șansă acum, nu știu când ar trebui”, a precizat pentru mijlocașul naționalei Bosniei din perioada 2004–2018.

Bosnia nu a mai câștigat din 13 octombrie 2023

Ultima victorie a naționalei Bosniei a fost înregistrată pe 13 octombrie 2023, împotriva Liechtensteinului, scor 2-0, în preliminariile EURO 2024. ”Dragonii au terminat grupa pe locul 5, cu 9 puncte, după Portugalia (30), Slovacia (22), Luxemburg (17), Islanda (10), fiind doar deasupra Liechtensteinului (0). Bosnia a fost învinsă de două ori de Luxemburg, 0-2 la Zenica, și 1-4 în deplasare.

Bosnia a jucat totuși barajul de calificare la EURO 2024, 1-2 cu Ucraina, grație parcursului din Liga Națiunilor B, când a câștigat grupa din care a făcut parte România.

După ratarea calificării la turneul final din Germania, Bosnia a mai suferit două înfrângeri în meciuri amicale cu Anglia 0-3 și Italia 0-1, a ocupat ultimul loc grupa din Liga Națiunilor A, cu doar două puncte după Germania, Olanda și Ungaria. A făcut 0-0 cu Ungaria, deplasare, și 1-1 cu Olanda, acasă.

12 meciuri la rând fără victorie are naționala Bosniei, care a obținut doar două egaluri din 16 octombrie 2023

”Avem deja experiență cu România”

Bosnia visează din nou frumos după ce naționala lui Edin Džeko a fost repartizată în grupa preliminară pentru CM 2026 cu Austria, România, Cipru și San Marino.

Președintele Federației de Fotbal din Bosnia – Herțegovina, Vico Zeljkovic, a prezentat presei locale planurile naționalei pentru calificarea la CM 2026: ”Vrem să intrăm pregătiți în campania de calificăre, care ne oferă o oportunitate bună de a face un progres mai rapid decât era planificat.

Grupa este dificilă, dar, de asemenea, și o șansă. Poate că aceste cuvinte nu se potrivesc, dar Austria și România sunt echipe foarte bune, având în vedere unde joacă jucătorii și cât costă aceștia. Totuși, Austria nu este Anglia, Italia sau Spania, de aceea cred că am avut noroc la tragerea la sorți.

Trebuie să facem tot posibilul pentru a valorifica această grupă și să ne calificăm la Campionatul Mondial. Avem deja experiență cu România, deoarece am jucat împotriva lor în Liga Națiunilor, așa că îi cunoaștem”.

”Am fi iresponsabili însă dacă ne-am da bătuți încă de la început”

Oficialul bosniac a continuat: ”Cred că avem o șansă bună, dacă intrăm cu energie pozitivă și gânduri bune, să luptăm cu România și Austria și să avem un progres mai rapid decât am planificat. Chiar și Cipru este o echipă dificilă. Cipru are trei echipe care joacă în faza grupelor Conference League.

Trebuie să ne stabilim obiective care poate nu sunt realiste de la început, așa cum poate nu erau realiste nici în anii trecuți, când nu am avut succes și nu ne-am calificat la un mare turneu. Am fi iresponsabili însă dacă ne-am da bătuți încă de la început.

Nu există motive să nu intrăm cu optimism în noul an, să ne pregătim cât mai bine pentru calificări, și asta înseamnă că avem un plan clar despre cum trebuie să arătăm, cu ce jucători. 90% trebuie să fie deja clar. Am început deja discuțiile, vom continua să discutăm și vrem să vedem cum intrăm în calificări și cum putem ajunge la succes”.

Palmaresul meciurilor directe dintre România și Bosnia

Naționalele României și Bosniei – Herțegovina s-au întâlnit de șase ori. Tricolorii s-au impus de patru ori, iar ”dragonii” au câștigat două meciuri. Toate meciurile au fost oficiale.

Bosnia – Herțegovina – România 0-3 (preliminarii EURO 2004)

România – Bosnia – Herțegovina 2-0 (preliminarii EURO 2004)

Bosnia – Herțegovina – România 2-1 (preliminarii EURO 2012)

România – Bosnia – Herțegovina 3-0 (preliminarii EURO 2012)

Bosnia – Herțegovina – România 1-0 (Liga Națiunilor B 2022)

România – Bosnia – Herțegovina 4-1 (Liga Națiunilor B 2022)

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino